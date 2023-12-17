Пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024 на условиях МОК.

Об этом он заявил в эфире « ».

«Я подготовил заявление и хочу его озвучить. Не раз обозначал свою политическую позицию и точку зрения в отношении . Сегодняшнее мое заявление не будет исключением.

Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Россия – великая. Сейчас у нас есть замена международным стартам, но их также хотят запретить.

Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой.

Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране. Спасибо за внимание», – сказал двукратный олимпийский чемпион.