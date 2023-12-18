«Реал» оторвался от «Барсы» на 7 очков. «Мадрид» возглавил таблицу Ла Лиги до матча «Жироны»
«Реал» вышел на промежуточное 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
В 17-м туре чемпионата Испании «Реал» одержал домашнюю победу над «Вильярреалом» (4:1).
«Сливочные» набрали 42 очка и вышли на 1-е место в турнирной таблице. «Жирона» при наличии матча в запасе отстает от «Реала» на 1 очко.
Отрыв мадридцев от «Барселоны», занимающей 3-ю строчку таблицы, составляет 7 очков.
«Атлетико», занимающий 4-е место, отстает от «Реала» на 8 очков при игре в запасе.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Барса не конкурент.
Реал с 14 ЛЧ лучший клуб мира. Скромнягам если что-то не нравится, могут и промолчать.
Удобный наброс)))
А тут якобы отбитый фанат вдруг приходит в Ла Лигу и говорит, что-то против Реала)
Он просто чушь несёт.
Но потом как происходят матчи Ла Лиги, этот фанат идёт сюда на ветку.
Только есть одно но, почему его нету на ветках Сити. Идут матчи в АПЛ, там полно фанатов этого клуба.
Мне кажется у этого чувака реальные проблемы с головой.