Уайт объявил, что Петр Ян подерется с Сонгом Ядонгом на UFC 299
Петр Ян подерется с Сонгом Ядонгом в марте-2024.
Об этом объявил президент UFC Дана Уайт. На турнире UFC 299, который пройдет в ночь на 10 марта 2024 года в Майами (Флорида), Петр Ян встретится с китайцем Сонгом Ядонгом.
Также на турнире пройдут следующие бои:
- Гилберт Бернс – Джек Делла Маддалена;
- Кевин Холланд – Майкл Пейдж;
- Иэн Гэрри – Джефф Нил.
Напомним, что в главном событии вечера Шон О’Мэлли и Марлон Вера подерутся за пояс в легчайшем весе.
Но надо готовиться, а не посещать турниры типа Шлеменко - Илич
И не фоткаться с макгрегором
Только концентрация и настрой
Ждем прежнего Петра