Георгиев отразил 26 из 28 бросков «Сан-Хосе» и одержал 15-ю победу в сезоне. Больше их только у Демко из «Ванкувера» – 16

Александр Георгиев одержал 15-ю победу в сезоне НХЛ.

Вратарь « » отразил 26 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата с « » (6:2).

В 24 играх в этом сезоне у него 15 побед при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,96.

По числу выигранных матчей в сезоне делит 2-е место в лиге с из «Виннипега» (15 побед в 22 играх). Лидирует Тэтчер Демко из « » (16 в 23).