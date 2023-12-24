«Челси» запорол выход 3 в 0 на ворота «Вулвс» – Стерлинг не отдал пас и пробил во вратаря Са

Игроки «Челси» не реализовали выход 3 в 0 на ворота «Вулверхэмптона».

На 32-й минуте матча 18-го тура вратарь «Вулвс» отдал неудобную передачу хавбеку , который, находясь под прессингом со стороны , потерял мяч.

Вингер « » подхватил мяч и устремился к воротам соперника. Справа от него двигались два партнера по команде.

Стерлинг не отдал пас, он сблизился с голкипером и решил пробить – Са парировал его удар.

Изображения: кадры из трансляции

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).

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