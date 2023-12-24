В PGMOL объяснили, почему не было пенальти за игру рукой Эдегора в матче с «Ливерпулем»: «Рука движется к телу, а не к мячу, когда игрок падает»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал судьи фото Крис Кавана видеоповторы Мартин Эдегор Футбол

В PGMOL высказались об эпизоде с игрой рукой Мартина Эдегора.

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 18-м туре АПЛ (1:1).

На 18-й минуте вингер «красных» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.

«Рука Эдегора движется к телу, а не к мячу, когда он падает», – сообщили в PGMOL, организации, отвечающей за судейство в английском футболе

В PGMOL подтвердили, что контакт с рукой Эдегора был, но поскольку она использовалась для равновесия и двигалась к телу, это не было расценено как нарушение.

Изображения: кадры из трансляции

Гол Салаха в ближний, неразличимый офсайд – ничья «Ливерпуля» с «Арсеналом». Но как не пенальти эта рука Эдегора?

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57 комментариев
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как и говорил Клопп, эти люди оправдают любое решение судей. хоть и болею за Арсенал, но это чистый пенальти
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Ответ Kircha v Yambulatovo
Где там на фото видно что рука движется к телу, клоуны?
Конечно не движется, это же фото, а не гифка!
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+43
Где там на фото видно что рука движется к телу, клоуны?
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+35
ну значит теперь игрокам можно вот так перехватывать мяч руками
пусть возьмут на заметку)
клоуны
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+19
Ответ ML26
В целом таких ситуаций уйма, и их всех трактуют одинаково. Например, когда защитник пытается прервать прострел, а мяч попадает ему в опорную руку и полностью меняет направление. Здесь просто немного иная ситуация. Но факт в том, что рука действительно опорная. Эдегор же не идиот, чтобы просто взять и выбить мяч рукой в своей штрафной
Она не опорная, Эдегор реально инстинктивно выбил мяч рукой. На повторах "от лица" движение четко видно. Секундное помутнение, как у нападающих, которые замыкают в свои ворота.
+18
-1
+17
Ахаха, реально объяснили, как и говорил вчера Клопп.

Только они соврали, потому что в динамике рука Эдегора двигалась от тела, а потом резко скользнула в сторону мяча, что отчетливо видно на повторах. Не думал, что додумаются защищать судей в этом моменте...
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+13
Прессинг Салаха вынудил ошибиться Эдегора при обработке мяча, если бы норвег просто подскользулся один, там бы вопросов было меньше. А тут рядом игроки Ливерпуля, которые могли завладеть мячом. Я б поставил.
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Это не рука коснулась мяча, а мяч коснулся руки. Мы же не можем наказать мяч! Поэтому нарушения не было - пояснили в организации, отвечающей за судейство.
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Ответ Безумный Макс
ну значит теперь игрокам можно вот так перехватывать мяч руками пусть возьмут на заметку) клоуны
Главное чтоб при этом рука двигалась в сторону тела...)))
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Салах пробрасывает мяч мимо Эдогара, тот движением к себе его касается два раза и меняет траекторию мяча подрабатывает себе рукой и начинается контратака. А если бы Арсенал забил бы в этой атаке, то ВАР бы смотрел этот эпизод?))))
+6
-1
+5
В целом таких ситуаций уйма, и их всех трактуют одинаково. Например, когда защитник пытается прервать прострел, а мяч попадает ему в опорную руку и полностью меняет направление. Здесь просто немного иная ситуация. Но факт в том, что рука действительно опорная. Эдегор же не идиот, чтобы просто взять и выбить мяч рукой в своей штрафной
+11
-7
+4
PGMOL это сборище дебилов, не иначе. Это пенальти за гандбол.
+4
-1
+3
ахаххаха, откровенный бред, снова отличная работа, парни?
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+3
var за пару сезонов Ливеру очков 10 точно должен 🤦‍♂️
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Эти клоуны настолько обнаглели, что уже даже явные моменты не хотят признать. Браво АПЛ! Такой трактовкой можно оправдать 90% случаев игры рукой в штрафной.
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Ухахаха логики просто нет
А то что если мяч не коснулся бы Эдегора то мяч был бы у Салаха и тот бы забил бы гол то пофиг
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Рука движется к телу, а судьи к Арсеналу
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Ответ Безумный Макс
ну значит теперь игрокам можно вот так перехватывать мяч руками пусть возьмут на заметку) клоуны
да, но ты должен быть игроком арсенала
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Касание руки Эдегора мяча это предвращение удара-гола Салаха по факту
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Почему тогда Эдегор поворачивается в сторону своего одноклубника и делает точный пас, при этом рукой уводит мяч от прессингующего Салаха? Вообще не похоже на движение игрока, который потерял равновесие.
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Легко могу представить чтобы в такой же ситуации в ворота Ливерпуля поставили бы пенальти, судейство должно быть безпристрастным, но складывается ощущение что мерсисайдцев специально засуживают
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Клоуны! 🤡
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Как они задолбали с этими нелепыми отмазками.
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Так он же и не падал
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Ответ Krauvec Cool
Господи ну дайте уже Ливерпулю пенальти чтобы выиграть 😭😭😭
🤡
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Ответ Born is the King
Рука движется к телу, а судьи к Арсеналу
Судьи и Арсенал на 90 минут стали одним целым и сохранили очко Арсеналу
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Ну и бред...
вообще далек от мысли, что кто то специально топит Ливерпуль, или наоборот протягивает Арсенал или Сити, это просто косорукость арбитров. Зачем вообще ВАР, если не ставить в таких моментах пенальти?
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Что тут говорить Магалаш в матче Арсенал-Ливерпуль в своей штрафной жонглировал руками мячем и это не пенальти
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Там типичный волейбол был. Рука двигалась к газону
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