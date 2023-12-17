Костюк отказалась играть с Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во Франции

Теги WTA Марта Костюк Мирра Андреева Теннис

Украинка Марта Костюк отказалась выходить на финал выставочного турнира во Франции против Мирры Андреевой

Изначально предполагалось, что вместо Костюк сыграет Донна Векич – и на нее выйдет победительница матча между Варварой Грачевой и Андреевой.

В итоге Векич снялась, ее заменила Костюк, а в финал вышла Андреева.

Теперь она сыграет с 845-й ракеткой мира в ATP Янисом Газуани Дюраном.

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9 комментариев
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как же этот идиотизм головного мозга надоел
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Турнир выставочный, вот и выставила себя дурой‼️
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коленки задрожали бгг
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Очередная перемога
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Ну и на здоровье)) Могут вообще со всех турниров сняться.
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Назло маме отморожу уши.
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Получается, Мирру можно поздравить с победой в турнире?)
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Песня Дорожная в спину Марте Костюк.
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Побоялась получить ***** от Мирры)
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