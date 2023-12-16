Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Долль, Стремсхайм и Фийон-Майе выступят в гонке
17 декабря на Кубке мира по биатлону в Ленцерхайде пройдет мужской масс-старт.
Кубок мира по биатлону-2023/24
3-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Масс-старт
Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko, Eurovision Sports.
Предварительный старт-лист
1. Йоханнес Бо (Норвегия)
2. Тарьей Бо (Норвегия)
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)
5. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
6. Филипп Наврат (Германия)
7. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
8. Бенедикт Долль (Германия)
9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
10. Мартин Понсилуома (Швеция)
14. Кентен Фийон-Майе (Франция)
Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде
- Дата проведения
- 17 декабря, 16.45
Этап 3, Ленцерхайде, Швейцария. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Тарьей Бо
|3
|Стурла Хольм Лагрейд
|4
|Йоханнес Дале-Шевдал
|5
|Эндре Стремсхайм
|6
|Филипп Наврат
|7
|Себастьян Самуэльссон
|8
|Бенедикт Долль
|9
|Ветле Шостад Кристиансен
|10
|Мартин Понсилуома
|11
|Юстус Штрелов
|12
|Йоханнес Кюн
|13
|Томмазо Джакомель
|14
|Кентен Фийон-Майе
|15
|Эрик Перро
|16
|Вебьорн Сорум
|17
|Себастьян Штальдер
|18
|Эмильен Жаклен
|19
|Дидье Бьона
|20
|Фабьен Клод
|21
|Лукас Хофер
|22
|Михал Крчмарж
|23
|Андрей Расторгуев
|24
|Флоран Клод
|25
|Ловро Планко
|26
|Филипп Хорн
|27
|Никлас Хартвег
|28
|Дмитрий Пидручный
|29
|Александр Мухин
|30
|Давид Коматц