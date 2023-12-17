Ефимова об Олимпиаде-2024: «Если будут жесткие условия, от которых начнутся большие проблемы, то я не буду рисковать. Мне важнее остаться в своей стране»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Париж-2024 Водные виды

Юлия Ефимова высказалась о возможном участии в ОИ-2024 в нейтральном статусе.

«Надо изучить условия, которые нам выдвинули. Конечно, я за Олимпиаду, потому что это уникальный шанс и мечта очень многих спортсменов.

Если условия будут совсем противоречить правилам нашей страны, то я откажусь. А если можно как-то все устроить и выступать, не идя никому наперекор, я бы попробовала, если смогу подготовиться.

Мы в Пекине тоже выступали в нейтральном статусе, но все помнят только фамилии победителей, например, наших фигуристок. Все равно все знают, откуда мы.

Если сейчас будут жесткие условия, от которых начнутся большие проблемы, то я не буду рисковать, потому что мне важнее остаться в своей стране», – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

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8 комментариев
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Ответ Nick Crosier
Там мы гости,которых не хотят видеть.Здесь мы дома. Один знакомый написал мне на днях по поводу отношения и толерантности и демократии. "Мой YouTube-канал вот уже около пяти лет принадлежит моей небольшой компании, которую я зарегистрировал в Эстонии в 2019 году. Так что формально это был эстонский образовательный канал. Я это сделал, потому что в родной Беларуси, Беларуси, не жил с 2004 года и был своего рода вечным путешественником. Эстонская программа э-резиденства подошла мне как раз. Мой канал не был суперпопулярным, но всё было в порядке. Самое главное, что им в той или иной степени воспользовались тысячи людей по всему миру, как изучающие английский язык, так и преподаватели. В 2023 году мне пришлось подать заявление на продление э-резиденства в Эстонии. Итак, я сделал, а они отказались, а значит, я должен закрыть там свою компанию. Нет четкого объяснения почему, но все понимают почему. Потому что у меня есть белорусский паспорт. Это смешно. Я не живу в России. Я не живу в Беларуси. Но для них это не имеет значения. Быть по сему. Чуть позже мой канал обретёт новый дом."
Плакала половина маршрутки
+3
0
+3
Неожиданно,что прямым текстом все сказала,без уверток. По сути, олимпийцы наши щас между молотом и наковальней.
+2
0
+2
Боится
+3
-2
+1
Обеспечить своим гражданам-спортсменам проблемы, а потом запугать их так, что они будут бояться на что-либо соглашаться, чтобы не стать изгоями. Отличный "человеколюбивый" сценарий под соусом ложного патриотизма.
+1
0
+1
Страна, которая устроит большие проблемы своим спортсменам)
+2
-2
0
Молодец какая ,в думу хочет наверное!!! Да ,зачем россиянам на олимпиаду -то я не пойму. Как,агрессивных отморозков,которые нападают на соседей правильно оградиться от вас. И,флаг ,вашу тряпку не разрешают носить. Стыд и срам))).
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Боль печаль и безнадега. Но Юля честно все сказала. Враги народа - вроде так давно это было а нет совсем рядом.
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