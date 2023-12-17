Резцова о том, как лечиться от простуды: «Можно рюмочку чистого спирта. 50 грамм водки убивают всех микробов»

Теги сборная России жен Кристина Резцова Здоровье алкоголь и спорт Биатлон

Биатлонистка Кристина Резцова предложила лечить простуду водкой.

«Можно рюмочку чистого спирта, ха-ха! Меня сейчас прокляли все тренеры, но я уже в таком возрасте, когда можно.

На полном серьезе говорю – 50 грамм водки убивают всех микробов. Перец надо сыпать, кстати. Нет, серьезно, вот у меня папа делает как? Налил водки, меда туда, перца и говорит: пей. Я чуть не умерла, но на следующий день выздоровела», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

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20 комментариев
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Крис вся в маму, светлая ей память
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"Это наследственное" ©
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Ответ Харламов Никита
да Анфиса прям ДВИГАТЕЛЬ прогресса 🤦🏼‍♂️ а потом спрашивают почему у нас большинство фармацевтических препаратов - импортных 🤷🏼‍♂️
Анфисы уже нет в этом мире. Это её дочь Кристина про водку говорит
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Всё верно. Только это нужно делать в самом начале заболевания. Потом бесполезно.
+5
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Гены мамашки дают о себе знать, правильно Кристина, наливай.
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Ответ АлексейВ
Дело говорит.
согласен, только дозу пусть увеличит, хотя бы до 150
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да, Кристина. Ты вся в маму. Анатольевна тоже так говорила )
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Ответ re#mn
согласен, только дозу пусть увеличит, хотя бы до 150
и принимать почаще.
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Мед в водку? Она нагревает ее, что ли? А черный молотый перец действительно хорошая добавка. Стрринный рецепт.
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Дело говорит.
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водка с перцем - ноу хау наших дней, или плохо забытое старое))
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На себе это проверял и оказался на грани падения.лучшее средство это закаливание тоже мною проверенный способ,а также профилактика.С "рюмкой водки на столе"можно оказаться навечно и не надо обольщаться, что не будет никаких последствий.
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Ответ maripous
Мед в водку? Она нагревает ее, что ли? А черный молотый перец действительно хорошая добавка. Стрринный рецепт.
Если только в теплую водку,мед и перец.В холодную смысла нет.Плюс,надо ещё и здоровое сердце иметь для таких процедур
+3
-2
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Чистого. Фигасе вы алко голик.
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Это путь к алкоголизму
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Нееееет...!!((( Крис, только не это...! Спирт микробы убивает только наружно. Внутрь спортсменам противопоказано!
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