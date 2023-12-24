«Челси» запорол выход 3 в 0 на ворота «Вулвс» – Стерлинг не отдал пас и пробил во вратаря Са
Игроки «Челси» не реализовали выход 3 в 0 на ворота «Вулверхэмптона».
На 32-й минуте матча 18-го тура АПЛ вратарь «Вулвс» Жозе Са отдал неудобную передачу хавбеку Жоао Гомесу, который, находясь под прессингом со стороны Рахима Стерлинга, потерял мяч.
Вингер «Челси» подхватил мяч и устремился к воротам соперника. Справа от него двигались два партнера по команде.
Стерлинг не отдал пас, он сблизился с голкипером и решил пробить – Са парировал его удар.
Изображения: кадры из трансляции
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).
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Ну и, соответственно, если никто из полевых не мешает, то это "в 0".
Тут Палмер вообще не в тему встал туда, пас на него вообще не был бы пасом в пустые (у вратаря была бы возможность сузить пространство), плюс он перекрыл поле зрения для 3 игрока, и тому пришлось подняться чуть-выше, и попасть возможно в оффсайд. Все это видать и смутило Стерлинга.
Но, в любом случае даже так, должны были решать момент.