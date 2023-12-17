«Россия 25» взяла Кубок Первого канала. Команда Ротенберга выиграла все 3 матча, общий счет – 15:7

Команда «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала.

В заключительной игре турнира команда тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана (5:2).

«Россия 25» выиграла все три матча – у Казахстана, Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2) – и набрала 6 очков. Общий счет – 15:7.

Второе место заняла сборная Беларуси (3 очка), третье – Казахстан (2), последнее – «Звезды и ВХЛ» (2).