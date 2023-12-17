Уайт объявил, что Петр Ян подерется с Сонгом Ядонгом на UFC 299

Петр Ян подерется с Сонгом Ядонгом в марте-2024.

Об этом объявил президент UFC Дана Уайт. На турнире UFC 299, который пройдет в ночь на 10 марта 2024 года в Майами (Флорида), Петр Ян встретится с китайцем Сонгом Ядонгом.

Также на турнире пройдут следующие бои:

– Джек Делла Маддалена;

– ;

Иэн Гэрри – .

Напомним, что в главном событии вечера Шон О’Мэлли и Марлон Вера подерутся за пояс в легчайшем весе.

Петр Ян – о вызове Ядонга: «Об этом можно подумать»