Минтюков набрал 0+2 с «Нью-Джерси» и лидирует в гонке ассистентов среди новичков НХЛ. У него 15 передач, у Бедарда – 14

Теги рейтинги Нью-Джерси Чикаго Анахайм НХЛ Коннор Бедард Павел Минтюков Хоккей

Павел Минтюков лидирует в гонке ассистентов среди новичков НХЛ.

Защитник «Анахайма» отметился 2 результативными передачами на Адама Хенрика в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (5:1). 

В активе 19-летнего россиянина 16 (1+15) очков в 30 играх в этом сезоне при полезности «минус 9» и среднем игровом времени 18:57. 

По числу передач Минтюков на данный момент опережает всех новичков в этом сезоне. На втором месте идет форвард «Чикаго» Коннор Бедард (14 в 30 играх, сегодня – 2 передачи в матче с «Ванкувером»). 

По очкам Павел делит 4-8-е места с группой игроков. Лидирует Бедард с 26 (12+14) очками в 30 играх. 

Сегодня защитник (18:20, 2:29 – в большинстве, «+2») нанес 3 броска в створ и 1 мимо. 

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отличная игра удалась
+4
-1
+3
молодец!
+1
-1
0
Так держать!!!
+1
-1
0
только ему уже 20 лет, поправьте!
0
0
0
у него день рождения 25 ноября, ему 20 лет
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий