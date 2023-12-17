Уайт объявил, что Петр Ян подерется с Сонгом Ядонгом на UFC 299

Теги UFC Дана Уайт MMA Петр Ян Майкл Пейдж Гилберт Бернс Кевин Холланд Джефф Нил Сонг Ядонг Иэн Гэрри UFC 299 Бокс/MMA/UFC

Петр Ян подерется с Сонгом Ядонгом в марте-2024.

Об этом объявил президент UFC Дана Уайт. На турнире UFC 299, который пройдет в ночь на 10 марта 2024 года в Майами (Флорида), Петр Ян встретится с китайцем Сонгом Ядонгом.

Также на турнире пройдут следующие бои:

Напомним, что в главном событии вечера Шон О’Мэлли и Марлон Вера подерутся за пояс в легчайшем весе.

Петр Ян – о вызове Ядонга: «Об этом можно подумать»

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14 комментариев
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Удачи Петру. Посмотрим конечно за ним, но чего-то от него не жду. Буду рад, если он выиграет, и, конечно, не удивлюсь, если стабильно проиграет решением в близком бою.
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Ну и Куколд вернулся. Но выйдет ли на бой, или будет только наблюдать 👀?
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Сонг жесткий тип, сломать его просто так не получится. Три раунда тем более будет, надо сразу же Петру включаться и по очкам забирать бой. Победа к титульному шансу не приблизит, конечно, но некоторые позиции поможет вернуть.
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Эдвардс видимо на UFC 300 поедет. В таком бою невозможно было устать или получить серьезные повреждения
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Ответ Друг Джордана
Удачи Петру. Посмотрим конечно за ним, но чего-то от него не жду. Буду рад, если он выиграет, и, конечно, не удивлюсь, если стабильно проиграет решением в близком бою.
Ядонг в последнем бою был прям сильно плох. Петя такого должен побеждать
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выяснят чьё кунг-фу лучше
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С Хон Гиль Доном.
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Понятно, что если хочет быть чемпионом, то надо побеждать любого, но даже на первый бой для возвращения на победную тропу ему выбирают самого неприятного оппонента. Есть же Фигередо, Фонт, Муньоз, Круз в конце концов.
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Сон Ядонг почему то напомнил Дон Ягона😆
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Ну чтож Петру удачи
Но надо готовиться, а не посещать турниры типа Шлеменко - Илич
И не фоткаться с макгрегором
Только концентрация и настрой
Ждем прежнего Петра
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