Евгений Рылов: «Я отказываюсь ехать на Олимпийские игры. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране»

Теги плавание сборная России Владимир Путин МОК Париж-2024 Политика Евгений Рылов Матч ТВ Водные виды

Пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024 на условиях МОК.

Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ».

«Я подготовил заявление и хочу его озвучить. Не раз обозначал свою политическую позицию и точку зрения в отношении МОК. Сегодняшнее мое заявление не будет исключением.

Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Россия – великая. Сейчас у нас есть замена международным стартам, но их также хотят запретить.

Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой.

Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране. Спасибо за внимание», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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76 комментариев
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Верен себе и честен перед собой. Честно жду очередной транш бабла за подобные высказывания в СМИ и чтобы потом еще декорацией поработать на паре концертов в Лужниках
+84
-23
+61
Тебя туда никто и не звал
+62
-20
+42
Так людей с эмблемой Z с концерта в Лужниках и так бы туда не пустили
+46
-9
+37
А без упоминания президента никак заявление не сделать?
+20
0
+20
Смешно отказываться после озвучивания условий и понимания, что по этим условиям ты не попадаешь на Олимпиаду
+27
-7
+20
Ответ Gandalf
Комментарий скрыт
Лучше остаться человеком, чем быть усыпанным какими-то регалиями.
+32
-19
+13
Будущий депутат, соломку подстилает.
+16
-4
+12
Ответ Remy Cabella
Тебя туда никто и не звал
- Алло!
- Не могу сейчас говорить, я отказываюсь ехать на Олимпиаду!
- Но ты же сам позвонил, да тебя и не звали вроде туда
- Все, пока!
+14
-4
+10
Сейчас забросают ведь... А мужик высказал свою позицию... Почему-то думают если она не совпадает с твоей, значит - не верная
+35
-26
+9
Парень, а зачем ты в спорт пошел если не едешь на Олимпиаду?, шел бы в армию в зону СВО и был бы там верен стране
+16
-9
+7
Ответ werter
Это позиция. Нормальные люди уважают чужую позицию. А ненормальные не уважают.
Это странное утверждение. А если позиция человека противоречит твоим базовым жизненным ценностям, то ее надо уважать?
+8
-4
+4
Рылов дважды ОЧ и имеет право делать так как считает нужным. Он все уже доказал в Токио
+14
-11
+3
Почем не поедешь? Сколько за непоездку дали?)
+6
-3
+3
Ответ Sergey Arutyunov
у меня жена русская, я ничего не имею против русских, как национальности, но откуда эта тяга все свое делать великим? великая октябрьская революция, великая отечественная, великая русская литература, великий русский народ, это какой то комплекс или что? без обид. просто объясните мне. почему условные итальянцы, чей вклад в мировую культуру не меньше, не называют свое великим?
Очень натянуто. В русском языке значение слова великий не имеет такого яркого подтекста "единственный", "великолепный" . По-русски очень много чего называют великим, не обязательно русское. Вели́кая Кита́йская стена́ (по-китайски просто "длинная"), Великая французская революция. Я уж не говорю, что Великая депрессия не затронула СССР, да и свою страну Велико британией назвали сами саксы))
+3
0
+3
Ответ Аркус
А без упоминания президента никак заявление не сделать?
А на чьи подачки он жить будет?
+4
-1
+3
бабки решают
+2
0
+2
у меня жена русская, я ничего не имею против русских, как национальности, но откуда эта тяга все свое делать великим? великая октябрьская революция, великая отечественная, великая русская литература, великий русский народ, это какой то комплекс или что? без обид. просто объясните мне. почему условные итальянцы, чей вклад в мировую культуру не меньше, не называют свое великим?
+13
-11
+2
Ответ filippa
вам слово не нравится? или по вашему Достоевский с Чеховым не великие писатели ? которых читает весь образованый мир ? чтож вы про великобритаю не пишите так?
простите, но у них есть Шекспир. не умаляю значимость русских писателей и поэтов, я упомянул итальянцев потому, что основная часть наследия юнеско создана именно итальянцами. юнэско между прочим международная организация, в которую входил и ссср и россия. значит и они признавали. но я ни разу не слышал великий итальянский народ, великая итальянская культура. в италии был и не раз
+8
-6
+2
Ответ Gandalf
Комментарий скрыт
чемпион чего?
+3
-1
+2
Так ведь даже тут врёт.

Это не он отказывается ехать, а МОК ему запрещает ехать, так как ходит, открыто зигует по концертам.

Он тупо не выполняет условия, чтобы ехать, а делает вид, будто решение принял. Всё, чтобы с за собой побольше порядочных людей утянуть…
+5
-3
+2
он там от величия не лопнул, когда это толкал?
+4
-2
+2
,,Хоть вы меня и не приглашали, я все равно в гости к вам не приду. Так и знайте!,,
+4
-2
+2
А почему все эти деятели в обязательном порядке цитируют Володю? Это обязательное условие?
+3
-1
+2
Ответ Savardus
Верен себе и честен перед собой. Честно жду очередной транш бабла за подобные высказывания в СМИ и чтобы потом еще декорацией поработать на паре концертов в Лужниках
То есть как спортсмен он никто и делать заявления не имеет права?
Расскажи, как он должен был поступить по твоему мнению в этой ситуации.
+3
-2
+1
Ответ werter
И в чем именно его позиция противоречит лично вашим базовым ценностям?
есть проблема. Одни за выражение своей "базовой" позиции получают плюшки (стипендии, сборы, призовые и т.п.), а другие 7 лет за "ценники". поэтому куча желающих сообщать свою "базовую" позицию.
+2
-1
+1
Молодец Жень, возглавишь отделение Единой России в Хакасии.:)))))
+2
-1
+1
- Я отказываюсь ехать!
- Но вас никто и так бы не позвал, и не допустил
- Всё, пока
+2
-1
+1
Имеет место быть, не спорю, когда ты 2 кратный олимпионик, но остальным то что?! Мнение, зачёт
+2
-1
+1
Ответ Gandalf
Комментарий скрыт
Оскар Писториус тоже великий чемпион. И? Кушает баланду Южноафриканскую сейчас.
+4
-3
+1
Женя, а тебя там никто и не ждёт. Носи Z дальше, но карьера твоя все)
+6
-5
+1
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