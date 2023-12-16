Кубок мира. Масс-старт. Брезаз-Буше, Симон, Тандревольд, Пройс, Виттоцци, Ханна и Эльвира Оберг выступят в гонке

17 декабря на Кубке мира по биатлону в Ленцерхайде пройдет женский масс-старт.

Кубок мира по биатлону-2023/24

3-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

Масс-старт

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko, Eurovision Sports.

Предварительный старт-лист

1. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

3. Лиза Виттоцци (Италия)

4. Эльвира Оберг (Швеция)

5. Франциска Пройс (Германия)

6. Каролине Кноттен (Норвегия)

7. Жюлия Симон (Франция)

8. Ванесса Фойгт (Германия)

9. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

10. Лу Жанмонно (Франция)

13. Ханна Оберг (Швеция)

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде

Дата проведения 17 декабря, 14.30

Стартовый лист