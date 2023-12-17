Костюк отказалась играть с Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во Франции

Украинка Марта Костюк отказалась выходить на финал выставочного турнира во Франции против .

Изначально предполагалось, что вместо Костюк сыграет – и на нее выйдет победительница матча между и Андреевой.

В итоге Векич снялась, ее заменила Костюк, а в финал вышла Андреева.

Теперь она сыграет с 845-й ракеткой мира в ATP Янисом Газуани Дюраном.

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