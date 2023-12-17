«Россия 25» взяла Кубок Первого канала. Команда Ротенберга выиграла все 3 матча, общий счет – 15:7
Команда «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала.
В заключительной игре турнира команда тренера Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана (5:2).
«Россия 25» выиграла все три матча – у Казахстана, Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2) – и набрала 6 очков. Общий счет – 15:7.
Второе место заняла сборная Беларуси (3 очка), третье – Казахстан (2), последнее – «Звезды и ВХЛ» (2).
Мерседесы выдадут?
Скотти Боумэн -0
Линди Рафф - 0
роман ротенберг - 1
Сломил великий Казахстан и Беларусь
Герой
Ну наконец то праздник в стране!!!
Думаю, только врожденные скромность и такт не позволят Роману сказать что он догнал и перегнал Тихонова с Тарасовым.
При этом понятно, что оценить гений нашего героя, по достоинству, смогут только потомки.