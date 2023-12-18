«Реал» оторвался от «Барсы» на 7 очков. «Мадрид» возглавил таблицу Ла Лиги до матча «Жироны»

Теги Барселона Реал Мадрид Вильярреал Атлетико Атлетик Бетис Реал Сосьедад Ла Лига Жирона Футбол

«Реал» вышел на промежуточное 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

В 17-м туре чемпионата Испании «Реал» одержал домашнюю победу над «Вильярреалом» (4:1).

«Сливочные» набрали 42 очка и вышли на 1-е место в турнирной таблице. «Жирона» при наличии матча в запасе отстает от «Реала» на 1 очко.

Отрыв мадридцев от «Барселоны», занимающей 3-ю строчку таблицы, составляет 7 очков.

«Атлетико», занимающий 4-е место, отстает от «Реала» на 8 очков при игре в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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57 комментариев
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Ответ belikovda.90
Комментарий скрыт
сегодня в составе играли 4 , думаю это не мало)
+33
0
+33
Все по делу, пока Хави ждёт признания, папа Карло резервом тащит клуб на вершину!
+38
-8
+30
Лучший клуб Испании и мира!🤍 Надеюсь, 1 строчка в конце всего чемпионата так и останется за «Мадридом»!
+27
-12
+15
У Реала колоссальное количество травм,а команда так играет и шикарно идет во всех турнирах,отдельно хочется отметить Джуда,однозначно лучший игрок в мире на данный момент - голевое чутье,дриблинг,пасы и физика,и самое главное игрок с характером и умен не по годам,Перес сорвал куш,подписав его)) Надеюсь Реал продолжит так же играть и заберут все трофеи 🏆
+13
0
+13
Король ЛЛ на своём законном месте,как в прочем и мчк)
+15
-5
+10
Почему пишут что Реал оторвался от Барсы, а не от Жироны?
Барса не конкурент.
+14
-5
+9
Пока всякие Хави и Тен Хаги ноют, оправдываются и обвиняют других, Папа Карло спокойно управляет и контролирует всё. Несмотря на травмы, он делает свою работу. Лучший тренер в истории.
+13
-4
+9
Ответ f0rmoceft
Все по делу, пока Хави ждёт признания, папа Карло резервом тащит клуб на вершину!
Зато чапи по xg, по полумоментам и по полуатакам так разрывает соперников что папе Карло и не снилось
+9
-2
+7
Ответ belikovda.90
Комментарий скрыт
А 100 мультов это много? Цена одного нормального игрока сейчас
+4
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+4
Ответ JENNINGS
Лучший клуб Испании и мира!🤍 Надеюсь, 1 строчка в конце всего чемпионата так и останется за «Мадридом»!
про мир лучше помолчать. Я болельщик, но после аннигиляции от Сити, надо быть поскромнее.
+4
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+3
Ответ kodgong
про мир лучше помолчать. Я болельщик, но после аннигиляции от Сити, надо быть поскромнее.
Слабый ты фанат. Также можно вспомнить "уничтожение" Реалом Сити год назад.
Реал с 14 ЛЧ лучший клуб мира. Скромнягам если что-то не нравится, могут и промолчать.
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Ответ belikovda.90
Сколько у тебя выездов за Реал? Ты же не глор?
А мне нужны выезды? Я за Реал болею 21 год. С самого начала. Как только футболом заинтересовался. И в сложные времена, и в успешные всегда с клубом.Ты уж точно не фанат Манчестер Сити. Фанаты Манчестер Сити и Реала вообще никак и нигде не сталкиваются. Ты глор бчк.
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Ответ belikovda.90
Я фанат МС с 2006 года. В прошлом году взяли требл. А у Реала сколько треблов?
Я фанат Реала со времен дебюта Рауля. Сколько у МС ЛЧ?

Удобный наброс)))
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Ответ Raul14
Насчёт фк Нэгрейры не осталось аргументов и перешел на арабский мешок?)) Классический фан фк спотифайКлуба😂😂😂
У глоров бчк так всегда было. Они выбирают какого-то любимчика и следуют за ним везде. А клуб свой бросают. Недавно за ПСЖ болели.
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Ответ belikovda.90
В Лиге фермеров Реал не плох Все равно в ЛЧ МС опять вынесет Реал
С детства за МС, да? Ла Лига уничтожает АПЛ. При этом не всегда для этого даже Реал нужен. Тот же Вильярреал спокойно условный Тоттенхэм уничтожит. И это без больших финансовых затрат.
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Ответ Rister81
У Реала колоссальное количество травм,а команда так играет и шикарно идет во всех турнирах,отдельно хочется отметить Джуда,однозначно лучший игрок в мире на данный момент - голевое чутье,дриблинг,пасы и физика,и самое главное игрок с характером и умен не по годам,Перес сорвал куш,подписав его)) Надеюсь Реал продолжит так же играть и заберут все трофеи 🏆
Это работа Карло. Он мастерски справляется, хотя на спортсе его успели отправить в отставку) Другой тренер уже бы поплыл с таким количеством травм, а Карло решает задачи с теми, кто есть в составе. Руководство радуется, что Карло справляется, потому что в очередной можно сэкономить на трансферах)
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Ответ Dexter Morgan
А мне нужны выезды? Я за Реал болею 21 год. С самого начала. Как только футболом заинтересовался. И в сложные времена, и в успешные всегда с клубом.Ты уж точно не фанат Манчестер Сити. Фанаты Манчестер Сити и Реала вообще никак и нигде не сталкиваются. Ты глор бчк.
Он обычный фан Барсы) Фанаты Сити сидят на ветке АПЛ, сегодня днём их там видел.
А тут якобы отбитый фанат вдруг приходит в Ла Лигу и говорит, что-то против Реала)

Он просто чушь несёт.
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Ответ belikovda.90
В Лиге фермеров Реал не плох Все равно в ЛЧ МС опять вынесет Реал
Насчёт фк Нэгрейры не осталось аргументов и перешел на арабский мешок?)) Классический фан фк спотифайКлуба😂😂😂
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Вот это клуб реально экстра уровня. Не считают как клоуны xG, а реализовывают практически все моменты и раскатывают на изичах 4:1 с 10 игроками с травмами.
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Ответ Роман
Почему пишут что Реал оторвался от Барсы, а не от Жироны? Барса не конкурент.
тут нет вагона фанов Жироны, а срач необходим автору.
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Ответ Вадим Дзахоев
Вот вроде и победил Реал, и возглавил Ла Лигу. Молодцы, особенно папа Карло. Гениальный тренер. Но фаны Мадрида и сюда приплетают Барселону и Хави. И так же и в обратную сторону. А зачем? Почему просто нельзя порадоваться за свой любимый клуб, не оглядываясь ни на кого?
Затем, что у Хаве и глоров Барселоны слишком длинный язык. И поставить этот сброд на место всегда полезно.
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Ответ belikovda.90
В Лиге фермеров Реал не плох Все равно в ЛЧ МС опять вынесет Реал
6 побед из 6 в ЛЧ,а Родриго хозяин Сити
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Ответ belikovda.90
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Когда у тебя в составе полно воспитанников, большая часть которых не соответствует уровню команды - это показатель того, что у клуба проблемы с финансами. Барселона не от хорошей жизни тащит молодёжь в основу. Из всех воспитанников на уровне только Гави.
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Ответ belikovda.90
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Пол состава сидели на лавке до травм основных игроков, и уже какой матч тащат без них.
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Ответ kodgong
про мир лучше помолчать. Я болельщик, но после аннигиляции от Сити, надо быть поскромнее.
Да уж... аннигиляция... слишком громко сказано.
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Ответ JENNINGS
Лучший клуб Испании и мира!🤍 Надеюсь, 1 строчка в конце всего чемпионата так и останется за «Мадридом»!
Останется, Жирона не сможет весь сезон, а Барсу все уже видели, там бы в ЛЧ попасть.
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Ответ belikovda.90
Есть только одна лига - АПЛ. Все остальное мусор. Даже ЛЧ мусор по сравнению с АПЛ.
Ага, а Копа Америка у вас выше Евро. АПЛ просто одна из топ-5 лиг. Не более. Я уважаю АПЛ, но это не лучшая лига мира. Кайседо дороже Беллингема, этим всё сказано.
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Ответ Dexter Morgan
Полностью согласен. Я вот и сам даже теоретически не могу представить, чтобы фанаты Сити что-то про Реал говорили. Это адекватные взрослые мужики или молодые фанаты, которые полюбили клуб, как когда-то мы с детства за свои клубы стали болеть. С большим уважением к Манчестер Сити и фанатам этого клуба отношусь. А сектанты бчк отбитые.
Сити, который в 2-х тысячных был на 10-15 местах в таблицах, он сообщает что фанат).
Но потом как происходят матчи Ла Лиги, этот фанат идёт сюда на ветку.

Только есть одно но, почему его нету на ветках Сити. Идут матчи в АПЛ, там полно фанатов этого клуба.

Мне кажется у этого чувака реальные проблемы с головой.
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Модрич зараза, опять давал мастер класс.)То как он не глядя вырезал при первом голе достойно восхищения.
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Ответ belikovda.90
Я не глор нм бчк, ни сливочного мешка После того, как их за уши ташили в ЛЧ Эвребе, Чакыры и Кашаи, я не болею за такие команды, никогда
Тебя фанаты всех клубов разом минусуют. Глоров никто не любит. Завтра за кого будешь болеть?
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