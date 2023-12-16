Кубок Содружества. Большой масс-старт. Латыпов, Серохвостов, Смольский, Логинов и Бабиков выступят в гонке

Теги сборная России результаты сборная Беларуси Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Максим Воробей Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин масс-старт (60 человек) Илья Авсеенко Кубок Содружества Биатлон

17 декабря на Кубке Содружества по биатлону мужчины пробегут большой масс-старт.

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2-й этап

Уфа, Россия

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Предварительный старт-лист

1. Эдуард Латыпов

2. Даниил Серохвостов

3. Кирилл Бажин

4. Антон Смольский (Беларусь)

5. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

6. Илья Авсеенко (Беларусь)

7. Роман Еремин

8. Максим Воробей (Беларусь)

9. Александр Поварницын

10. Кирилл Стрельцов

11. Антон Бабиков

20. Александр Логинов

22. Карим Халили

24. Василий Томшин

27. Евгений Гараничев

57. Максим Цветков

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Уфе

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