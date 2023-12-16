Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Диггинс, Бреннан, Карлссон, Хайди и Лотта Венг пробегут классическую «разделку» на 10 км

17 декабря на Кубке мира по лыжам в Тронхейме пройдет женская гонка на 10 км.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

4-й этап

Тронхейм, Норвегия

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

10. Моа Лундгрен (Швеция)

15. Кристин Фоснес (Норвегия)

32. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

34. Фрида Карлссон (Швеция)

36. Виктория Карл (Германия)

38. Рози Бреннан (США)

40. Кертту Нисканен (Финляндия)

44. Эбба Андерссон (Швеция)

46. Лотта Венг (Норвегия)

48. Тереза Штадлобер (Австрия)

50. Эмма Рибом (Швеция)

52. Моа Илар (Швеция)

54. Хайди Венг (Норвегия)

56. Джесси Диггинс (США)

58. Дельфин Клодель (Франция)

60. Линн Сван (Швеция)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме