Георгиев отразил 26 из 28 бросков «Сан-Хосе» и одержал 15-ю победу в сезоне. Больше их только у Демко из «Ванкувера» – 16
Александр Георгиев одержал 15-ю победу в сезоне НХЛ.
Вратарь «Колорадо» отразил 26 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:2).
В 24 играх в этом сезоне у него 15 побед при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,96.
По числу выигранных матчей в сезоне Георгиев делит 2-е место в лиге с Коннором Хеллибаком из «Виннипега» (15 побед в 22 играх). Лидирует Тэтчер Демко из «Ванкувера» (16 в 23).