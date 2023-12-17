Щербакова прервала фотосессию на шоу Авербуха из-за поведения фотографов («Р-Спорт»)
Анна Щербакова покинула фотосессию на шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов.
Об этом сообщает «Р-Спорт».
Олимпийская чемпионка ушла из зоны фотосессии через несколько секунд после начала съемки из-за того, что некоторые фотографы стали говорить ей фразы «девушка, сюда» и «глазки поднять».
Шоу к 50-летию Авербуха проходит сегодня в Москве на «ВТБ Арене».
Но Аня девочка не склочная, надо смотреть на контекст. Пока ничего не понятно.
Это нормально для фотосессии. Они делают сотню фотографий в разных позах и сохраняют хорошие. Краткость слов призвана сэкономить время фотографов и участников, иначе они будут там весь день.
Хотя, с другой стороны, все на так однозначно - давайте будем честны, фотографы хотели её заснять в выгодном свете, и они лучше знают, как сделать красивее. Точно можно будет оценить ситуацию, когда будет видео инцидента
Еще свистнуть можно.
Даю бесплатный урок
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Не благодарите
Чем там фотографы обнаглели, что сказали глаза поднять? Или если это Щербакова, тогда и слово нельзя сказать, не обнаглев?