Ротенберг после 5:2 с Казахстаном: «Полководец Суворов говорил, что надо тактически заманить противника. Это наша русская культура, следуем традициям»

Роман Ротенберг после игры с Казахстаном (5:2) процитировал Александра Суворова.

Команда «Россия 25» под руководством тренера обыграла сборную и выиграла Кубок Первого канала.

Сборная выиграла все три матча на турнире.

«Заманили – это наша культура русская такая. Даже великий полководец Суворов, который не проиграл ни одной битвы, говорил, что надо сначала тактически заманить противника.

Так и шведов они заманивали, это военная наука. Следуем нашим традициям», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала