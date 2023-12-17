НБА. «Бостон» встретится дома с «Орландо», «Сан-Антонио» примет «Новый Орлеан» и другие матчи

Теги результаты Бостон Голден Стэйт Хьюстон Милуоки Новый Орлеан Орландо Финикс Портленд Сан-Антонио НБА Вашингтон Баскетбол

В воскресенье, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

В 23.00 по московскому времени «Бостон» встретится дома с «Орландо». В 23.30 «Сан-Антонио» примет на своей арене «Новый Орлеан» .

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Орландо
Дата проведения
17 декабря, 23.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Новый Орлеан
Дата проведения
17 декабря, 23.30, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Милуоки – Хьюстон
Дата проведения
18 декабря, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Финикс – Вашингтон
Дата проведения
18 декабря, 04.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Портленд – Голден Стэйт
Дата проведения
18 декабря, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Игрок «Кингз» побил рекорд по точным трешкам подряд – и восхитил самого Карри. А ведь он играл в другом матче!

В США не смогли доиграть матч школьных команд. Трое судей подрались друг с другом

«Ваши деньги текут ко мне в карман». Джордан = одержимость, он ставил на все: от того, чей багаж придет первым, до заездов в пончичной

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий