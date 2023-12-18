Минтюков набрал 0+2 с «Нью-Джерси» и лидирует в гонке ассистентов среди новичков НХЛ. У него 15 передач, у Бедарда – 14

Павел Минтюков лидирует в гонке ассистентов среди новичков НХЛ.

Защитник « » отметился 2 результативными передачами на Адама Хенрика в матче регулярного чемпионата с « » (5:1).

В активе 19-летнего россиянина 16 (1+15) очков в 30 играх в этом сезоне при полезности «минус 9» и среднем игровом времени 18:57.

По числу передач на данный момент опережает всех новичков в этом сезоне. На втором месте идет форвард « » (14 в 30 играх, сегодня – 2 передачи в матче с «Ванкувером»).

По очкам Павел делит 4-8-е места с группой игроков. Лидирует Бедард с 26 (12+14) очками в 30 играх.

Сегодня защитник (18:20, 2:29 – в большинстве, «+2») нанес 3 броска в створ и 1 мимо.