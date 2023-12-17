Анна Щербакова покинула фотосессию на шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов.

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Олимпийская чемпионка ушла из зоны фотосессии через несколько секунд после начала съемки из-за того, что некоторые фотографы стали говорить ей фразы «девушка, сюда» и «глазки поднять».

Шоу к 50-летию Авербуха проходит сегодня в Москве на «ВТБ Арене».