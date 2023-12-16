Награда Ротенберга за сохранение победных традиций сборной России, осечка «Ювентуса», Медведев – самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ и другие новости

1. Роман Ротенберг получил награду за сохранение победных традиций сборной России. Премию «Герои хоккея» учредила ФХР.

2. «Ювентус» не сумел обыграть «Дженоа» (1:1) на выезде в стартовом матче 16-го тура Серии А. Шанс для «Интера» уйти в отрыв!

3. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Анахайм» (5:1) и повторили клубный рекорд по скорости достижения отметки 20 побед в сезоне, Панарин набрал 0+2 и делит 3-е место в гонке бомбардиров. Все результаты дня – здесь.

4. Даниил Медведев – самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ за 2023 год, Артем Дзюба – 2-й, Александр Овечкин – 3-й. Камила Валиева – самая популярная среди спортсменок, а в общем рейтинге она 16-я.

5. Олимпийские чемпионы Токио-2020 и Пекина-2022 получат по 500 тысяч рублей от Олимпийского комитета России, призеры – по 350 и 250 тысяч.

А вот спортсменов с нейтральным статусом ОКР не будет поддерживать финансово, об этом заявил глава комитета Станислав Поздняков. Он же сказал: «Если спортсмен примет участие в Олимпиаде, он точно не сможет принять участие в Играх дружбы».

6. Сербия в марте сыграет с Россией в Санкт‑Петербурге, если получит разрешение от УЕФА и ФИФА. А вот сербские клубы отменили игры с ЦСКА и «Динамо» в Турции из-за поставок турками «Байрактаров» Косово.

7. Немец Бенедикт Долль выиграл спринт на 3-м этапе Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде.

Эдуард Латыпов победил в спринте на 2-м этапе Кубка Содружества по биатлону в Уфе. Тамара Дербушева выиграла у женщин.

8. НБА. 36 очков Васселла помогли «Сан-Антонио» прервать серию поражений в игре с «Лейкерс» и другие результаты.

9. Норвежец Йоханнес Клэбо победил в коньковом спринте на 4-м этапе Кубка мира по лыжам в Тронхейме. У женщин выиграла норвежка Кристине Ставос Шистад.

10. Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено возглавил «Сочи», идущий последним в чемпионате России.

11. Сборная «Россия 25» выиграла турнир по хоккею в формате «3 на 3» в рамках Кубка Первого канала, обыграв «Звезд и ВХЛ» в финале.

12. Российский боец Александр Шлеменко нокаутировал серба Александра Илича в первом раунде на RCC 17 в Екатеринбурге.

13. Франция и Норвегия вышли в финал женского чемпионата мира по гандболу.

Цитаты дня:

Александр Мостовой: «Я однозначно в списке лучших в истории российского футбола. У меня голов за карьеру больше, чем у многих команд, вместе взятых»

Илья Авербух: «Кто-то готов выложить баснословные деньги за сумку Birkin или Louis Vuitton, но это несусветная глупость. Ни у меня, ни у жены таких сумок нет»

Владислав Третьяк: «В Китае братишки уже есть. Дай Бог, в Индии развивать хоккей. Как одна из сильных хоккейных стран мы должны помогать всем»

«Нам осталось своих спортсменов разделить на дружественных и недружественных». Губерниев о позиции ОКР по нейтральному статусу

Александр Шлеменко: «Нас готовили к развалу СССР. Сейчас у нас большой потенциал и великое будущее»

Светлана Ишмуратова: «МОК изжил себя. Мы‑то без них проживем, а им без нас будет очень плохо»

Наоми Осака: «Перед родами я написала завещание»