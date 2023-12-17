Кейн забил 50-й и 51-й голы в 2023-м и обогнал Роналду и Холанда. У Мбаппе – 49

Харри Кейн стал третьим футболистом, забившим 50 голов в 2023 году.

Форвард «Баварии» дважды поразил ворота « » в 15-м туре Бундеслиги (2:0, второй тайм).

по голам за клуб и сборную в этом году обогнал Эрлинга Холанда и (оба забили по 50 мячей). У нападающего « » 49 голов.

Подробная статистика выступлений игрока сборной Англии доступна здесь.

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