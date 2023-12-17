Резцова о том, как лечиться от простуды: «Можно рюмочку чистого спирта. 50 грамм водки убивают всех микробов»
Биатлонистка Кристина Резцова предложила лечить простуду водкой.
«Можно рюмочку чистого спирта, ха-ха! Меня сейчас прокляли все тренеры, но я уже в таком возрасте, когда можно.
На полном серьезе говорю – 50 грамм водки убивают всех микробов. Перец надо сыпать, кстати. Нет, серьезно, вот у меня папа делает как? Налил водки, меда туда, перца и говорит: пей. Я чуть не умерла, но на следующий день выздоровела», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».