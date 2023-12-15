Путин высказался об ОИ-2024, безголевой антирекорд Овечкина, «Россия 25» забросила 5 шайб «Звездам и ВХЛ», Месси, Холанд и Мбаппе претендуют на The Best и другие новости

1. Президент России Владимир Путин высказался о том, стоит ли российским спортсменам ехать на Игры-2024: «Надо смотреть на условия. Если их цель – отсечь наших лидеров, то ОКР нужно принять взвешенное решение». Кстати, МОК заявил, что шесть россиян квалифицировались на Олимпиаду-2024 на данный момент, ранее сообщалось о восьми.

2. Определились все 24 участника плей-офф Лиги Европы. Также стали известны все участники плей-офф Лиги конференций и стыков.

3. Кубок Первого канала. «Россия 25» забила 5 голов «Звездам и ВХЛ», Беларусь победила Казахстан/

4. Месси, Холанд, Мбаппе – в тройке претендентов на приз The Best лучшему футболисту от ФИФА.

5. Французская биатлонистка Брезаз-Буше выиграла спринт на этапе Кубка мира в Ленцерхайде, Виттоцци – 3-я, Симон – 4-я.

Тем временем Антон Бабиков и Любовь Калинина выиграли пролог Кубка России в дуэльной стрельбе.

6. «МЮ» может назначить Грэма Поттера, если Эрика тен Хага уволят. Работой Поттера восхищается Рэтклифф, пишет talkSPORT.

7. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Филадельфии» (3:4 Б), Александр Овечкин не забил в 11-м матче подряд и установил личный антирекорд в НХЛ. «Коламбус» и «Торонто» выдали чумовой матч с рекордом лиги (6:5 ОТ после 5:0 и 5:5), «Лифс» отыграли 5 шайб в третьем периоде, а у «Блю Джекетс» Чинахов набрал 1+1 и стал третьей звездой. Все результаты дня – здесь.

8. Департамент труда и соцзащиты Москвы потратит 24 млн рублей на 9+ тысяч билетов на шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе».

9. Рекордные 888 млн долларов на услуги агентов потрачены в 2023 году – на 42,5% больше, чем в 2022-м. Лидируют клубы Англии, на 2-м месте – Саудовская Аравия.

10. НБА. 27+11 от Тейтума помогли «Бостону» взять верх над «Кливлендом» и другие результаты.

11. Александр Большунов выиграл классический спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке, Терентьев – 2-й, Червоткин – 3-й. Алена Баранова победила в женской гонке, Степанова – 2-я, Кириллова – 3-я.

12. «Реал» заработал 80 млн евро в группе ЛЧ – больше всех. «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Барса» – 4-я.

13. Mediapro будет отвечать за ВАР в Ла Лиге до конца сезона-2027/28. Гендиректор компании и президент «Барселоны» Жоан Лапорта входят в совет директоров «дочки» Barca Studios.

14. ESPN пишет, что переговоры «Зенита» и «Коринтианс» по трансферу Роберта Ренана зашли в тупик.

15. Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в истории АПЛ. Она назначена на матч «Фулхэм» – «Бернли».

16. Президент «Анкарагюджю» за нападение на судью пожизненно отстранен от футбола. Клуб 5 матчей проведет без зрителей.

17. НФЛ впервые в истории проведет матч в Бразилии.

18. Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер могут подраться в начале 2024 года: по данным ESPN, они договорились о бое 9 марта.

Цитаты дня.

Уткин о ТЭФИ Черданцева: «Награда выглядит как посмертная в творческом отношении. Все вспоминают Евро-2008 – заслужил карьерой. Это значит, с тех пор он не развивался»

Томас Бах о допуске россиян до Олимпиады-2024: «Спортсмены не могут быть наказаны за действия правительств»

Аршавин о воспитанниках «Зенита»: «Такой игрок, как я, может, рождается раз в 50 лет в России»

Путин об отстранении российских спортсменов: «Если МОК будет действовать так и дальше, они похоронят олимпийское движение»

Тарасова о словах Путина про участие россиян в Олимпиаде-2024: «Президент думает о том, как поступить своей стране. Он думает о нас!»

Ротенберг о Кубке Первого канала: «Уровень не хуже, чем у финнов, чехов и шведов. Думаете, у Беларуси не будет мотивации? Там мотивация на уровне президента страны!»

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