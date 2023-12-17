Ефимова об Олимпиаде-2024: «Если будут жесткие условия, от которых начнутся большие проблемы, то я не буду рисковать. Мне важнее остаться в своей стране»

Юлия Ефимова высказалась о возможном участии в ОИ-2024 в нейтральном статусе.

«Надо изучить условия, которые нам выдвинули. Конечно, я за Олимпиаду, потому что это уникальный шанс и мечта очень многих спортсменов.

Если условия будут совсем противоречить правилам нашей страны, то я откажусь. А если можно как-то все устроить и выступать, не идя никому наперекор, я бы попробовала, если смогу подготовиться.

Мы в Пекине тоже выступали в нейтральном статусе, но все помнят только фамилии победителей, например, наших фигуристок. Все равно все знают, откуда мы.

Если сейчас будут жесткие условия, от которых начнутся большие проблемы, то я не буду рисковать, потому что мне важнее остаться в своей стране», – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит