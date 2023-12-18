Алаба получил разрыв крестообразной связки левого колена. Игроку «Реала» предстоит операция
Футболист «Реала» Давид Алаба получил тяжелую травму.
Защитник мадридского клуба получил повреждение в матче Ла Лиги против «Вильярреала» (4:1).
В первом тайме Давид Алаба почувствовал острую боль в колене после единоборства в центре поля и не смог продолжить игру. Австрийский игрок не мог наступать на левую ногу – покинуть поле ему помогали два сотрудника медицинского штаба.
«Реал» сообщил, что по итогам медицинского обследования у футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку предстоит операция.
Третий футболист «Реала» в нынешнем сезоне повредил крестообразные связки – ранее такую травму получили вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.
Обычно восстановление при подобных травмах составляет примерно полгода. Таким образом, австриец, вероятно, больше не сыграет в этом сезоне и может пропустить Евро-2024.
Алаба провел 14 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги и сделал одну результативную передачу.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Вся основа ломается, каждый матч думаешь как бы кто не сломался.
фан Барсы
Три, три игрока с тяжелейшими травмами за сезон. Ну даже не вспоминается когда и с кем такого было.
Надеюсь возраст не помешает восстанавливаться по плану.
Ему смело можно памятник у Бернабеу устанавливать