Резцова о том, как лечиться от простуды: «Можно рюмочку чистого спирта. 50 грамм водки убивают всех микробов»

Биатлонистка Кристина Резцова предложила лечить простуду водкой.

«Можно рюмочку чистого спирта, ха-ха! Меня сейчас прокляли все тренеры, но я уже в таком возрасте, когда можно.

На полном серьезе говорю – 50 грамм водки убивают всех микробов. Перец надо сыпать, кстати. Нет, серьезно, вот у меня папа делает как? Налил водки, меда туда, перца и говорит: пей. Я чуть не умерла, но на следующий день выздоровела», – сказала в эфире «Матч ТВ».