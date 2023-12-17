Единая лига ВТБ. МБА – «Зенит»

Теги результаты Зенит Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

В воскресенье, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ столичная МБА примет санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА – Зенит 3:7 (1 четверть)
Дата проведения
17 декабря, 17.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 16-1, УНИКС – 11-4, Зенит – 11-5, Локомотив-Кубань – 11-6, Енисей – 10-7, Парма – 9-8, Самара – 9-8, Уралмаш – 8-8, Руна – 8-9, Астана – 8-9, Автодор – 6-11, МБА – 5-11, Нижний Новгород – 4-12, Минск – 0-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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