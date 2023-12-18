Алаба получил разрыв крестообразной связки левого колена. Игроку «Реала» предстоит операция

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига травмы Давид Алаба Футбол

Футболист «Реала» Давид Алаба получил тяжелую травму.

Защитник мадридского клуба получил повреждение в матче Ла Лиги против «Вильярреала» (4:1).

В первом тайме Давид Алаба почувствовал острую боль в колене после единоборства в центре поля и не смог продолжить игру. Австрийский игрок не мог наступать на левую ногу – покинуть поле ему помогали два сотрудника медицинского штаба.

«Реал» сообщил, что по итогам медицинского обследования у футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку предстоит операция.

Третий футболист «Реала» в нынешнем сезоне повредил крестообразные связки – ранее такую травму получили вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

Обычно восстановление при подобных травмах составляет примерно полгода. Таким образом, австриец, вероятно, больше не сыграет в этом сезоне и может пропустить Евро-2024.

Алаба провел 14 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги и сделал одну результативную передачу.

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23 комментария
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Я впервые вижу, чтоб одна команда в течении сезона получала сразу 3 травмы крестов... Причем все из них основные. Больше матчей, уефа, даёшь игровых тренеров в футболе! Посмотрим на магию Хави и Анчи на поле
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Как только он упал, сразу поднял руки вверх. Уже тогда стало понятно, что всё очень грустно
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В какой форме Анчелотти сейчас, кто знает? Кто играть будет вообще?
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срочно нужно покупать Инасиу
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Официально объявляю Реал главным рыцарем крестового похода в этом сезоне. Куча бедняг в разных лигах с чёртовыми крестами, но только у нас аж три.
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Ответ los merengues
Уже жалко полузащиту Алавеса. :)
:))))
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Ответ Игорь Новиков
Анчи выйдет на привычную позицию опорника. Тчуамени станет ЦЗ)
Уже жалко полузащиту Алавеса. :)
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Ответ los merengues
В какой форме Анчелотти сейчас, кто знает? Кто играть будет вообще?
Анчи выйдет на привычную позицию опорника. Тчуамени станет ЦЗ)
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Эльгера, Сальгадо, Вудгейт в форме хоть?
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Это жесть, испытание какое-то.
Вся основа ломается, каждый матч думаешь как бы кто не сломался.
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теперь точно нужно Инасиу покупать
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Ну если и щас Перес не купить в зимнее ТО защитника, то Жирону можно с чемпионствов поздравлять. В 2 цз не затащить сезон
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9 игроков Ла Лиги порвали кресты в этом сезоне. И это только декабрь…
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Здоровья Алабе и скорейшего выздоровления
фан Барсы
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Никто не радуется на травму Алабы хотя ещё не давно некоторые люди радовались когда Гави порвал кресты.
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Если так пойдёт, то скоро Кастилья целиком будет играть в Реале. Это ужасно. А тем временем клубные ЧМ расширяются, Межконтинентальный Кубок возвращают. Лига Наций на месте. Ещё больше перелётов, сборов.
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Жесть просто, ну прям не верится уже, это перебор.
Три, три игрока с тяжелейшими травмами за сезон. Ну даже не вспоминается когда и с кем такого было.

Надеюсь возраст не помешает восстанавливаться по плану.
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…Гави, Алаба… всем здоровья и скорейшего выхода на поле
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Дон Карло если с таким аномальным количеством травм возьмет Ла Лигу
Ему смело можно памятник у Бернабеу устанавливать
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Здоровья. Блин, столько травм. Я вообще не припомню, чтобы столько игроков вылетало. И не спишешь это на халатность специалиста по физподготовке, докторов и т.д. Просто не фартит. И передаю привет ФИФА и УЕФА с их турнирами левыми. Игроки по всей Европе постоянно травмируются. Сколько можно?
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