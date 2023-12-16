Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Долль, Стремсхайм и Фийон-Майе выступят в гонке

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17 декабря на Кубке мира по биатлону в Ленцерхайде пройдет мужской масс-старт.

Кубок мира по биатлону-2023/24

3-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Масс-старт

Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – OkkoEurovision Sports.

Предварительный старт-лист

1. Йоханнес Бо (Норвегия)

2. Тарьей Бо (Норвегия)

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

5. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

6. Филипп Наврат (Германия)

7. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

8. Бенедикт Долль (Германия)

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

10. Мартин Понсилуома (Швеция)

14. Кентен Фийон-Майе (Франция)

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде

Дата проведения
17 декабря, 16.45
Онлайн гонки

Этап 3, Ленцерхайде, Швейцария. Масс-старт

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Тарьей Бо
3  Стурла Хольм Лагрейд
4  Йоханнес Дале-Шевдал
5  Эндре Стремсхайм
6  Филипп Наврат
7  Себастьян Самуэльссон
8  Бенедикт Долль
9  Ветле Шостад Кристиансен
10  Мартин Понсилуома
11  Юстус Штрелов
12  Йоханнес Кюн
13  Томмазо Джакомель
14  Кентен Фийон-Майе
15  Эрик Перро
16  Вебьорн Сорум
17  Себастьян Штальдер
18  Эмильен Жаклен
19  Дидье Бьона
20  Фабьен Клод
21  Лукас Хофер
22  Михал Крчмарж
23  Андрей Расторгуев
24  Флоран Клод
25  Ловро Планко
26  Филипп Хорн
27  Никлас Хартвег
28  Дмитрий Пидручный
29  Александр Мухин
30  Давид Коматц
1 комментарий
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неужели Себастьян побежит?
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