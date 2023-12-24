«Челси» запорол выход 3 в 0 на ворота «Вулвс» – Стерлинг не отдал пас и пробил во вратаря Са

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон Рахим Стерлинг Жозе Са Жоао Гомес Футбол

Игроки «Челси» не реализовали выход 3 в 0 на ворота «Вулверхэмптона».

На 32-й минуте матча 18-го тура АПЛ вратарь «Вулвс» Жозе Са отдал неудобную передачу хавбеку Жоао Гомесу, который, находясь под прессингом со стороны Рахима Стерлинга, потерял мяч.

Вингер «Челси» подхватил мяч и устремился к воротам соперника. Справа от него двигались два партнера по команде.

Стерлинг не отдал пас, он сблизился с голкипером и решил пробить – Са парировал его удар.

Изображения: кадры из трансляции

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).

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70 комментариев
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Переплюнул вчерашний перформанс Трента
+98
-3
+95
Трент вчера задал тренд
+43
-4
+39
За такие решения штрафовать нужно.
+38
-1
+37
Хорошо, что хоть пробил, а не начал нырять!
+33
0
+33
В этом весь Челси последних лет
+29
-4
+25
Ответ Дияр Анетов
Переплюнул вчерашний перформанс Трента
Здесь всё же более очевидная ситуация. Кати вправо партнёрам, и железный гол. Проще ничего не может быть
+25
-1
+24
Вот именно из-за таких моментов Челси в середине таблицы.
+15
-1
+14
Ответ Жирный Лукаку
В этом весь Челси последних лет
Сразу видно, команда! Играют друг за друга! Понимают друг друга без слов)
+9
0
+9
Можно было спокойно протереть поле вратарём если бы Стерлинг не был бы таким прямолинейным игроком
+7
0
+7
Ответ Дияр Анетов
Переплюнул вчерашний перформанс Трента
не понял сравнение, разные же ситуации, в вчерашнем матче Салах как раз отдал пас
+6
-1
+5
С каких пор вратарь перестал учитываться? Всегда фраза "2 на 1" означало именно то, что вратарь остался один.
+15
-10
+5
Ответ Седесим Куиндесимов
Почему 3 на 0? Вратарь не считается? Эта ситуация называется 3 на 1
Это хоккейный термин. "Выход 2 в 1" означает 2 нападающих против 1 защитника.
Ну и, соответственно, если никто из полевых не мешает, то это "в 0".
+4
0
+4
Челси: «Ливерпуль» , подержи мое пиво…
+6
-2
+4
Стерлинг 🤣😂
+5
-1
+4
Ответ evg-pro
Что за бред? В ноль- значит один вратарь! Без защитников! Что в хоккее, что в футболе!
Куда же делось "выход 1 на 1"?
+3
0
+3
У каждого во дворе был такой леха "пацаны, я вас не видел" стерлинг
+3
0
+3
Ну, кстати, сначала подумал на Стерлинга, но сейчас смотрю на Джексона в эпизоде спустя и, скорее всего, после замедления Рахима и выхода вратаря он бы запорол момент офсайдом, неизвестно куда побежал. Хотя Стерлинг в любом случае совершил глупость.
+3
0
+3
Что вчера, что сегодня заметил, почему блин игроки так несутся все вместе.

Тут Палмер вообще не в тему встал туда, пас на него вообще не был бы пасом в пустые (у вратаря была бы возможность сузить пространство), плюс он перекрыл поле зрения для 3 игрока, и тому пришлось подняться чуть-выше, и попасть возможно в оффсайд. Все это видать и смутило Стерлинга.

Но, в любом случае даже так, должны были решать момент.
+3
0
+3
Ответ Седесим Куиндесимов
Почему 3 на 0? Вратарь не считается? Эта ситуация называется 3 на 1
всегда когда нет защитников говорят в 0
+2
0
+2
Ответ Акира_1
Вот именно из-за таких моментов Челси в середине таблицы.
Стерлинг это распиаренный местный брусок и не более того.
+4
-2
+2
Ответ AmanEsen
С каких пор вратарь перестал учитываться? Всегда фраза "2 на 1" означало именно то, что вратарь остался один.
Что за бред? В ноль- значит один вратарь! Без защитников! Что в хоккее, что в футболе!
+5
-3
+2
После такого тренеры с характером меняют таких игроков
+2
0
+2
в итоге 1-0 в пользу волков?)
+2
0
+2
Знакомый из дельфинария
+2
0
+2
поэтому он в челси , а не в сити
+1
0
+1
Это действительно стоит отдельной новости!
+1
0
+1
но это же 11 место в таблице, чему тут удивляться 🤔
+1
0
+1
на банку!
+1
0
+1
В Челси теперь берут если ты просто черный и с прической модной?
+1
0
+1
Болван жадный
+1
0
+1
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