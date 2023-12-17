Роналду – самый популярный спортсмен по запросам в Google за всю историю

Криштиану Роналду назван самым популярным спортсменом в истории по версии Google.

Нападающий « » и сборной Португалии занял первое место среди спортсменов по количеству запросов c момента основания Google в 1998 году.

«Рад быть удостоенным статуса самого популярного спортсмена в истории по запросам Google», – написал в твиттере.

«Интер Майами» Месси – самая популярная команда по запросам в Google в 2023-м, «Лейкерс» – 2-е, «Аль-Наср» Роналду – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Бостон» – 10-й

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