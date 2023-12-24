Вик Уайлд: «Я не собираюсь ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию»

Теги сноуборд сборная России (сноуборд) Вик Уайлд Олимпиада-2026 Лыжи

Вик Уайлд заявил, что не согласится ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по сноуборду планирует принять участие в зимней Олимпиаде-2026 в Милане. 

«Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию.

Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане», – сказал Уайлд.

Уайлду сейчас 37 лет. До сезона-2011/12 он выступал за сборную США, а в мае 2012 года получил российское гражданство.

Выступая за Россию, в Сочи-2014 он завоевал два золота, в Пекине-2022 – бронзу. Также он является призером чемпионата мира. 

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42 комментария
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наш слон
+23
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+20
Легко так смело говорить, когда ты уже олимпийский чемпион.
+29
-16
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Ответ Сивуч
Что за чушь ты написал?
все правильно он написал. Я бы на него посмотрел если бы он не был олимпийским чемпионом и это была бы его первая олимпиала
+25
-12
+13
Ответ Сивуч
Что за чушь ты написал?
В 2026 ему будет 40, шансы на медаль близки к нулю.
Сейчас он Олимпийский чемпион со всеми стипендиями, пенсиями и прочими выплатами от государства, поэтому он сколько угодно может рассказывать про выступление под флагом России.
+16
-4
+12
Ответ Bzz Pvz
Патриот🇳🇱🇳🇱💪💪💪
Не то слово 🇨🇿
+15
-3
+12
Патриот🇳🇱🇳🇱💪💪💪
+20
-10
+10
Здесь можно смело провести параллель с прошлым сезоном НХЛ. Всё знают, что в США сильна радужная повестка извращенцев всех мастей. В НХЛ стали продавливать планомерно эту тему, в одном из самых мужских и жёстких видов спорта. Хоккеисты некоторых клубов покорно надевали на раскатке свитера в радужных ЛГБТшных цветах. До поры до времени. Пока один русский парень из клуба в Филадельфии твёрдо не послал всех этих организаторов подальше, сказав, что в религии, которую он исповедует, нет этой всей растии. И сколько же восторженных североамериканских жителей высказались в его поддержку. Один из журналистов НХЛ, если не ошибаюсь, немного с горечью заявил, что очень жаль, что противостоять этому натиску смог не американский, а русский парень. Вот, у кого есть яйца. И у Вани и у того журналиста. И болельщики реально были очень гордый им. После этого пошли высказывания и других хоккеистов на эту тему, против ЛГБТ. Если бы у всех русских спортсменов был бы внутри стержень, всех бы давно пустили играть и с гимном и с гербом, еще в 2018. Но спортсмены сами дискредитировали себя в глазах этих мировых нагибателей, согласившись выступать, как угодно и на любых условиях, лишь бы заработать медальку и призовые. Просто катастрофа, честно говоря. Раз нет единства, значит, будут творить, что хотят. Вот и получили вариант выступления без гимна, без флага, без герба. Как безродные. Ни одна страна такого позора ещё не знала. А ещё более вызывает печаль засилие здешних фанатов, доказыввющих на реальных щах, что спортсмены правы. Да у этого американца, Вика Уайлда, русского патриотизма больше, чем у вас.
+18
-10
+8
У американца больше чести и совести, чем у некоторых россиян))
+17
-10
+7
Ответ Evgeni_Mikhalev
Легко так смело говорить, когда ты уже олимпийский чемпион.
Что за чушь ты написал?
+20
-14
+6
Ответ Pertinax Gandi
А причём здесь флаг Нидерландов?
Это мем. Ольга Бузова несколько лет назад в каком-то патриотическом посте в запрещённой соцсети использовала многократно флаг Нидерландов.
+7
-1
+6
Ответ Издательство Trust Me, Bro
наш слон
Рашен элефант
+6
0
+6
Красава!!!
+7
-3
+4
Ответ Bzz Pvz
Патриот🇳🇱🇳🇱💪💪💪
А причём здесь флаг Нидерландов?
+6
-3
+3
Ответ Дмитрий Воронцов
Парень нашел золотую жилу) Респект)
да, заявка в госдуму серьезгная
+2
0
+2
Ответ Антон Александров
Все, кому не светит поехать ни в каком статусе, уже высказали лизь-лизь. А бедные заложники ситуации молчат. Впрочем, им сейчас капитально заплатят, чтобы не были такими уж бедными.
А почему ему не светит? Если не брать в расчёт желание конкурентов убрать топовых российских спортсменов
+3
-1
+2
Ответ Russia_the_best
ещё раз комментарий от того, кто в любом случае не поедет никуда
Его бывший соотечественник Баумгартнер стал олимпийским чемпионом в 40 (в паре с 36-летней Джеккобелис).
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Ответ Evgeni_Mikhalev
Легко так смело говорить, когда ты уже олимпийский чемпион.
И когда он и так бы не поехал. Ему к следующим зимним ОИ будет сорокет, какие там игры уже
+1
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Ответ Сивуч
А теперь очень показательно наблюдать за тем, как минусуют тех, кто тут за патриотизм. Просто понаблюдайте, сколько таких граждан России тут сидит на сайте. Потрясающая картина из раза в раз.
так а с чего ты взял что "за патриотизм" те , а не эти?
+2
-1
+1
Ответ Сергей Орлов
Не то слово 🇨🇿
Очень смешно ))) 😂👍
+1
0
+1
значит не будешь никогда))) не в то болото полез.
+1
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Ответ andisp
Наука говорит, что женщины не страдают дальтонизмом. Правда, тут возникает другой вопрос...
почему же? намного реже чем мужчины, но бывает
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Ответ kost68
может она просто дальтоничка?
Наука говорит, что женщины не страдают дальтонизмом. Правда, тут возникает другой вопрос...
0
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Ответ andisp
Это мем. Ольга Бузова несколько лет назад в каком-то патриотическом посте в запрещённой соцсети использовала многократно флаг Нидерландов.
может она просто дальтоничка?
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Ответ Сивуч
Что за чушь ты написал?
А что не так?
0
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Ответ Anton Kuznetsov
все правильно он написал. Я бы на него посмотрел если бы он не был олимпийским чемпионом и это была бы его первая олимпиала
"его первая олимпиада". И, возможно, последняя - такого спортсмены не могут исключать.

И тогда риски пролететь мимо главного турнира в жизни кратно возрастают.
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Ответ Evgeni_Mikhalev
Легко так смело говорить, когда ты уже олимпийский чемпион.
а еще легче написать комментарий на спортсру
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Не понятна радость. Он уже выиграл ОИ, понятно, что в принципе ему уже не так важно участвовать в них.
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А теперь очень показательно наблюдать за тем, как минусуют тех, кто тут за патриотизм. Просто понаблюдайте, сколько таких граждан России тут сидит на сайте. Потрясающая картина из раза в раз.
+3
-3
0
ну его можно понять! у него в контракте так записано )))
+1
-1
0
Ответ justbored
Его бывший соотечественник Баумгартнер стал олимпийским чемпионом в 40 (в паре с 36-летней Джеккобелис).
В паре с Пронгером. И фамилия правильно пишется Нидермайер
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