«Россия 25» взяла Кубок Первого канала. Команда Ротенберга выиграла все 3 матча, общий счет – 15:7

Теги СКА Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ ВХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Команда «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала.

В заключительной игре турнира команда тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана (5:2).

«Россия 25» выиграла все три матча – у Казахстана, Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2) – и набрала 6 очков. Общий счет – 15:7.

Второе место заняла сборная Беларуси (3 очка), третье – Казахстан (2), последнее – «Звезды и ВХЛ» (2).

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29 комментариев
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Предлагаю в честь этого объявить понедельник выходным днём!
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+45
Ответ Григорий Сербаков
Предлагаю в честь этого объявить понедельник выходным днём!
Понедельник как то маловато, думаю вся страна неделю праздновать будет.
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Рототую - перстень чемпионский! Немедленно!!! Он его заслужил))) Теперь неделю будет давать интервью о величии
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Очередная великая победа под руководством великого хоккейного гения! Ура товарищи! Все на Никольскую!
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Выглядит жалко
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У Вашингтона делают плохо,как бы Рому туда не забрали.
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все на Никольскую!
+7
0
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ну всё, пора аллею памятников ставить легендам!)
+5
0
+5
Ответ Григорий Сербаков
Предлагаю в честь этого объявить понедельник выходным днём!
Национальным праздником, чего уж там
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Чемпионский парад будет?
Мерседесы выдадут?
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Ну сейчас этого "Патриота" будет не заткнуть 😂😂😂
+5
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Вместе, чтобы побеждаты
+4
0
+4
Великий Турнир окончен! Теперь можно вернуться к этой КХЛ!
+4
0
+4
Порношняга!
+2
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+2
Трудно переоценить этот результат! История советской сборной не знала таких побед!!))
+2
0
+2
тренеру звезду героя
+3
-1
+2
Кубки Первого канала:
Скотти Боумэн -0
Линди Рафф - 0
роман ротенберг - 1
+2
0
+2
Урраа! понедельник объявить выходным днем в честь великой победы
+1
0
+1
Срочно еще одну медаль/награду Ромке
Сломил великий Казахстан и Беларусь
Герой
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Прогрессируем! Год назад белорусам первое место уступили.
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Йозе своё имя впИсал в Историю хоккейной славы. Улицы городов России и Финляндии заполнены автомобилями с государственными флагами. Канадцы и американцы нервно пересматривают видеокассеты с записями игр на «Кубок первого кАнала». Роман Борисович приготовил своё мягкое место для глубоких языков. Все былые победы сборной СССР померкли. Система Йозе Марино работает на 💯 %.
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Что?! И даже казахов с беларусами победили?! Эта серия войдёт в историю!
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Все на Никольскую!!!
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Все на улицу,фейерверки,бенгальские огни и т.д
Ну наконец то праздник в стране!!!
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Господи, благодарю за то, что являюсь современником Легендарной России 25, этой красной машины (может и не красной, не знаю какого цвета у них форма)
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Вот так простой парень Роман показал всему миру, что не перевелись на Руси тренеры, меняющие мировой спорт.

Думаю, только врожденные скромность и такт не позволят Роману сказать что он догнал и перегнал Тихонова с Тарасовым.

При этом понятно, что оценить гений нашего героя, по достоинству, смогут только потомки.
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Дитятко Ромка надеюсь счастлив сегодня.
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Не зря ротену награду за сохранение победных традиций сборной дали😂
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