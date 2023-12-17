Камила Валиева: «У меня в планах продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах, работать ведущей»

Теги телевидение сборная России женское катание Камила Валиева кино Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о планах совмещать спорт со съемками в кино.

«У меня в планах активно продолжать заниматься спортом и побеждать, сниматься в кино и сериалах – ждите по этому поводу новостей в следующем году!

Также я хочу продолжать работать ведущей, потому что мне очень понравился опыт в «Новой песне года», а еще учиться, учиться и еще раз учиться и, конечно же, пробовать себя в новых сферах», – сказала фигуристка.

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34 комментария
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По ходу вторая Алина Загитова.
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А ещё пойду работать на завод моточницей 3 разряда, -сообщила Камилла.
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А петь? Петь-то кто будет?
+16
-5
+11
Побеждать в спорте с такими планами будет проблематично
+14
-4
+10
Нормальные планы. Теперь Камила будет нас развлекать своим косноязычием и робостью в эфире Первого канала...
+15
-6
+9
Ответ Oleg Olegov
По ходу вторая Алина Загитова.
У Загитовой есть фанатская база и широкая популярность. Только Трусова еще имеет существенную группу болельщиков. Кому нужно творчество Валиевой - непонятно.
+17
-10
+7
Ответ Gemma157
А петь? Петь-то кто будет?
Трусова.
+10
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Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах...)
+6
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Россия - страна возможностей!
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А ещё россеяне стали более лучше одеваться
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"А мне ещё и петь охота!"
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А петь?
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а потом в депутаты и быть доверенным лицом на выдвижении 2030...ничего нового )
+6
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Жаль, кино с названием "Колесо судьбы" уже было
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Не знаю , как получится все это совмещать в будущем , пока что ( без межд. стартов ) получается.
+3
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Где-то напрягаясь одна безызбежная, придётся делиться.
+4
-3
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Ответ Слончик
У Загитовой есть фанатская база и широкая популярность. Только Трусова еще имеет существенную группу болельщиков. Кому нужно творчество Валиевой - непонятно.
Ну из Валиевой по ходу пытаются что то вылепить, видел ее в рекламе одежды, она еще там себя олимпийской чемпионкой называет. Но в целом согласен с вами, кому Камила нужна- пока непонятно.
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Деньги зарабатывать, пока не забыли. Но настоящая слава - не на 15 минут - после спортивных побед приходит. Надеюсь, тренер руки не опустит и объяснит это Камиле.
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Ответ Oleg Olegov
По ходу вторая Алина Загитова.
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