Кубок Содружества. Большой масс-старт. Казакевич, Сола, Дербушева, Наталия и Анастасия Шевченко пробегут гонку

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Лариса Куклина Наталья Гербулова Кристина Резцова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анна Сола Ирина Казакевич Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева масс-старт жен (60 человек) Аделина Сабитова Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Кубок Содружества Биатлон

17 декабря на Кубке Содружества по биатлону женщины пробегут большой масс-старт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

2-й этап

Уфа, Россия

Женщины

Большой масс-старт

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Предварительный старт-лист

1. Тамара Дербушева

2. Анна Сола (Беларусь)

3. Анастасия Шевченко

4. Виктория Сливко

5. Ирина Казакевич

6. Наталия Шевченко

7. Екатерина Носкова

8. Анастасия Гореева

9. Анастасия Батманова

10. Ксения Довгая

14. Валерия Каюмова

15. Лариса Куклина

20. Аделина Сабитова (Беларусь)

26. Наталья Гербулова

28. Кристина Резцова

 

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Уфе

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4 комментария
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Победит кто-то из них: Дербушева, Сливко, Носкова
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поставлю на носкову дербушову и пусть будет шеллер)
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Ответ Gondeira
Да "все те же на манеже" Шевченко А, Дербушева, Казакевич, Сола и Шевченко Н разыграют медали. Егорова будет высоко.
Ну да, Егорова же еще хорошо себя показала. Казакевич и Сола намажут, Шевченко А. нехватит скорости, а Шевченко Н. не в форме
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