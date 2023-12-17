Евгений Рылов: «Я отказываюсь ехать на Олимпийские игры. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране»
Пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024 на условиях МОК.
Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ».
«Я подготовил заявление и хочу его озвучить. Не раз обозначал свою политическую позицию и точку зрения в отношении МОК. Сегодняшнее мое заявление не будет исключением.
Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Россия – великая. Сейчас у нас есть замена международным стартам, но их также хотят запретить.
Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой.
Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране. Спасибо за внимание», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
- Не могу сейчас говорить, я отказываюсь ехать на Олимпиаду!
- Но ты же сам позвонил, да тебя и не звали вроде туда
- Все, пока!
Это не он отказывается ехать, а МОК ему запрещает ехать, так как ходит, открыто зигует по концертам.
Он тупо не выполняет условия, чтобы ехать, а делает вид, будто решение принял. Всё, чтобы с за собой побольше порядочных людей утянуть…
Расскажи, как он должен был поступить по твоему мнению в этой ситуации.
- Но вас никто и так бы не позвал, и не допустил
- Всё, пока