Щербакова прервала фотосессию на шоу Авербуха из-за поведения фотографов («Р-Спорт»)

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Анна Щербакова Р-Спорт ледовые шоу Фигурное катание

Анна Щербакова покинула фотосессию на шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов.

Об этом сообщает «Р-Спорт». 

Олимпийская чемпионка ушла из зоны фотосессии через несколько секунд после начала съемки из-за того, что некоторые фотографы стали говорить ей фразы «девушка, сюда» и «глазки поднять». 

Шоу к 50-летию Авербуха проходит сегодня в Москве на «ВТБ Арене». 

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80 комментариев
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Молодец. Такие комментарии - это уж слишком, пусть с собакой своей так разговаривают.
+68
-29
+39
Ответ Svetlana Yablonskaya
Молодец. Такие комментарии - это уж слишком, пусть с собакой своей так разговаривают.
Не надо гнать на собак.
+28
-7
+21
Надо посмотреть что произошло, но насколько я помню фотографы всегда так говорят, потому что их много и им нужен кадр, где звезда смотрит именно в их объектив))
Но Аня девочка не склочная, надо смотреть на контекст. Пока ничего не понятно.
+26
-7
+19
А как нужно фотографам обращаться к ней было? Ваше величество Анна Станиславовна?
+41
-28
+13
А что ей не понравилось? Как нужно было вести себя фотографам?
+24
-16
+8
Ушли бы так Загитова с Трусовой - сразу подняли бы вой об неуважении бедных фотографов
+27
-19
+8
Как вас там
+11
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+8
Ты посмотри какая цаца!
+27
-19
+8
Ответ zdrprvr
А она девушка?
Кто скажет, что это юноша, пусть первым бросит в вас камень
+8
-2
+6
Ответ RusVector
А как нужно фотографам обращаться к ней было? Ваше величество Анна Станиславовна?
Строго говоря, фотограф-репортажник должен уметь самостоятельно находить ракурсы. но если уж совсем приспичило, то у "девушки" есть имя, все они его должны бы знать, если в этой среде варятся. Допустимый максимум в таких сессиях: "Анна, повернитесь сюда, пожалуйста"
+20
-14
+6
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Такой наглый.

Это нормально для фотосессии. Они делают сотню фотографий в разных позах и сохраняют хорошие. Краткость слов призвана сэкономить время фотографов и участников, иначе они будут там весь день.
+26
-20
+6
Может, просто говорили ей куда смотреть? А то потом бы опубликовали фото, а она непонятно куда смотрит. Говорили бы потом, что фотографы плохие. Хотя они и так, видимо, плохие. Не узнали великую. Не выдержала душа интеллигента. Надо было раскланяться, на коленочки встать, тапочки расцеловать.
+13
-7
+6
Если просто ушла, тогда правильно сделала, фотографы совсем обнаглели.
Хотя, с другой стороны, все на так однозначно - давайте будем честны, фотографы хотели её заснять в выгодном свете, и они лучше знают, как сделать красивее. Точно можно будет оценить ситуацию, когда будет видео инцидента
+17
-12
+5
Ответ Е...С
Я бы на месте фотографов ее бы больше не фотографировала. Голливудским звездам такие фразы постоянно говорят, а здесь аристократка оскорбилась.
Представила, как Клуни или Ди Каприо кто-то из фотографофф шелкает пальцами или гаркает "Эй, мужик! Сюда!"
Еще свистнуть можно.
+12
-7
+5
Говорят, она ушла после фразы "Бровки опустить"
+18
-13
+5
Ха-ха 🤣. Молодец Аня. Всё сильнее уважаю.
+25
-20
+5
Ответ RusVector
А как нужно фотографам обращаться к ней было? Ваше величество Анна Станиславовна?
И при этом пару раз об пол стукнуться 😏
+10
-5
+5
Я бы на месте фотографов ее бы больше не фотографировала. Голливудским звездам такие фразы постоянно говорят, а здесь аристократка оскорбилась.
+30
-26
+4
А зачем её фотографировать? У неё все фото одинаковые. Можно из фанеры вырезать силэт и только костюмы менять.
+19
-15
+4
"Девушка, сюда" - это, конечно, сильно. Молодец Аня, нужно уважать себя.
+17
-13
+4
Человек, который себя уважает!!👍👍 Браво, Анечка👏👍
+24
-21
+3
Ответ Why always me?!
А в чём наглость фотографов? В конкретно этих двух указанных фразах нет никакой наглости или грубости. Просто девушка о себе чересчур завышенного мнения.
Нет, использовать такой тон в общении с незнакомыми людьми - вопиющее хамство.
+6
-3
+3
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ RusVector
А как нужно фотографам обращаться к ней было? Ваше величество Анна Станиславовна?
Да, в свободное время, пожалуйста, подойдите к камере. Вас устраивает Ваше Величество Анна Станиславовна?
+15
-12
+3
Ответ Mihei4
При чем тут репортаж, если она пришла в зону для фотосессии? Пришла - будь добра позируй и работай с фотографами, реагируй на просьбы. А то, что обиделась и ушла - непрофессионализм и отсутствие воспитания.
Конечно, в следующий раз пусть еще и на свист оборачивается. Эти фото кому нужны? Щербаковой? Вряд ли. Они нужны фотографам, вот пусть фотографы и работают, подстраиваются. А такая съемка идет по разряду репортажных.
+6
-3
+3
Если бы Алина или Саша такое себе позволила, тут было бы уже 100 комментариев про зазвездившихся и наглых
+19
-17
+2
Ответ КВАД
Комментарий удален модератором
Мало смайликов, мало. 6 - ни о чем

Даю бесплатный урок

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Не благодарите
+3
-1
+2
Ответ Sat397
Если просто ушла, тогда правильно сделала, фотографы совсем обнаглели. Хотя, с другой стороны, все на так однозначно - давайте будем честны, фотографы хотели её заснять в выгодном свете, и они лучше знают, как сделать красивее. Точно можно будет оценить ситуацию, когда будет видео инцидента
А в чём наглость фотографов? В конкретно этих двух указанных фразах нет никакой наглости или грубости. Просто девушка о себе чересчур завышенного мнения.
+8
-6
+2
Ответ vassaenko
А что ей не понравилось? Как нужно было вести себя фотографам?
Ну наверное, приказной тон свой поумерить? «Сюда», «глазки поднять» - вы считаете нормальным такое говорить взрослому незнакомому человеку? В чем проблема сказать: «Можете в эту камеру теперь посмотреть, пожалуйста?» Да даже без «пожалуйста» звучало бы приемлемо, но вот это повелительное наклонение - это вообще ни в какие ворота.
+4
-2
+2
Ответ Е...С
Я бы на месте фотографов ее бы больше не фотографировала. Голливудским звездам такие фразы постоянно говорят, а здесь аристократка оскорбилась.
К голливудским звездам и в окна спальни лезут фотографы. Значит, если к нашим, российским, фигуристкам, также полезут - они должны будут молча терпеть и ни в коем случае не оскорбляться?
+2
-1
+1
Ответ Sat397
Если просто ушла, тогда правильно сделала, фотографы совсем обнаглели. Хотя, с другой стороны, все на так однозначно - давайте будем честны, фотографы хотели её заснять в выгодном свете, и они лучше знают, как сделать красивее. Точно можно будет оценить ситуацию, когда будет видео инцидента
А потом сами же пишите, почему такие фото плохие, да вот потому что.
Чем там фотографы обнаглели, что сказали глаза поднять? Или если это Щербакова, тогда и слово нельзя сказать, не обнаглев?
+2
-1
+1
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