Минтюков набрал 0+2 с «Нью-Джерси» и лидирует в гонке ассистентов среди новичков НХЛ. У него 15 передач, у Бедарда – 14
Павел Минтюков лидирует в гонке ассистентов среди новичков НХЛ.
Защитник «Анахайма» отметился 2 результативными передачами на Адама Хенрика в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (5:1).
В активе 19-летнего россиянина 16 (1+15) очков в 30 играх в этом сезоне при полезности «минус 9» и среднем игровом времени 18:57.
По числу передач Минтюков на данный момент опережает всех новичков в этом сезоне. На втором месте идет форвард «Чикаго» Коннор Бедард (14 в 30 играх, сегодня – 2 передачи в матче с «Ванкувером»).
По очкам Павел делит 4-8-е места с группой игроков. Лидирует Бедард с 26 (12+14) очками в 30 играх.
Сегодня защитник (18:20, 2:29 – в большинстве, «+2») нанес 3 броска в створ и 1 мимо.