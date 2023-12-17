Владислав Третьяк заявил, что хоккейное сообщество поддерживает Владимира Путина.

– Владислав Александрович, как вы относитесь к выдвижению президента России Владимира Путина на новый срок? В субботу в Москве вы участвовали в мероприятии, посвященному этому событию.

– Это было для меня большой честью, потому что там мы вдвоем представляли хоккей – это я и Данис Зарипов. Надо сказать, что наш президент очень любит хоккей и активно развивает наш вид спорта. Поэтому вся хоккейная семья поддерживает Владимира Путина. Он является нашим капитаном.

Конечно, для нас очень важно поддержать президента. Владимир Владимирович – действительно лидер, он очень многое делает для спорта.

Давайте вспомним 90‑е годы, когда все наши спортивные площадки были в барахолках. Шла торговля, и не было ни физкультуры, ни спорта. Но когда пришел Владимир Путин, то сразу же вернул спортивные объекты к их изначальной цели.

Владимир Владимирович уделяет большое внимание спорту, и в бюджете заложены большие деньги, строятся катки. Безусловно спортсмены очень любят и уважают Путина. Он сильный человек, из спортивной семьи. Мы все приехали в Москву, чтобы поддержать Владимира Путина и его выдвижение на новый президентский срок.

– Вы выступали как доверенное лицо?

– Пока нет, но прошло собрание, на котором выступало очень много знаменитых людей со всей страны: артисты, бизнесмены, спортсмены, труженики села... Сотни человек.

Все в один голос говорили, что действительно у страны есть достойный лидер, и мы поддерживаем Владимира Путина, – сказал глава .