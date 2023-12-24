В PGMOL объяснили, почему не было пенальти за игру рукой Эдегора в матче с «Ливерпулем»: «Рука движется к телу, а не к мячу, когда игрок падает»
В PGMOL высказались об эпизоде с игрой рукой Мартина Эдегора.
«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 18-м туре АПЛ (1:1).
На 18-й минуте вингер «красных» Мохамед Салах протолкнул мяч в штрафную лондонцев. Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рукой, опущенной вниз, остановил движение мяча. Арбитр Крис Кавана не назначил пенальти, рефери ВАР не вмешался в эпизод.
«Рука Эдегора движется к телу, а не к мячу, когда он падает», – сообщили в PGMOL, организации, отвечающей за судейство в английском футболе
В PGMOL подтвердили, что контакт с рукой Эдегора был, но поскольку она использовалась для равновесия и двигалась к телу, это не было расценено как нарушение.
Изображения: кадры из трансляции
Гол Салаха в ближний, неразличимый офсайд – ничья «Ливерпуля» с «Арсеналом». Но как не пенальти эта рука Эдегора?
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пусть возьмут на заметку)
клоуны
Только они соврали, потому что в динамике рука Эдегора двигалась от тела, а потом резко скользнула в сторону мяча, что отчетливо видно на повторах. Не думал, что додумаются защищать судей в этом моменте...
А то что если мяч не коснулся бы Эдегора то мяч был бы у Салаха и тот бы забил бы гол то пофиг
вообще далек от мысли, что кто то специально топит Ливерпуль, или наоборот протягивает Арсенал или Сити, это просто косорукость арбитров. Зачем вообще ВАР, если не ставить в таких моментах пенальти?