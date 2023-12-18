У Стефа Карри 0 из 8 из-за дуги в матче с «Портлендом». Он завершил игру без точного 3-очкового впервые с ноября 2018-го
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри ни разу не отличился попаданием из-за дуги в матче с «Портлендом» (118:114) в воскресенье.
У Карри 0 из 8 с дальней дистанции. Он завершил игру без точного 3-очкового впервые с 8 ноября 2018 года (0 из 4 с «Милуоки»), серия в рамках регулярных чемпионатов составляла 268 матчей.
Рекордная серия Карри стартовала 1 декабря в Детройте.
Вторая по продолжительности подобная серия также принадлежит Стефу (157 матчей).
За 31 минуту 2-кратный MVP набрал 7 очков, 2 подбора и 8 передач при 2 из 12 с игры.
но в этом матче он отыграл 3 минуты
а 4 днями ранее (13.03.2022) Стеф за 33 минуты набрал 8 очков в победном матче против Бакс (122:108)