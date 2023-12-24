В PGMOL объяснили, почему не было пенальти за игру рукой Эдегора в матче с «Ливерпулем»: «Рука движется к телу, а не к мячу, когда игрок падает»

В PGMOL высказались об эпизоде с игрой рукой Мартина Эдегора.

« » дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 18-м туре (1:1).

На 18-й минуте вингер «красных» протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек « » рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.

«Рука Эдегора движется к телу, а не к мячу, когда он падает», – сообщили в PGMOL, организации, отвечающей за судейство в английском футболе

В PGMOL подтвердили, что контакт с рукой Эдегора был, но поскольку она использовалась для равновесия и двигалась к телу, это не было расценено как нарушение.

Изображения: кадры из трансляции

Гол Салаха в ближний, неразличимый офсайд – ничья «Ливерпуля» с «Арсеналом». Но как не пенальти эта рука Эдегора?

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