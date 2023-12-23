Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Петросян, Валиева, Семененко, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами
24 декабря фигуристы представят показательные номера на чемпионате России.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024
Челябинск
Показательные выступления
Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первое отделение
1. Ксения Таланова
2. Даниил Самсонов
3. Вероника Яметова
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
5. Анна Фролова
6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
7. Дмитрий Алиев
8. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
9. Ксения Синицына
10. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
11. Петр Гуменник
12. Ирина Хавронина – Девид Нарижный
13. Команда синхронного катания «Звезда»
Второе отделение
1. Аделина Кузнецова
2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
3. Камила Валиева
4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
5. Владислав Дикиджи
6. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
7. Софья Муравьева
8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
9. Евгений Семененко
10. Александра Степанова – Иван Букин
11. Аделия Петросян