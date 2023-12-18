Разыгрывающий « » ни разу не отличился попаданием из-за дуги в матче с « » (118:114) в воскресенье.

У Карри 0 из 8 с дальней дистанции. Он завершил игру без точного 3-очкового впервые с 8 ноября 2018 года (0 из 4 с «Милуоки»), серия в рамках регулярных чемпионатов составляла 268 матчей.

Рекордная серия Карри стартовала 1 декабря в Детройте.

Вторая по продолжительности подобная серия также принадлежит Стефу (157 матчей).

За 31 минуту 2-кратный MVP набрал 7 очков, 2 подбора и 8 передач при 2 из 12 с игры.