У Стефа Карри 0 из 8 из-за дуги в матче с «Портлендом». Он завершил игру без точного 3-очкового впервые с ноября 2018-го

Теги Голден Стэйт Портленд НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри ни разу не отличился попаданием из-за дуги в матче с «Портлендом» (118:114) в воскресенье.

У Карри 0 из 8 с дальней дистанции. Он завершил игру без точного 3-очкового впервые с 8 ноября 2018 года (0 из 4 с «Милуоки»), серия в рамках регулярных чемпионатов составляла 268 матчей.

Рекордная серия Карри стартовала 1 декабря в Детройте.

Вторая по продолжительности подобная серия также принадлежит Стефу (157 матчей).

За 31 минуту 2-кратный MVP набрал 7 очков, 2 подбора и 8 передач при 2 из 12 с игры.

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8 комментариев
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все когда-то заканчивается)
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Ответ hustla story
интересно еще когда карри в последний раз набирал менее 10 очков за игру
если не считать предсезонку,то Стеф набрал 3 очка в матче с Бостоном 17 марта 2022 года,тогда Селтикс обыграли Воинов 110:88

но в этом матче он отыграл 3 минуты

а 4 днями ранее (13.03.2022) Стеф за 33 минуты набрал 8 очков в победном матче против Бакс (122:108)
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Блиииин 💔 Легенда
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Скатался блин в Портленд
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интересно еще когда карри в последний раз набирал менее 10 очков за игру
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Шеф устал, не титановый всё-таки…
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Сегодня был не его день, прошлым матч как один из лучших, этот худший
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Символично, что сразу после рекорда Кигана. Но главное победа.
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