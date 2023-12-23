Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Петросян, Валиева, Семененко, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами

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24 декабря фигуристы представят показательные номера на чемпионате России.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Показательные выступления

Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первое отделение

1. Ксения Таланова

2. Даниил Самсонов

3. Вероника Яметова

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

5. Анна Фролова

6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

7. Дмитрий Алиев

8. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

9. Ксения Синицына

10. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

11. Петр Гуменник

12. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

13. Команда синхронного катания «Звезда»

Второе отделение

1. Аделина Кузнецова

2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

3. Камила Валиева

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

5. Владислав Дикиджи

6. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

7. Софья Муравьева

8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

9. Евгений Семененко

10. Александра Степанова – Иван Букин

11. Аделия Петросян

5 комментариев
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Больше всего рада на этом ЧР за Иру с Девидом, так переживала за них ))
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Первые показалки в сезоне) надеюсь увидеть много новых номеров!
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У ТШТ рекорд по чемпионкам, пора в Гиннес.
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Ответ Irina037
Я не поняла,а почему завершает Гала Петросян,а не чемпионы мира Мишина и Галлямов?
Будет особенный номер, в общем нужно сначала посмотреть - может и вопрос отпадёт.
+1
-1
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