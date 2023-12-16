Кубок мира. Масс-старт. Брезаз-Буше, Симон, Тандревольд, Пройс, Виттоцци, Ханна и Эльвира Оберг выступят в гонке
17 декабря на Кубке мира по биатлону в Ленцерхайде пройдет женский масс-старт.
Кубок мира по биатлону-2023/24
3-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Женщины
Масс-старт
Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko, Eurovision Sports.
Предварительный старт-лист
1. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
3. Лиза Виттоцци (Италия)
4. Эльвира Оберг (Швеция)
5. Франциска Пройс (Германия)
6. Каролине Кноттен (Норвегия)
7. Жюлия Симон (Франция)
8. Ванесса Фойгт (Германия)
9. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)
10. Лу Жанмонно (Франция)
13. Ханна Оберг (Швеция)
Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде
- Дата проведения
- 17 декабря, 14.30
Этап 3, Ленцерхайде, Швейцария. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Ингрид Ланмарк Тандревольд
|2
|Жюстин Брезаз-Буше
|3
|Лиза Виттоцци
|4
|Эльвира Оберг
|5
|Франциска Пройс
|6
|Каролине Кноттен
|7
|Жюлия Симон
|8
|Ванесса Фойгт
|9
|Лена Хекки-Гросс
|10
|Лу Жанмонно
|11
|Юни Арнеклейв
|12
|Марит Скуган
|13
|Ханна Оберг
|14
|Линн Перссон
|15
|Муна Брурссон
|16
|Янина Хеттих-Вальц
|17
|Доротея Вирер
|18
|Тереза Воборникова
|19
|Туули Томингас
|20
|Анамария Лампич
|21
|Анна Магнуссон
|22
|Джессика Йислова
|23
|Софи Шово
|24
|Маркета Давидова
|25
|Ирина Петренко (Варвинец)
|26
|Анастасия Меркушина
|27
|Дидра Ирвин
|28
|Тамара Штайнер
|29
|Юлия Джима
|30
|Каролине Эрдал