Вик Уайлд: «Я не собираюсь ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию»

Вик Уайлд заявил, что не согласится ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по сноуборду планирует принять участие в зимней Олимпиаде-2026 в Милане.

«Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию.

Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане», – сказал Уайлд.

сейчас 37 лет. До сезона-2011/12 он выступал за сборную США, а в мае 2012 года получил российское гражданство.

Выступая за Россию, в Сочи-2014 он завоевал два золота, в Пекине-2022 – бронзу. Также он является призером чемпионата мира.

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