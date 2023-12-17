Инфантино о критике ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это двойные стандарты Запада. Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная»
Президент ФИФА не видит проблем в том, что ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия – единственная страна, подавшая заявку на проведение турнира в 2034 году.
«Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная, а США – то же самое, что Китай.
Место проведения [чемпионата мира] должно соответствовать всем нашим критериям, включая права человека. Процесс не заканчивается на подаче заявки – с этого он только начинается. Это двойные стандарты Запада: все главы западных государств налаживают отношения с этой страной и заключают с ней сделки на миллиарды долларов.
Я рассматриваю жалобы и предлагаю помощь. Люди ищут решения вместе по итогам обсуждений. Когда я стал президентом ФИФА, в Саудовской Аравии не было женского футбола. А сейчас есть женский чемпионат и национальная сборная», – сказал Джанни Инфантино в интервью Tagesanzeiger.
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Неужто набивается в доверенные лица ВВП!? 😌✊
Что запрещено в Северной Корее, и какие там законы.
1. Если вас посадили на 30 лет в тюрьму, и вы умерли, отсидев 25 лет - один из ваших родственников будет досиживать 5 лет.
2. Запрещены порнофильмы, наказание - смертная казнь.
3. Запрещен интернет, но если вы имеете связи в правительстве и у вас есть ОСОБОЕ разрешение - тогда можно, но ВНУТРИ СТРАНЫ.
4. Вы НЕ МОЖЕТЕ выбрать себе профессию - вы будете работать исключительно тем, кем работают ваши родители.
5. Запрещены путешествия заграницу, но вы можете ездить внутри своей страны по разрешению.
6. Запрещены любые митинги - наказание смертная казнь, но в исключительных случаях вам посчастливится оказаться в тюрьме лет на 20.
7. Вам НЕЛЬЗЯ иметь автомобиль, но если у вас связи в правительстве, то могут позволить по особому разрешению.
8. Каждый 25-й житель страны - солдат. У Северной Кореи - 4-я армия в мире.
9. В Пхеньяне живут исключительно ИЗБРАННЫЕ и богатые. Въезд в Пхеньян обычным гражданам запрещен.
10. Религия и всё, что с ней связано, запрещены. За хранение Библии можно получить смертную казнь.
11. Никакого Рождества или празднования Нового года - это запрещено.
12. Существуют только и исключительно 18 женских и 15 мужских стрижек. Сделать неположенную стрижку нельзя, как и красить, завивать волосы. Длина волос не длиннее плеча (только женщинам).
13. Синие джинсы запрещены, можно носить только чёрные. Шорты и мини юбки под запретом. Тут есть полиция моды, которая за этим строго следит.
14. Если у вас есть родственники заграницей и вы решили им позвонить - вас расстреляют.
15. Запрещены любые татуировки и пирсинг.
16. Запрещены презервативы.
17. Запрещено слушать зарубежную музыку - если попался, то тебе тюрьма. Слушать можно только отечественную музыку с патриотическими нотками в тексте.
18. С 2007-го года полный запрет на курение.
19. Если вы решитесь сбежать из страны — ВСЮ вашу семью РАССТРЕЛЯЮТ.
20. Запрещены тампоны и прокладки. Женщинам позволены только вата и тряпки.
А так да, разницы никакой)
Неплохо тебе занесли на банковские счета