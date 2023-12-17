Кейн забил 50-й и 51-й голы в 2023-м и обогнал Роналду и Холанда. У Мбаппе – 49

Теги Бавария Штутгарт ПСЖ Криштиану Роналду Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Харри Кейн стал третьим футболистом, забившим 50 голов в 2023 году.

Форвард «Баварии» дважды поразил ворота «Штутгарта» в 15-м туре Бундеслиги (2:0, второй тайм).

Кейн по голам за клуб и сборную в этом году обогнал Эрлинга Холанда и Криштиану Роналду (оба забили по 50 мячей). У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе 49 голов.

Подробная статистика выступлений игрока сборной Англии доступна здесь.

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58 комментариев
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Ответ S.Laposter
Сразу виден уровень лиги) Кейн знатно колотил в АПЛ, интересно сколько голов закинет в Германии?))))
Андре Сильва забивал 28 в Айнтрахте, а он где-то 0.1 Кейнов. Получается Гарри забьет где-то 280 мячей за сезон
+34
0
+34
Бавария
Сити
ПСЖ

Аль-насра.. Самим не смешно?
+51
-19
+32
Почему Кришти упоминается тут? Давайте тогда и нашего Леху со двора включайте, он где то 120 голов в этом году забил. У нас игроки не слабее всяких Аль че то тамов
+55
-31
+24
Скольких сезонов игрок?
+15
-1
+14
Кейн- машина
+13
-1
+12
Сразу виден уровень лиги) Кейн знатно колотил в АПЛ, интересно сколько голов закинет в Германии?))))
+12
-1
+11
Кейн, Холанн и Мбаппе в курсе, что соревнуются с Роналду?
+10
-4
+6
Ответ Антон Фалафель
А сколько там коэффициент за гол в Бундеслиге и за гол в лиге верблюдов???
Это просто-напросто цирфа) Все понимают, где она набита. Зачем придавать этому такое значение?
+6
-2
+4
Ответ Глиномес
Скольких сезонов игрок?
Одного или двух
+5
-1
+4
А сколько там коэффициент за гол в Бундеслиге и за гол в лиге верблюдов???
+8
-4
+4
Чемпион Африки показал на каком уровне находится чемп саудовцев
+5
-2
+3
Ответ Капибарбер
Бавария Сити ПСЖ Аль-насра.. Самим не смешно?
у Кейна Тоттенхэм/Бавария
+4
-1
+3
Ответ Илья Мурашов
Двойные стандарты не замечаешь? Голы Месси во Франции - зачем сравнивать голы в лиге фермеров с голами в АПЛ? Голы Роналду в СА - крутое достижение.
А кто говорит, что это другое достижение? Роналду в списке просто из-за цифры, которая не имеет глобального значения из-за того, что набита в СА.
+5
-2
+3
А еще в этом сезоне у Кейна на 1 гол меньше, чем у Кучерова - сравнение, примерно, аналогичное сравнению с игроками из Саудовской Лиги
+6
-3
+3
какого хрена в этом списке делает ботоксный нарцисс.
+6
-4
+2
Если не вспоминать 91 гол Месси. То 50 очень круто
+3
-1
+2
крутая гонка в этом году!
+2
0
+2
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ждём хейтеров, которые считают, что Рон не должен бытьв этом списке на полном серьёзе воспринимая сравнение медийных игроков
Двойные стандарты не замечаешь?

Голы Месси во Франции - зачем сравнивать голы в лиге фермеров с голами в АПЛ?

Голы Роналду в СА - крутое достижение.
+11
-9
+2
Ответ Илья Мурашов
Двойные стандарты не замечаешь? Голы Месси во Франции - зачем сравнивать голы в лиге фермеров с голами в АПЛ? Голы Роналду в СА - крутое достижение.
А ты попробуй забивать среди барханов и верблюжьей колючки.
+1
0
+1
Ответ Fona
А еще в этом сезоне у Кейна на 1 гол меньше, чем у Кучерова - сравнение, примерно, аналогичное сравнению с игроками из Саудовской Лиги
Куч могуч.
+1
0
+1
Бавария сплавила польского старичка в Барселону, а сама спасла Кейна из безтрофеейного лузерского ТТХ, и Кейн прямо очень сильно раскрылся, хотя ему уже 30 лет. Невольно подумаешь... Ну почему Кейн потратил столько лет карьеры, играя в ТТХ...
+1
0
+1
Ответ Илья Мурашов
Двойные стандарты не замечаешь? Голы Месси во Франции - зачем сравнивать голы в лиге фермеров с голами в АПЛ? Голы Роналду в СА - крутое достижение.
Двойные стандарты не замечаешь?

Голы Роналду в СА - зачем сравнивать голы в лиге верблюдов с голами в топ-5 лиг?

Голы Месси в слабом чемпионате Франции, в команде, наголову превосходящей конкурентов по ресурсам и подбору игроков - крутое достижение.
+3
-2
+1
Ответ Universal1000
Не, просто для честности надо добавить бомбардиров из вторых дивизионов Ботсван и пр, всех поискать и посчитать по помойкам. Да и мой кореш положил вроде 51 гол во дворе. А там вряд ли уровень ниже, чем в саудовской 81-ой лиге мира, чемпионом которой попользовались даже африканцы разгромно на КЧМ. Добавить всех надо короче. Тогда Кринж может остаться. А иначе - пошёл вон, деревянный замыкатель, да.
У меня в Сибири за окном недавно вспышка была,я в начале не мог понять откуда это,а потом понял,что это в Туркменистане вспыхнуло твое 🍑 и осветило пол материка!☝️
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Ответ Пацанчик реальный
У меня в Сибири за окном недавно вспышка была,я в начале не мог понять откуда это,а потом понял,что это в Туркменистане вспыхнуло твое 🍑 и осветило пол материка!☝️
Кринжтиано Замыкалду - дно.
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Ответ Илья Мурашов
Про египтян и саудитов я сделал вывод, исходя из того, что египтяне обыграли саудитов с Бензема на Клубном ЧМ. И как наличии старых звезд определяют уровень лиг? В целом, они не влияют на весь чемпионат. Если бы в Таджикистане предлагали такие контракты и туда поехало бы около десятка старых звезд, этот чемпионат стал бы лучше? Конечно, нет. Фанатики смешные люди
В смысле не влияют? А что вообще тогда влияет?
Все мною выше перечисленные вполне в соку, на нормальном своем уровне

египтяне обыграли саудитов...Ты по одному отдельно взятому матчу сделал вывод? Это получается, когда Рубин обыгрывал Барселону, РПЛ была сильнее Ла Лиги? Ну и абсурд...
Как впрочем и почти все у мессибоев.
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А Месси в 2023 забил лишь 28 голов...
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Ответ Птюч, Ёж.
а если бы там играл Месси, то сравнение было бы уместным?
Если я не фанат Роналду, то это не значит, что я фанат Месси, тоже самое с Барсой и Реалом)
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Новая фишка
Если нечего писать ,будем статью о каждом новом голе Кейна писать
А если еще взять топ 4 игрока и о каждом голе каждого из 4,то материала будет достаточно
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Роналду тут упоминают лишь для того чтобы активность сгенерировать, не более
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Пришёл посмотреть на пожар месифанов 😁
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