Роналду – самый популярный спортсмен по запросам в Google за всю историю
Криштиану Роналду назван самым популярным спортсменом в истории по версии Google.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии занял первое место среди спортсменов по количеству запросов c момента основания Google в 1998 году.
«Рад быть удостоенным статуса самого популярного спортсмена в истории по запросам Google», – написал Криштиану в твиттере.
«Интер Майами» Месси – самая популярная команда по запросам в Google в 2023-м, «Лейкерс» – 2-е, «Аль-Наср» Роналду – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Бостон» – 10-й
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Жалкая пародия -0 0 в плоффе ЧМ
Пишу все это как персофан Кришти со слезами на глазах
А ригобер пропал