Камила Валиева: «У меня в планах продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах, работать ведущей»

Камила Валиева рассказала о планах совмещать спорт со съемками в кино.

«У меня в планах активно продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах – ждите по этому поводу новостей в следующем году!

Также я хочу продолжать работать ведущей, потому что мне очень понравился опыт в «Новой песне года», а еще учиться, учиться и еще раз учиться и, конечно же, пробовать себя в новых сферах», – сказала фигуристка.