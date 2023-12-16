Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Крюгер, Масгрэйв, Нисканен, Халварссон и Гульберг выступят в «разделке» на 10 км классикой

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Чехии сборная Австрии сборная Финляндии Пол Гульберг сборная Франции Калле Халварссон Дидрик Тенсет Эндрю Масгрэйв Ииво Нисканен сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Харальд Амундсен Вильям Поромаа Уго Лапалю Михал Новак Мика Фермойлен гонка 10 км Лыжи

17 декабря на Кубке мира по лыжам в Тронхейме мужчины выступят в гонке на 10 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

4-й этап

Тронхейм, Норвегия

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

42. Вильям Поромаа (Швеция)

46. Пол Гульберг (Норвегия)

48. Дидрик Тенсет (Норвегия)

50. Ииво Нисканен (Финляндия)

52. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

54. Харальд Амундсен (Норвегия)

56. Мика Фермойлен (Австрия)

60. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

64. Уго Лапалю (Франция)

66. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

68. Михал Новак (Чехия)

70. Калле Халварссон (Швеция)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

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2 комментария
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Легкая победа для Клэбо
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