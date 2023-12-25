В Саудовской Аравии обсудят смягчение лимита на легионеров с 8 до 10 игроков в заявке. Лигу хотят сделать привлекательнее для иностранцев

Теги Криштиану Роналду Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд лимит на легионеров Футбол

В чемпионате Саудовской Аравии могут смягчить лимит на легионеров.

По информации The Telegraph, саудовская лига рассмотрит увеличение со следующего сезона допустимого количества иностранцев в заявке до 10 игроков. Мера призвана обеспечить гибкость трансферного рынка, а также повысить привлекательность чемпионата для легионеров и усилить позиции Саудовской Аравии в футболе.

В настоящее время клубы Саудовской Аравии могут заявлять на сезон не более 8 игроков, не являющихся гражданами страны. В текущем сезоне квоту заполнили все 18 команд чемпионата – отмечается, что притоку легионеров поспособствовал, в частности, переход в саудовскую лигу Криштиану Роналду («Аль-Наср») и НеймараАль-Хилаль»).

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14 комментариев
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Ради этого они ни то что лимит, они и климат смягчат.
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Разумно. Развивать лигу, так развивать, пока не появятся выпускники академий.
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Эффект Роналду. Лига развивается и желающих переходить становится больше.
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А чем им , шейхам этим , плохо у себя в Британии ?
О народе все думают, о гражданах своих !
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Ответ Ice Vorya
Эффект денег, а не Роналду
Что-то раньше никто в СА не шел. Или ты считаешь переход Неймара, Бензема и других звезд в СА вслед за Роналду чистая случайность?)
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В саудовской лиге чудовищная ситуация с лимитом. Не знаю, есть ли там отдельный лимит на матчи, но из-за травм и других естественных процессов мы постоянно видим по 4-5 саудовских игроков на поле, 8 легионеров в заявке не хватает. Качество футбола из-за этого страдает.

Если они серьезно собираются развивать лигу, нужно давать 12 слотов с расчетом на 2-3 местных игрока, которые будут вариться с основой и реально прокачивать навыки. Иначе в конкурентной среде не бывает, даже в АПЛ англичан немного.
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Ответ MustangGT
Разумно. Развивать лигу, так развивать, пока не появятся выпускники академий.
А как они появятся, выпускники академий?
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Дзюба задумался?
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10+15 будет таким же провалом, как и нынешние 8+17. Процесс обесценивания игроков просто ужасающий. Летом трансферная стоимость Саудитов, сейчас точно не помню, но была где-то 1,15 млрда, впереди Турции и была нацеленность на Португалию с 1,3. Сейчас это цифра - 980 ммллионов. По-сути чемпионат пансионата с наемниками со средним возрастом - 30 лет. Кроме Вейги из Сельты молодых особо нету. Без радикальных изменений судьба чемпионата Китая будет лишь вопросом времени
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Пока одни спорят о суперлиге другие ее уже запустили
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Ответ Ice Vorya
Эффект денег, а не Роналду
не мешай 🤡 жить в собственных иллюзиях
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Ответ MustangGT
Разумно. Развивать лигу, так развивать, пока не появятся выпускники академий.
АкадЭмии ))
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