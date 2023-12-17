Роналду – самый популярный спортсмен по запросам в Google за всю историю

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Криштиану Роналду назван самым популярным спортсменом в истории по версии Google.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии занял первое место среди спортсменов по количеству запросов c момента основания Google в 1998 году.

«Рад быть удостоенным статуса самого популярного спортсмена в истории по запросам Google», – написал Криштиану в твиттере.

«Интер Майами» Месси – самая популярная команда по запросам в Google в 2023-м, «Лейкерс» – 2-е, «Аль-Наср» Роналду – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Бостон» – 10-й

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65 комментариев
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Ответ Инженер Управляющий
Комментарий удален модератором
Набивают в гугле Месси со всех аккаунтов,надеются успеть перебить статистику.
+66
-6
+60
Интересно, поисковые запросы на Зубастика он тоже собрал?)
+46
-3
+43
Ответ Федя Букин
А самый популярный пенальтист по запросам гугл кто? 🤔
как сказал Симеоне <<гном>>
+27
-9
+18
Наверняка искали феномена, но случайно натыкались на Криша
+30
-19
+11
Ответ Инженер Управляющий
Комментарий удален модератором
На свиданку в ростикс пошли
+11
-2
+9
Ответ MikhaL
Запросы про ориентацию тоже учитывали?
С какой целью интересуетесь?
+11
-3
+8
В новости где писали что, по запросам «Интер Майами» был на 1м месте в комментах писали, что известный клуб никто не будет гуглит. Получается и Роналду неизвестный раз гуглят чаще всех
+9
-3
+6
Ответ Гамарджоба Генацвале
Набивают в гугле Месси со всех аккаунтов,надеются успеть перебить статистику.
Я думаю эти персонажи - одни из главных причин нахождения Роналду на первом. Не сомневаюсь, что они ежедневно его гуглят, что бы глядя на фотку высказать все что думают)
+5
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+4
Ответ Инженер Управляющий
Комментарий удален модератором
курафутбола заблокирован
+5
-1
+4
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
офигеть, столько лет прошло а ты все держишь у себя в уме это... ну и жизнь у тебя....
+8
-4
+4
В узнаваемости у него конечно нету равных, через 2-3 года уже 1млрд подписчиков в инсте.
+8
-5
+3
Все закономерно. Криштиану самый распиаренный и популярный, а Месси - лучший. Каждому по заслугам.
+17
-14
+3
Ответ grek087
Сам факт того что он популярнее и лучше как игрок оригинального Ronaldo, уже поражает по идее. Никто же не думал что так выйдет. По началу многие говорили в стиле известных мемов: оригинал/жалкая пародия. Жалкая пародия оказалась в одном ряду с Месси в итоге. Оригинал же наслаждается сытной жизнью что вполне заслужил и чего конечно достоин!
оригинал Ronaldo покруче будет.
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Ответ Tristan...
Наверняка искали феномена, но случайно натыкались на Криша
благодаря этим двоим, имя "ronaldo" стало нарицательным
+5
-3
+2
Ответ grek087
Сам факт того что он популярнее и лучше как игрок оригинального Ronaldo, уже поражает по идее. Никто же не думал что так выйдет. По началу многие говорили в стиле известных мемов: оригинал/жалкая пародия. Жалкая пародия оказалась в одном ряду с Месси в итоге. Оригинал же наслаждается сытной жизнью что вполне заслужил и чего конечно достоин!
Оригинал -чемпион мира
Жалкая пародия -0 0 в плоффе ЧМ

Пишу все это как персофан Кришти со слезами на глазах
+9
-8
+1
Ответ Begench Berdimuradov
как сказал Симеоне <<гном>>
Я даже не удивлён что Роналду на первом
+2
-1
+1
Так это на двоих Ronaldo, так что на два надо делить
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Ответ Goldstream
Интересно, поисковые запросы на Зубастика он тоже собрал?)
Кстати )
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Ответ Инженер Управляющий
Комментарий удален модератором
Курочку забанили
А ригобер пропал
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Набивают в гугле Месси со всех аккаунтов,надеются успеть перебить статистику.
Они про Месси пишут 5 новостей , а про Роналду 200
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Ответ Инженер Управляющий
Комментарий удален модератором
Они гуглят популярность Роналду )
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Ответ oka79410
благодаря этим двоим, имя "ronaldo" стало нарицательным
Нарицательным скорее стало Роналдиньо
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Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Инженер Управляющий
Комментарий удален модератором
У него агония
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-1
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Ответ Domian
Не надо тут в одир ряд к Чемпиону Мира Месси притягивать роналду.
Он единственный кто в исторических масштабах навязывает ему популярность. Не признавать это- самообман.
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Комментарий удален модератором
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
неудивительно гугол самый прошареный по части агрегации новостей
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А топ самых популярных запросов вообще?
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роналду🔥🔥🔥
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