Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Крюгер, Масгрэйв, Нисканен, Халварссон и Гульберг выступят в «разделке» на 10 км классикой

17 декабря на Кубке мира по лыжам в Тронхейме мужчины выступят в гонке на 10 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

4-й этап

Тронхейм, Норвегия

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

42. Вильям Поромаа (Швеция)

46. Пол Гульберг (Норвегия)

48. Дидрик Тенсет (Норвегия)

50. Ииво Нисканен (Финляндия)

52. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

54. Харальд Амундсен (Норвегия)

56. Мика Фермойлен (Австрия)

60. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

64. Уго Лапалю (Франция)

66. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

68. Михал Новак (Чехия)

70. Калле Халварссон (Швеция)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме