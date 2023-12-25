В Саудовской Аравии обсудят смягчение лимита на легионеров с 8 до 10 игроков в заявке. Лигу хотят сделать привлекательнее для иностранцев
В чемпионате Саудовской Аравии могут смягчить лимит на легионеров.
По информации The Telegraph, саудовская лига рассмотрит увеличение со следующего сезона допустимого количества иностранцев в заявке до 10 игроков. Мера призвана обеспечить гибкость трансферного рынка, а также повысить привлекательность чемпионата для легионеров и усилить позиции Саудовской Аравии в футболе.
В настоящее время клубы Саудовской Аравии могут заявлять на сезон не более 8 игроков, не являющихся гражданами страны. В текущем сезоне квоту заполнили все 18 команд чемпионата – отмечается, что притоку легионеров поспособствовал, в частности, переход в саудовскую лигу Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Неймара («Аль-Хилаль»).
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Если они серьезно собираются развивать лигу, нужно давать 12 слотов с расчетом на 2-3 местных игрока, которые будут вариться с основой и реально прокачивать навыки. Иначе в конкурентной среде не бывает, даже в АПЛ англичан немного.