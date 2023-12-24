Дмитрий Шнякин: «Готов пригласить самого лютого хейтера, автора самого заплюсованного хейт-коммента, бахнуть по пивку, послушать репортаж. Или в комментаторскую»

Теги премьер-лига Россия телевидение Sports.ru интернет Дмитрий Шнякин Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Дмитрий Шнякин готов пригласить своего хейтера в комментаторскую.

Комментатор «Матч ТВ» пришел в комментарии к новости на Sports.ru о том, что он признан лучшим спортивным комментатором года по версии СМИ.

«Моя мечта и мое предложение все еще в силе. Готов пригласить самого лютого и бескомпромиссного хейтера (автора самого заплюсованного хейт-коммента) бахнуть по пивку, послушать любой репортаж, разобрать.

Могу и в комментаторскую пригласить, показать свои профайлы по игрокам, рассказать, как готовлюсь через общение с игроками и тренерами, какой контент использую и так далее. Не проблема», – написал Шнякин.

Шнякин о критике в свой адрес: «В комментариях Sports.ru мощно хреначат, около стадионов люди делятся позитивом»

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69 комментариев
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Шнякин приглашает Ригоберку на пивас
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В комментаторскую! Пытать собрался репортажем! Коварный план
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+102
Ответ Ностальгическое
Шнякин приглашает Ригоберку на пивас
Куда он из своей землянки в Мухосранске поедет. Зачем его приглашать
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Не знаю кто такой Шнякин, но пивка бы бахнул. Пацаны, не подведите, каждый плюс важен!
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Ебдрогыча не плюсуйте люто только, а то опозоримся всем чатом.
+32
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Бессмысленный ход - приглашать автора самого заплюсованного коммента. Его автор просто наиболее убедительно выразил позицию каждого поставившего плюс. Шнякину надо разобраться, что не нравится всем плюсовавшим, а не решать тет-а-тет что-то с одним из них.
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О, классическое «давай встретимся», когда аргументация заканчивается :)
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ты будешь пить пиво с младшеклассником?
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Ответ Cruel Snake
Куда он из своей землянки в Мухосранске поедет. Зачем его приглашать
Эм, ригобер в штате спортса работает. И не на удаленке, а в офис ходит. Вместе с должуном
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Ты разоришься всех своих хейтеров приглашать на пиво! Проще пригласить того кому нравятся твои репортажи, но этот человек слепоглухонемой и он не откликнется на это предложение!)
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Сходить в душ с Черчесовым или с пивом в комментаторскую со Шнякиным-даже и скажешь с ходу что страшнее для хейтеров-))) Но кажется финал будет какой-то стремный
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Шнякин под своим же комментом нагонит плюсов и будет пить пиво сам с собой, восхваляя отражение в зеркале. Знаем,проходили
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Ответ Jan Paskel
на своём ржавом велосипеде Аист
Тогда уж на «школьнике»
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Ответ Cruel Snake
Куда он из своей землянки в Мухосранске поедет. Зачем его приглашать
на своём ржавом велосипеде Аист
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Ответ Cruel Snake
В комментаторскую! Пытать собрался репортажем! Коварный план
Да ещё и школьника
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Ответ Ностальгическое
Шнякин приглашает Ригоберку на пивас
Его мама не отпустит
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Он оправдывается или подлизывается?
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Капец у него пригорает от критики, конечно.
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Так жестоко с хейтерами еще никто не поступал. Ладно бы по морде дал, но пытать то зачем?
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Выезжаю
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Ответ Ромарио
Сходить в душ с Черчесовым или с пивом в комментаторскую со Шнякиным-даже и скажешь с ходу что страшнее для хейтеров-))) Но кажется финал будет какой-то стремный
Главное после пива, в пятой октаве тянуть: "месси, месси, месси, месси, месси!!!!"
+3
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+2
Ответ perrycox624
Не знаю кто такой Шнякин, но пивка бы бахнул. Пацаны, не подведите, каждый плюс важен!
Тут таких целый вагон, почему должны выбрать именно вас? Давайте хоть на спорце проведем предвыборгу, хоть для пива... Покажем, что в России тоже есть демократия))
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Ну процесс «бахнуть по пивку» как будто предполагает удовольствие, приятное времяпрепровождение, а со шнякиным, да еще и в комментаторской это уже какое-то садо-мазо…
+2
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Неинтересный бледный персонаж абсолютной массе и "хейтеров" и скейтеров.
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+2
Шнякин популист, на деле такого никогда не сделает пока не проверит кто этот человек и что ему может угрожать
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Ответ Ностальгическое
Шнякин приглашает Ригоберку на пивас
ригоберке еще нельзя алкоголь по закону
+1
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+1
Ответ teto
Бессмысленный ход - приглашать автора самого заплюсованного коммента. Его автор просто наиболее убедительно выразил позицию каждого поставившего плюс. Шнякину надо разобраться, что не нравится всем плюсовавшим, а не решать тет-а-тет что-то с одним из них.
Надо по классике ахахаха хаплюсовать, пусть. Дмитрий разбирается)
+1
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+1
Ответ Cruel Snake
Куда он из своей землянки в Мухосранске поедет. Зачем его приглашать
Может он из Камеруна) ригобер сонг же
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Я как-то больше по Черданцеву специализируюсь, и пью вискарь вместо пива
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Только не это!!! Я помню фразу этого персонажа с финала ЧМ: "он идет по полю человеконенавистническими шагами". Боже, что это?!!! Кто-нибудь объяснит?
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