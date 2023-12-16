Кубок Содружества. Большой масс-старт. Латыпов, Серохвостов, Смольский, Логинов и Бабиков выступят в гонке
17 декабря на Кубке Содружества по биатлону мужчины пробегут большой масс-старт.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
2-й этап
Уфа, Россия
Мужчины
Большой масс-старт
Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Предварительный старт-лист
1. Эдуард Латыпов
2. Даниил Серохвостов
3. Кирилл Бажин
4. Антон Смольский (Беларусь)
5. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
6. Илья Авсеенко (Беларусь)
7. Роман Еремин
8. Максим Воробей (Беларусь)
9. Александр Поварницын
10. Кирилл Стрельцов
11. Антон Бабиков
20. Александр Логинов
22. Карим Халили
24. Василий Томшин
27. Евгений Гараничев
57. Максим Цветков
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Уфе