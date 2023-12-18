«Реал» оторвался от «Барсы» на 7 очков. «Мадрид» возглавил таблицу Ла Лиги до матча «Жироны»

«Реал» вышел на промежуточное 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

В 17-м туре чемпионата « » одержал домашнюю победу над « » (4:1).

«Сливочные» набрали 42 очка и вышли на 1-е место в турнирной таблице. « » при наличии матча в запасе отстает от «Реала» на 1 очко.

Отрыв мадридцев от «Барселоны», занимающей 3-ю строчку таблицы, составляет 7 очков.

«Атлетико», занимающий 4-е место, отстает от «Реала» на 8 очков при игре в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре