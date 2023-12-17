Ротенберг после 5:2 с Казахстаном: «Полководец Суворов говорил, что надо тактически заманить противника. Это наша русская культура, следуем традициям»
Роман Ротенберг после игры с Казахстаном (5:2) процитировал Александра Суворова.
Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана и выиграла Кубок Первого канала.
Сборная выиграла все три матча на турнире.
«Заманили – это наша культура русская такая. Даже великий полководец Суворов, который не проиграл ни одной битвы, говорил, что надо сначала тактически заманить противника.
Так и шведов они заманивали, это военная наука. Следуем нашим традициям», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
http://www.championat.com/hockey/news-4820261-r-rotenberg-o-matche-s-lokomotivom-kak-govoril-suvorov-zamanivali-ochen-dolgo.html
Теперь будет еще больше бить себя в грудь кулаком и не закрывать рот
ВЕЛИКИЙ КАЗАХСТАН СЛОМЛЕН