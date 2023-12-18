Кузнецов стал автором победного буллита в серии против «Каролины». У него 0+0 и «минус 3» в последних 3 играх

Теги Каролина Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Петр Кочетков Хоккей

Евгений Кузнецов забил победный буллит в матче с «Каролиной».

«Вашингтон» обыграл «Харрикейнс» (2:1 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин стал единственным игроком обеих команд, отличившимся в серии. Сначала он отпустил от себя шайбу, а затем нанес точный бросок по воротам Петра Кочеткова с границы круга вбрасывания.

В игре Кузнецов не отметился результативными действиями. В сезоне у него 11 (5+6) очков в 24 играх. В последних 3 матчах – 0 очков при полезности «минус 3».

Сегодня Евгений (18:31, 2:20 – в большинстве, 3:15 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также допустил 1 потерю. 

2 комментария
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Вот почему у Кузи столько таланта и умения и все в гудок стало уходить. Ну, хоть на буллитах еще получается. Жаль
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