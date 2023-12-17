Владислав Третьяк: «Путина поддерживает вся хоккейная семья, он наш капитан. В 90-е все спортплощадки были в барахолках – он вернул их к изначальной цели»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Данис Зарипов Владислав Третьяк Владимир Путин КХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк заявил, что хоккейное сообщество поддерживает Владимира Путина.

– Владислав Александрович, как вы относитесь к выдвижению президента России Владимира Путина на новый срок? В субботу в Москве вы участвовали в мероприятии, посвященному этому событию.

– Это было для меня большой честью, потому что там мы вдвоем представляли хоккей – это я и Данис Зарипов. Надо сказать, что наш президент очень любит хоккей и активно развивает наш вид спорта. Поэтому вся хоккейная семья поддерживает Владимира Путина. Он является нашим капитаном.

Конечно, для нас очень важно поддержать президента. Владимир Владимирович – действительно лидер, он очень многое делает для спорта.

Давайте вспомним 90‑е годы, когда все наши спортивные площадки были в барахолках. Шла торговля, и не было ни физкультуры, ни спорта. Но когда пришел Владимир Путин, то сразу же вернул спортивные объекты к их изначальной цели.

Владимир Владимирович уделяет большое внимание спорту, и в бюджете заложены большие деньги, строятся катки. Безусловно спортсмены очень любят и уважают Путина. Он сильный человек, из спортивной семьи. Мы все приехали в Москву, чтобы поддержать Владимира Путина и его выдвижение на новый президентский срок.

– Вы выступали как доверенное лицо?

– Пока нет, но прошло собрание, на котором выступало очень много знаменитых людей со всей страны: артисты, бизнесмены, спортсмены, труженики села... Сотни человек.

Все в один голос говорили, что действительно у страны есть достойный лидер, и мы поддерживаем Владимира Путина, – сказал глава ФХР.

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58 комментариев
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Чем ближе март, тем ниже поцелуи!
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Перемен требуют наши сердца
Перемен требуют наши глаза
В нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен
Перемен, мы ждём перемен
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Одна реакция на конкурс лучшего подлизы 🤮🤮🤮
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Лично в моём дворе и соседних В 90е хоккейные коробки были хоккейными коробками, а сейчас там автостоянки.
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Слабовато Владик, слабовато. Тут давеча один шахматист намного глубже смог
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Вот так из простого парня из подмосковного Орудьево и великого вратаря с мировым признанием человек превратился в простого жополиза!!!
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В 90-е мы были в первой тройке спортивных стран, а сейчас... Ждем хоккейный матч Россия-Турция.
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Скоро начнут на перегонки есть субстанцию из чемодана.
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Владик, а где ты был в 90-е, в Чикаго вратарей тренировал, а не здесь с барахолками воевал, заткнись уже лизоблюд
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Третьяк в 90-е в Америке работал, патриот. Знает о чем говорит.
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А всё же в курсе, что у Владика до недавнего времени (надеюсь аннулировали) было ВНЖ Латвии и недвижимость в Юрмале?
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эти барахолки ваш капитан и крышевал в то время
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как меняются люди на старости лет любимый всеми уважаемый спортсмен на старости лет. начинает нести просто-напросто чушь .как Третьяк так и Фетисов Валуев и целая куча других спортсменов, которые оказались на самом деле просто трусами
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а еще путин третьяка кормит, поскольку третьяка научили только шайбы ловить и трудом он заработать себе на жизнь не способен. за это путину отдельная благодарность от славика.
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Труженики села! А ещё герои соц труда, комсомольцы и пионеры-стахановцы...

1/3як застрял где-то в 70-х и год за годом повторяет чушь партсобраний тех лет
+9
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+7
Давайте дружно скажем "спасибо за то что убрал барахолки" и отправим на пенсию. а следующего будем благодарить за то что вернёт парней домой.
+9
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+7
Ответ ash918
а еще путин третьяка кормит, поскольку третьяка научили только шайбы ловить и трудом он заработать себе на жизнь не способен. за это путину отдельная благодарность от славика.
а еще Владик военную пенсию получает
+8
-1
+7
Ответ Cruel Snake
Перемен требуют наши сердца Перемен требуют наши глаза В нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен Перемен, мы ждём перемен
экстремизм какой-то пишешь
+11
-4
+7
Клоун! Приезжай ко мне в родной поселок, и посмотри что осталось от трёх хоккейных коробок. Одна под стоянку ушла, вторая без бортов, третья просто не заливается, видимо вода в россии нынче дорогая.
+8
-2
+6
Кхе - кхе , кондиционеры шуруют .
+10
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в 90-ые лед заливали в каждом дворе
+5
-1
+4
я напомню что последние " девяностые " были 24 года назад , а они все помнят .
+5
-1
+4
А раньше мы любили Брежнева,
Хорошо,что всё опять по-прежнему.
+7
-3
+4
Когда рабочий класс вымрет, вас подлиз кормить некому будет, вы и сдохните в голодухи.
+6
-2
+4
Ответ Psicho
Лично в моём дворе и соседних В 90е хоккейные коробки были хоккейными коробками, а сейчас там автостоянки.
Вот видите, сколько машин у людей появилось при Владимире Владимировиче!
+3
0
+3
у нас в городе в 90-е был спортзал, а сейчас на этом месте гостиница
+3
0
+3
в бюджете заложены большие деньги, строятся катки....
ДЫАААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+4
-1
+3
Ответ Андрей Балабаев
Слабовато Владик, слабовато. Тут давеча один шахматист намного глубже смог
точно. Владику надо либо долизывать, либо перелизывать.
+3
0
+3
тошнота
+4
-1
+3
Ответ Антон Витан
точно. Владику надо либо долизывать, либо перелизывать.
передолизывать!😄
+2
0
+2
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