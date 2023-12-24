Рэтклифф о покупке 25% акций «МЮ»: «Наши амбиции – вернуть клуб на вершину английского, европейского и мирового футбола. Мы здесь надолго, впереди много напряженной работы»

Джим Рэтклифф надеется вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину мирового футбола.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» официально одобрил продажу 25% акций британскому миллиардеру, возглавляющему химическую компанию Ineos. Сделка оценивалась в 1,25 млрд фунтов.

Сообщалось, что намерен инвестировать в клуб 245 млн фунтов.

«Как местный житель, который болеет за этот клуб всю жизнь, я очень рад, что мы смогли договориться о сделке с советом директоров «Манчестер Юнайтед», который делегирует нам управление футбольной деятельности клуба. Коммерческий успех клуба всегда гарантировал свободные средства для завоевания трофеев на самом высоком уровне, но в последнее время этот потенциал не раскрывался полностью. Мы привнесем глобальные знания, опыт и таланты из более широкой спортивной группы Ineos, чтобы способствовать дальнейшему совершенствованию клуба, а также предоставим средства, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

Мы здесь надолго, и мы признаем, что впереди нас ждет множество трудностей и напряженной работы, к которой мы подойдем со строгостью, профессионализмом и энтузиазмом. Мы намерены работать со всеми – с правлением, персоналом, игроками и болельщиками, – чтобы помочь клубу двигаться вперед. Наши общие амбиции ясны: мы все хотим, чтобы « » вернулся на свое место – на самую вершину английского, европейского и мирового футбола», – сказал Рэтклифф.

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