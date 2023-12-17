Инфантино о критике ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это двойные стандарты Запада. Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная»

Теги ФИФА чемпионат мира Джанни Инфантино Политика дискриминация Футбол

Президент ФИФА не видит проблем в том, что ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия – единственная страна, подавшая заявку на проведение турнира в 2034 году.

«Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная, а США – то же самое, что Китай.

Место проведения [чемпионата мира] должно соответствовать всем нашим критериям, включая права человека. Процесс не заканчивается на подаче заявки – с этого он только начинается. Это двойные стандарты Запада: все главы западных государств налаживают отношения с этой страной и заключают с ней сделки на миллиарды долларов.

Я рассматриваю жалобы и предлагаю помощь. Люди ищут решения вместе по итогам обсуждений. Когда я стал президентом ФИФА, в Саудовской Аравии не было женского футбола. А сейчас есть женский чемпионат и национальная сборная», – сказал Джанни Инфантино в интервью Tagesanzeiger.

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51 комментарий
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"Северная может и привлекательнее, если есть что распилить." - добавил Инфантино.
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+52
Хоть Россия и Израиль у них - это разное. Это не двойные стандарты Запада.
+46
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+41
Сказал самый честный и неподкупный футбольный чиновник
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+31
Северная - тоже самое, что и Южная?) Ну так слетай в Пхеньян на выходные, развейся.
+33
-9
+24
А Северная Нигерия - тоже самое что и обычная
+21
-6
+15
Для меня как для Юрия Лозы Северный полюс тоже самое, что и Южный.
+13
0
+13
Ответ Птюч, Ёж.
Комментарий скрыт
Последнее голосование именно США завалило)
+15
-3
+12
Конспекты Путина начинают пользоваться мировым спросом
+17
-6
+11
Ответ Артем Зуев
"Северная может и привлекательнее, если есть что распилить." - добавил Инфантино.
Инфантино о критике ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это двойные стандарты Запада. Для меня как для президента ФИФА Северная Македония – то же самое, что и Македония»
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0
+8
кто бы говорил про двойные стандарты Запада.
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Деньги не пахнут, добавил инфантино.
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-1
+8
Вот как заговорил
Неужто набивается в доверенные лица ВВП!? 😌✊
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+7
Нормально саудиты ему занесли по ходу
+7
0
+7
Ответ Оригинальный Ник
Конспекты Путина начинают пользоваться мировым спросом
Самое смешное смеялись начиная с мюнхенской речи 2007 года, а теперь цитируют. Вот и Трамп сегодня тоже процитировал.
+6
0
+6
Ответ Tybalt
обязать бы Инфантино пожить полгода в Северной Корее. На 6-ом месяце пешком по степям и горам , поедая лягушек и червей, приползёт в границе Южной Кореи, прося убежища.
Не факт. Вокруг него бы построили альтернативную Северную Корею, как в "Шоу Трумена".
+5
0
+5
Наш слон
+7
-3
+4
обязать бы Инфантино пожить полгода в Северной Корее. На 6-ом месяце пешком по степям и горам , поедая лягушек и червей, приползёт в границе Южной Кореи, прося убежища.
+10
-6
+4
Он здоров вообще?
+10
-6
+4
"доллары в Катаре и Судовской Аравии такие же зеленые как и в любом другом месте" добавил Инфантино
+3
0
+3
Иди, Джанни, скажи так в Корее, умник)
+3
0
+3
Ответ Jovana Jovičić
Последнее голосование именно США завалило)
в этом и суть этих демократических великих райских стандартов. и практически все закрывают глаза на это.
+5
-3
+2
Ответ Рустам Ахалавов
то есть которая всю свою военную мошь отправляет в помощь Израилю,против войны?,,не будь таким наивным,это все спектакль,чтоб потом оправдываться что мы были против войны
я перестал быть наивным с 2008 года.
+3
-2
+1
Все он прекрасно понимает и под дурака косит,где он уже получил мзду,либо обещали уже….предельно коррумпированный чиновник….
+1
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+1
Ответ whereissuso
Он здоров вообще?
А что не так? У кого прав на войну больше чем у других?
+1
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Северная Корея в отличай от южной, вроде еще является чемпионом мира 2010//
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Для отца несуществует сына маньяка .
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Это всё враги врут! Северная Корея - лучшая в мире страна)))

Что запрещено в Северной Корее, и какие там законы.

1. Если вас посадили на 30 лет в тюрьму, и вы умерли, отсидев 25 лет - один из ваших родственников будет досиживать 5 лет.
2. Запрещены порнофильмы, наказание - смертная казнь.
3. Запрещен интернет, но если вы имеете связи в правительстве и у вас есть ОСОБОЕ разрешение - тогда можно, но ВНУТРИ СТРАНЫ.
4. Вы НЕ МОЖЕТЕ выбрать себе профессию - вы будете работать исключительно тем, кем работают ваши родители.
5. Запрещены путешествия заграницу, но вы можете ездить внутри своей страны по разрешению.
6. Запрещены любые митинги - наказание смертная казнь, но в исключительных случаях вам посчастливится оказаться в тюрьме лет на 20.
7. Вам НЕЛЬЗЯ иметь автомобиль, но если у вас связи в правительстве, то могут позволить по особому разрешению.
8. Каждый 25-й житель страны - солдат. У Северной Кореи - 4-я армия в мире.
9. В Пхеньяне живут исключительно ИЗБРАННЫЕ и богатые. Въезд в Пхеньян обычным гражданам запрещен.
10. Религия и всё, что с ней связано, запрещены. За хранение Библии можно получить смертную казнь.
11. Никакого Рождества или празднования Нового года - это запрещено.
12. Существуют только и исключительно 18 женских и 15 мужских стрижек. Сделать неположенную стрижку нельзя, как и красить, завивать волосы. Длина волос не длиннее плеча (только женщинам).
13. Синие джинсы запрещены, можно носить только чёрные. Шорты и мини юбки под запретом. Тут есть полиция моды, которая за этим строго следит.
14. Если у вас есть родственники заграницей и вы решили им позвонить - вас расстреляют.
15. Запрещены любые татуировки и пирсинг.
16. Запрещены презервативы.
17. Запрещено слушать зарубежную музыку - если попался, то тебе тюрьма. Слушать можно только отечественную музыку с патриотическими нотками в тексте.
18. С 2007-го года полный запрет на курение.
19. Если вы решитесь сбежать из страны — ВСЮ вашу семью РАССТРЕЛЯЮТ.
20. Запрещены тампоны и прокладки. Женщинам позволены только вата и тряпки.

А так да, разницы никакой)
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Так что тебя держит от путешествия в Северную Корею? Слетай на выходные, проникнись атмосферой, если обе Кореи для тебя одинаковые. И про двойные стандарты рот не разевай лучше. Сам ты откуда? Неужели с Востока?

Неплохо тебе занесли на банковские счета
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Ждём опровержение сказанных фраз.
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Ответ Anton Abaturov
Это всё враги врут! Северная Корея - лучшая в мире страна))) Что запрещено в Северной Корее, и какие там законы. 1. Если вас посадили на 30 лет в тюрьму, и вы умерли, отсидев 25 лет - один из ваших родственников будет досиживать 5 лет. 2. Запрещены порнофильмы, наказание - смертная казнь. 3. Запрещен интернет, но если вы имеете связи в правительстве и у вас есть ОСОБОЕ разрешение - тогда можно, но ВНУТРИ СТРАНЫ. 4. Вы НЕ МОЖЕТЕ выбрать себе профессию - вы будете работать исключительно тем, кем работают ваши родители. 5. Запрещены путешествия заграницу, но вы можете ездить внутри своей страны по разрешению. 6. Запрещены любые митинги - наказание смертная казнь, но в исключительных случаях вам посчастливится оказаться в тюрьме лет на 20. 7. Вам НЕЛЬЗЯ иметь автомобиль, но если у вас связи в правительстве, то могут позволить по особому разрешению. 8. Каждый 25-й житель страны - солдат. У Северной Кореи - 4-я армия в мире. 9. В Пхеньяне живут исключительно ИЗБРАННЫЕ и богатые. Въезд в Пхеньян обычным гражданам запрещен. 10. Религия и всё, что с ней связано, запрещены. За хранение Библии можно получить смертную казнь. 11. Никакого Рождества или празднования Нового года - это запрещено. 12. Существуют только и исключительно 18 женских и 15 мужских стрижек. Сделать неположенную стрижку нельзя, как и красить, завивать волосы. Длина волос не длиннее плеча (только женщинам). 13. Синие джинсы запрещены, можно носить только чёрные. Шорты и мини юбки под запретом. Тут есть полиция моды, которая за этим строго следит. 14. Если у вас есть родственники заграницей и вы решили им позвонить - вас расстреляют. 15. Запрещены любые татуировки и пирсинг. 16. Запрещены презервативы. 17. Запрещено слушать зарубежную музыку - если попался, то тебе тюрьма. Слушать можно только отечественную музыку с патриотическими нотками в тексте. 18. С 2007-го года полный запрет на курение. 19. Если вы решитесь сбежать из страны — ВСЮ вашу семью РАССТРЕЛЯЮТ. 20. Запрещены тампоны и прокладки. Женщинам позволены только вата и тряпки. А так да, разницы никакой)
Просто интересно, откуда эта информация, ссылку можно? Уж дюже хочется ещё лучше ознакомиться с их законами, не посещая эту страну. Или это те же люди пишут, которые говорят, что в России все бухают, нет холодильников, унитазов и микроволновок, за каждое неправильное слово отправляют в тюрьму? Ссылку пожалуйста.
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