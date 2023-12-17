Единая лига ВТБ. МБА – «Зенит»
В воскресенье, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ столичная МБА примет санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 декабря, 17.00, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 16-1, УНИКС – 11-4, Зенит – 11-5, Локомотив-Кубань – 11-6, Енисей – 10-7, Парма – 9-8, Самара – 9-8, Уралмаш – 8-8, Руна – 8-9, Астана – 8-9, Автодор – 6-11, МБА – 5-11, Нижний Новгород – 4-12, Минск – 0-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.