Дмитрий Шнякин: «Готов пригласить самого лютого хейтера, автора самого заплюсованного хейт-коммента, бахнуть по пивку, послушать репортаж. Или в комментаторскую»

Дмитрий Шнякин готов пригласить своего хейтера в комментаторскую.

Комментатор « » пришел в комментарии к новости на Sports.ru о том, что он признан лучшим спортивным комментатором года по версии СМИ.

«Моя мечта и мое предложение все еще в силе. Готов пригласить самого лютого и бескомпромиссного хейтера (автора самого заплюсованного хейт-коммента) бахнуть по пивку, послушать любой репортаж, разобрать.

Могу и в комментаторскую пригласить, показать свои профайлы по игрокам, рассказать, как готовлюсь через общение с игроками и тренерами, какой контент использую и так далее. Не проблема», – написал Шнякин.

Шнякин о критике в свой адрес: «В комментариях Sports.ru мощно хреначат, около стадионов люди делятся позитивом»

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