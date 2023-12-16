Кубок Содружества. Большой масс-старт. Казакевич, Сола, Дербушева, Наталия и Анастасия Шевченко пробегут гонку
17 декабря на Кубке Содружества по биатлону женщины пробегут большой масс-старт.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
2-й этап
Уфа, Россия
Женщины
Большой масс-старт
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Предварительный старт-лист
1. Тамара Дербушева
2. Анна Сола (Беларусь)
3. Анастасия Шевченко
4. Виктория Сливко
5. Ирина Казакевич
6. Наталия Шевченко
7. Екатерина Носкова
8. Анастасия Гореева
9. Анастасия Батманова
10. Ксения Довгая
14. Валерия Каюмова
15. Лариса Куклина
20. Аделина Сабитова (Беларусь)
26. Наталья Гербулова
28. Кристина Резцова
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Уфе