Кубок мира. Масс-старт. Брезаз-Буше, Симон, Тандревольд, Пройс, Виттоцци, Ханна и Эльвира Оберг выступят в гонке

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17 декабря на Кубке мира по биатлону в Ленцерхайде пройдет женский масс-старт.

Кубок мира по биатлону-2023/24

3-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

Масс-старт

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – OkkoEurovision Sports.

Предварительный старт-лист

1. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

3. Лиза Виттоцци (Италия)

4. Эльвира Оберг (Швеция)

5. Франциска Пройс (Германия)

6. Каролине Кноттен (Норвегия)

7. Жюлия Симон (Франция)

8. Ванесса Фойгт (Германия)

9. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

10. Лу Жанмонно (Франция)

13. Ханна Оберг (Швеция)

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде

Дата проведения
17 декабря, 14.30
Онлайн гонки

Этап 3, Ленцерхайде, Швейцария. Масс-старт

Стартовый лист

1  Ингрид Ланмарк Тандревольд
2  Жюстин Брезаз-Буше
3  Лиза Виттоцци
4  Эльвира Оберг
5  Франциска Пройс
6  Каролине Кноттен
7  Жюлия Симон
8  Ванесса Фойгт
9  Лена Хекки-Гросс
10  Лу Жанмонно
11  Юни Арнеклейв
12  Марит Скуган
13  Ханна Оберг
14  Линн Перссон
15  Муна Брурссон
16  Янина Хеттих-Вальц
17  Доротея Вирер
18  Тереза Воборникова
19  Туули Томингас
20  Анамария Лампич
21  Анна Магнуссон
22  Джессика Йислова
23  Софи Шово
24  Маркета Давидова
25  Ирина Петренко (Варвинец)
26  Анастасия Меркушина
27  Дидра Ирвин
28  Тамара Штайнер
29  Юлия Джима
30  Каролине Эрдал
1 комментарий
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Брунхильдам надо исправляться, за смазанную связку. Тем паче, есть инфа, что кофемашину таки да починили.
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