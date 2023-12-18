Алаба получил разрыв крестообразной связки левого колена. Игроку «Реала» предстоит операция

Футболист «Реала» Давид Алаба получил тяжелую травму.

Защитник мадридского клуба получил повреждение в матче против « » (4:1).

В первом тайме почувствовал острую боль в колене после единоборства в центре поля и не смог продолжить игру. Австрийский игрок не мог наступать на левую ногу – покинуть поле ему помогали два сотрудника медицинского штаба.

« » сообщил, что по итогам медицинского обследования у футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку предстоит операция.

Третий футболист « » в нынешнем сезоне повредил крестообразные связки – ранее такую травму получили вратарь и защитник .

Обычно восстановление при подобных травмах составляет примерно полгода. Таким образом, австриец, вероятно, больше не сыграет в этом сезоне и может пропустить .

Алаба провел 14 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги и сделал одну результативную передачу.

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