Кузнецов стал автором победного буллита в серии против «Каролины». У него 0+0 и «минус 3» в последних 3 играх

Евгений Кузнецов забил победный буллит в матче с «Каролиной».

« » обыграл «Харрикейнс» (2:1 Б) в регулярном чемпионате .

Россиянин стал единственным игроком обеих команд, отличившимся в серии. Сначала он отпустил от себя шайбу, а затем нанес точный бросок по воротам с границы круга вбрасывания.

В игре не отметился результативными действиями. В сезоне у него 11 (5+6) очков в 24 играх. В последних 3 матчах – 0 очков при полезности «минус 3».

Сегодня Евгений (18:31, 2:20 – в большинстве, 3:15 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также допустил 1 потерю.