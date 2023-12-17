Кейн забил 50-й и 51-й голы в 2023-м и обогнал Роналду и Холанда. У Мбаппе – 49
Харри Кейн стал третьим футболистом, забившим 50 голов в 2023 году.
Форвард «Баварии» дважды поразил ворота «Штутгарта» в 15-м туре Бундеслиги (2:0, второй тайм).
Кейн по голам за клуб и сборную в этом году обогнал Эрлинга Холанда и Криштиану Роналду (оба забили по 50 мячей). У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе 49 голов.
Подробная статистика выступлений игрока сборной Англии доступна здесь.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Сити
ПСЖ
Аль-насра.. Самим не смешно?
Голы Месси во Франции - зачем сравнивать голы в лиге фермеров с голами в АПЛ?
Голы Роналду в СА - крутое достижение.
Голы Роналду в СА - зачем сравнивать голы в лиге верблюдов с голами в топ-5 лиг?
Голы Месси в слабом чемпионате Франции, в команде, наголову превосходящей конкурентов по ресурсам и подбору игроков - крутое достижение.
Все мною выше перечисленные вполне в соку, на нормальном своем уровне
египтяне обыграли саудитов...Ты по одному отдельно взятому матчу сделал вывод? Это получается, когда Рубин обыгрывал Барселону, РПЛ была сильнее Ла Лиги? Ну и абсурд...
Как впрочем и почти все у мессибоев.
Если нечего писать ,будем статью о каждом новом голе Кейна писать
А если еще взять топ 4 игрока и о каждом голе каждого из 4,то материала будет достаточно