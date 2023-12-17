НБА. «Бостон» встретится дома с «Орландо», «Сан-Антонио» примет «Новый Орлеан» и другие матчи

В воскресенье, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

В 23.00 по московскому времени « » встретится дома с « ». В 23.30 « » примет на своей арене « » .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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