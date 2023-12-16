Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Долль, Стремсхайм и Фийон-Майе выступят в гонке

17 декабря на Кубке мира по биатлону в Ленцерхайде пройдет мужской масс-старт.

Кубок мира по биатлону-2023/24

3-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Масс-старт

Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko, Eurovision Sports.

Предварительный старт-лист

1. Йоханнес Бо (Норвегия)

2. Тарьей Бо (Норвегия)

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

6. Филипп Наврат (Германия)

7. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

8. Бенедикт Долль (Германия)

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

10. Мартин Понсилуома (Швеция)

14. Кентен Фийон-Майе (Франция)

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде

Дата проведения 17 декабря, 16.45

Стартовый лист