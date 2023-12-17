НБА. «Бостон» встретится дома с «Орландо», «Сан-Антонио» примет «Новый Орлеан» и другие матчи
В воскресенье, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
В 23.00 по московскому времени «Бостон» встретится дома с «Орландо». В 23.30 «Сан-Антонио» примет на своей арене «Новый Орлеан» .
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 декабря, 23.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 17 декабря, 23.30, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 18 декабря, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 18 декабря, 04.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 18 декабря, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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