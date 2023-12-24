Рэтклифф о покупке 25% акций «МЮ»: «Наши амбиции – вернуть клуб на вершину английского, европейского и мирового футбола. Мы здесь надолго, впереди много напряженной работы»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф надеется вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину мирового футбола.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» официально одобрил продажу 25% акций британскому миллиардеру, возглавляющему химическую компанию Ineos. Сделка оценивалась в 1,25 млрд фунтов.

Сообщалось, что Рэтклифф намерен инвестировать в клуб 245 млн фунтов.

«Как местный житель, который болеет за этот клуб всю жизнь, я очень рад, что мы смогли договориться о сделке с советом директоров «Манчестер Юнайтед», который делегирует нам управление футбольной деятельности клуба. Коммерческий успех клуба всегда гарантировал свободные средства для завоевания трофеев на самом высоком уровне, но в последнее время этот потенциал не раскрывался полностью. Мы привнесем глобальные знания, опыт и таланты из более широкой спортивной группы Ineos, чтобы способствовать дальнейшему совершенствованию клуба, а также предоставим средства, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

Мы здесь надолго, и мы признаем, что впереди нас ждет множество трудностей и напряженной работы, к которой мы подойдем со строгостью, профессионализмом и энтузиазмом. Мы намерены работать со всеми – с правлением, персоналом, игроками и болельщиками, – чтобы помочь клубу двигаться вперед. Наши общие амбиции ясны: мы все хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» вернулся на свое место – на самую вершину английского, европейского и мирового футбола», – сказал Рэтклифф.

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37 комментариев
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Фанаты МЮ уже заждались!
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ну все, если ТХ сливает Вилле, то досвидос
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Если слухи правдивы и он действительно назначит Поттера- то шоу маст гоу он)
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Есть некий сдержанный оптимизм. Все-таки Глейзеры ментально очень далеки от понимания принципов европейской спортивной индустрии. Вчера здесь один умный парень написал комментарий, что для американских спортивных магнатов нет большой проблемы в том, что их команда не побеждает. Практически в любой спортивной лиге США есть немало команд с большой историей, доходами, популярностью и фан-базой, которые не побеждают десятилетиями, но особо трагедии из этого никто не делает. В Европе такое не проходит и если некоторые клубы (и МЮ в их числе) заканчивают сезон без титулов и тем более без борьбы за них, то для болельщиков этих клубов это полная катастрофа, которая может закончиться отставками всех и вся и даже массовыми беспорядками. Рэтклифф, я думаю, прекрасно это понимает и будет действовать соответствующе.
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Рэтклифф: «Наши амбиции – сбросить МанСи с их грёбаного насеста»
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Этот человек хотя бы будет контактировать с общественностью, в отличии от Глейзеров которые живут в США
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Надеемся 🙏 и верим в будущее МЮ
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Сама по себе работа по возвращению МЮ очень интересная, желающих будет очень много. Тут очень важно не ошибиться и найти правильных людей. А в МЮ новые люди нужны везде, в каждом подразделении.
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Ответ Гамаль Хайдаров
может он ждал клуб вроде МЮ, в ПСЖ не шел так как там черепаха главная звезда и были б с ним проблемы и капризы, а в Юве к примеру нету тех денег которые ему будут нужны на трансферы, так что Мю идеальный вариант для него
Зидан не поедет в Англию. Его жена обожает теплый и солнечный климат, ей даже на севере Италии не нравилось, и это стало одной из главных причин перехода Зидана в Реал в свое время.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Если слухи правдивы и он действительно назначит Поттера- то шоу маст гоу он)
Ретклифф, Поттер
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Ответ werley
Есть некий сдержанный оптимизм. Все-таки Глейзеры ментально очень далеки от понимания принципов европейской спортивной индустрии. Вчера здесь один умный парень написал комментарий, что для американских спортивных магнатов нет большой проблемы в том, что их команда не побеждает. Практически в любой спортивной лиге США есть немало команд с большой историей, доходами, популярностью и фан-базой, которые не побеждают десятилетиями, но особо трагедии из этого никто не делает. В Европе такое не проходит и если некоторые клубы (и МЮ в их числе) заканчивают сезон без титулов и тем более без борьбы за них, то для болельщиков этих клубов это полная катастрофа, которая может закончиться отставками всех и вся и даже массовыми беспорядками. Рэтклифф, я думаю, прекрасно это понимает и будет действовать соответствующе.
Как раз наоборот 🤡🫵🏽😂 он посмотрел что можно владеть частью сладкого актива и просто получать доход рассказывая сказки про величие. Какие были протесты или беспорядки у жителей пригорода Манчестера за 10 лет и как это сказалось на доходности клуба? Никак
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Ответ Гамаль Хайдаров
может он ждал клуб вроде МЮ, в ПСЖ не шел так как там черепаха главная звезда и были б с ним проблемы и капризы, а в Юве к примеру нету тех денег которые ему будут нужны на трансферы, так что Мю идеальный вариант для него
Ходили слухи, что он не хочет учить английский
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
как по мне- Зидан не согласится, сам не понимаю чего он ждёт, ему наверняка очень много предложений делали)
может он ждал клуб вроде МЮ, в ПСЖ не шел так как там черепаха главная звезда и были б с ним проблемы и капризы, а в Юве к примеру нету тех денег которые ему будут нужны на трансферы, так что Мю идеальный вариант для него
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Ответ Гамаль Хайдаров
ответ Тухелю, можно попробовать Зидана
как по мне- Зидан не согласится, сам не понимаю чего он ждёт, ему наверняка очень много предложений делали)
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Ответ ЛыСъ
Вообще то только 25% от 100, инвестиции замечательно конечно, но фактического контроля у него все равно нет. Ну и? Кто будет определять стратегию, наверное все таки опять те, у кого контрольный пакет.
не, если верить той информации, которая была, там решает больше 75% у Глейзеров или нет
если меньше 75, то у них нет контроля за всем
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Ответ Тухель
Ок твои предложения по тренеру с приходом которого футболисты МЮ начнут забивать пачками, а оборона не будет сама привозить? Кто этот великий тренер?
вы,Томас... вы 🤣
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А причем тут Роналду и Морган?
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у меня вопрос, вот вся деятельность семейки жи дов , это ваще законно ? ну типо мю один из легендарных клубов мира ,а под носом у британцев одна семья тупо выводит бабки с клуба и делает это в промышленных масштабах. и ноль эмоций от правительства и политиков . не уже ли всем лапу согрели ,или не охото со своими ругаться
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Хоть крышу починит теперь . Если постарается и мышей выгонит .
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Удачи Рэтклиффу и МЮ!☝️ Он ещё не понимает, в какую кабалу влез, связавшись с этим семейством - стервятников.😩😫😵😵‍💫🤮🥶
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Я думаю скоро мы увидим нового главного тренера.
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А где новость про финал кубка России по волейболу? Очень интересная игра была.
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Вообще то только 25% от 100, инвестиции замечательно конечно, но фактического контроля у него все равно нет. Ну и? Кто будет определять стратегию, наверное все таки опять те, у кого контрольный пакет.
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Цитаты великих инвесторов
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Мерседес просел, решил на МЮ переключиться
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Гарри Поттер всё же купил МЮ?
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Ну что как скоро Потерв назначат?
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Украл методичку у Лапорта?
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