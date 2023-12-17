Ротенберг после 5:2 с Казахстаном: «Полководец Суворов говорил, что надо тактически заманить противника. Это наша русская культура, следуем традициям»

Теги Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг история Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг после игры с Казахстаном (5:2) процитировал Александра Суворова.

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана и выиграла Кубок Первого канала.

Сборная выиграла все три матча на турнире.

«Заманили – это наша культура русская такая. Даже великий полководец Суворов, который не проиграл ни одной битвы, говорил, что надо сначала тактически заманить противника.

Так и шведов они заманивали, это военная наука. Следуем нашим традициям», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала

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112 комментариев
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Ответ genowayy
Где он это говорил?)
Лично, когда они в одной палате лежали
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Роман Кринжеберг
+69
-3
+66
Ответ genowayy
Где он это говорил?)
Он с Сусаниным путает
+50
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+50
Да, Суворов под Полтавой классно шведов заманил. Ну помните, в войне 1812 года.
+44
0
+44
Историческая победа! Слезы счастья на глазах! Ура, товарищи.
+41
0
+41
Где он это говорил?)
+31
0
+31
В какой реальности живут эти ротенбергоподобные люди? Они серьезно не понимают, что практически каждое их интервью - дичайший кринж для адекватных людей? Или в России всё же больше амёбных домохозяек и боязливых госслужащих, боящихся инакомыслия и хавающих подобный вербальный понос?
+24
-2
+22
Ответ Жо-Вильфред Майе-Дорен
Он с Сусаниным путает
Известная фраза Суворова, незадолго до того как разбили Половцев с Печенегами под Аустерлицем
+18
0
+18
У него что, Мединский в тренерский штаб вошёл?
+18
0
+18
Суворов со шведами воевал? Ну финскому гражданину можно и не знать подробностей
+16
0
+16
Ответ Владислав Севастьянов
Да, Суворов под Полтавой классно шведов заманил. Ну помните, в войне 1812 года.
И добавил на Курской дуге
+15
0
+15
Из уст Ротенберга - это настолько комично и неуместно, что в пору его за дискредитацию Суворова привлекать ...
+12
0
+12
Ну нет, Йозе Суворовым тебя никто не назовет
+9
0
+9
"Нельзя верить всему, что написано в интернете" - В. И. Ленин
+9
0
+9
Мостовой-Наполеон, Ротенберг-Суворов. Похоже в одном учреждении в одной палате лежат.
+9
0
+9
Ответ genowayy
Где он это говорил?)
Суворов, он же победитель Швеции это говорил Дудю в интервью после Стояния на Угре, тактически заманивая смекалкой по пацанской системе Ротенберга.
+9
-1
+8
Ответ azar80
рома с каким счетом Суворов шведов под Полтавой победил?
Там всë удаление Карла 12 сломало. Ногу ему русский форвард Пëтр Романов травмировал
+7
0
+7
Простите, а с какими шведами воевал Суворов?
+6
0
+6
Ничего более омерзительного в нашем хоккее чем Рома видимо уже больше не будет!!!
+6
0
+6
Ответ Андрей Балабаев
И добавил на Курской дуге
И добил в Афгане!)
+5
0
+5
У Суворова была, наоборот, наступательная тактика. Он одержал победы в более 60 сражениях и во всех атаковал и владел инициативой.
+5
0
+5
Вот смотришь на Ротенберга...ну еврей и еврей,а как рот откроет,то далекий и недалекий еврей! Странно,что он такой плохоговорящий и малообразованый! У него кругом война,весь хоккей сполш Курская битва и прорыв Блокады! Ну просто Буратино не выструганый из полена.
+5
0
+5
рома с каким счетом Суворов шведов под Полтавой победил?
+4
0
+4
В каком году Суворов сборную тренировал?
+4
0
+4
Ответ Alexander91
Выходной уже объявили?На Никольскую пора выходить?
Вы долго думаете. Мы здесь уже всё шампанское прикончили, ищем ближайшую стекляшку
+4
0
+4
Он кстати уже год назад тоже самое про Суворова и "заманили" говорил, по второму кругу пошел:
http://www.championat.com/hockey/news-4820261-r-rotenberg-o-matche-s-lokomotivom-kak-govoril-suvorov-zamanivali-ochen-dolgo.html
+4
0
+4
Одно непонятно, к чему этот пафос когда обыграли всего лишь Беларусь и Казахстан. В каком мире он живет? В сказочном?
+5
-1
+4
Фино-иудей, что ты знаешь о русских?
+4
0
+4
Клоун - он и в Африке клоун
Теперь будет еще больше бить себя в грудь кулаком и не закрывать рот
ВЕЛИКИЙ КАЗАХСТАН СЛОМЛЕН
+3
0
+3
Санитаров! Срочно!
+3
0
+3
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