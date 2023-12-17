Беллингем забил 17 голов в 20 матчах за «Реал». Он лучший бомбардир Ла Лиги

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил 17-й гол в составе «Реала».

Английский футболист отличился за мадридский клуб в матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала».

Это 17-й гол Джуда Беллингема в 20 встречах в составе «Реала».

Также 20-летний полузащитник лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, имея в активе 13 мячей в рамках турнира. Его ближайшие преследователи – Борха Майораль (10 голов) и Антуан Гризманн (9 голов).

Подробную статистику Беллингема можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Вильярреал».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

54 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучший футболист мира прямо сейчас!🤍
+97
-10
+87
Зверюга
+37
-4
+33
И это в 20!
+28
-4
+24
Ответ сларк
Красава. До Евро бы такую форму удержать ему и Кейну, глядишь Англия реально будет претендентом на победу
Да там такой физручела стоит, что будь ты хоть Пеле, все равно ограничит твои сильные стороны
+23
-1
+22
Всякие гиви, педря, ямяли смотрят на игру Джуда и плачут в подушку от своей бесталантности
+25
-6
+19
Очень помогает Реалу,удачное приобретение,сейчас лучший Ла лиге,да и в мире тоже.
+19
-2
+17
это ЗМ
+20
-5
+15
Сам за Барсу , но это прям что то новое и интересное. Был Холанд в прошлом сезоне с хорошими результатами , до этого Месси с Роналду, но они все игроки нападения , а Беллингем полузащитник с результатами топ страйкера . Удивительно
+13
-1
+12
Ответ OldRedWhite
Что бы Барселона отыграла у Реала 7 очков - должно произойти что-то из ряда вон выходящее ! )
Реал стабильно январь проводит плохо
Вполне могут растерять очки
Вопрос лишь в том что будет ли барса осечками Реала пользоваться в свою пользу
Ну из плюсов радует что со всеми топами уже сыграли на выезде
Бетис,Севилья,Атлетико,Барселона,Бильбао,Жирона
Ну разве что с Сосьедадом еще предстоит
+12
0
+12
Ответ Andrey Yaroslavtsev
И это в 20!
И это не форвард))
+12
-2
+10
Ответ arsenal.ave
Комментарий скрыт
А как же Месси ?
+11
-4
+7
ЗМ надо Месси за это дать
+13
-7
+6
Красава. До Евро бы такую форму удержать ему и Кейну, глядишь Англия реально будет претендентом на победу
+7
-2
+5
Ключевое слово «20 летний полузащитник»
+4
0
+4
Ответ OldRedWhite
А как же Месси ?
Он на пляже в Майями
+5
-1
+4
Ответ Groznyi2024
ЗМ надо Месси за это дать
И отправить Спартак впердив
+3
0
+3
Лютый топ.
+4
-1
+3
Ответ Донован хозяин НБА
Всякие гиви, педря, ямяли смотрят на игру Джуда и плачут в подушку от своей бесталантности
Зря ты так. Гави шикарен! И дай Бог, чтобы Беллингем избежал того, что случилось с Гави.
+2
0
+2
Беллингем в первом тайме просто везде. Этакий Модрич (отобрать, отдать) с голевым чутьем Роналду (открыться, забить) . Дай бог здоровья ему.

И Алабе здоровья, потому что теперь Реал вообще без защитников остаётся.
+2
0
+2
Ответ OldRedWhite
Что бы Барселона отыграла у Реала 7 очков - должно произойти что-то из ряда вон выходящее ! )
это футбол произойти может все что угодно.
+2
0
+2
Ответ OldRedWhite
Что бы Барселона отыграла у Реала 7 очков - должно произойти что-то из ряда вон выходящее ! )
Если после января будет 7 очков то тогда можно говорить. Январь всегда плохо. Да ещё и Алаба потеряли
+2
0
+2
Ответ хавбек+
это ЗМ
Кощунство так говорить во времена живого Месси, выступающего в лучшей лиге мира и пробившего больше всех пенальти на одном ЧМ за всю историю
+7
-5
+2
Эту машину просто не остановить
+2
-1
+1
Ответ Black Phoenix
Роналду в 2008: я что, для тебя какая-то шутка?
судя по твоему комментарию в 2008 ты только родился
+1
0
+1
что за лев этот тигр?!
+3
-2
+1
И головой играет не хуже праймового Роналду!
+1
-1
0
Ответ сларк
Красава. До Евро бы такую форму удержать ему и Кейну, глядишь Англия реально будет претендентом на победу
Защита и вратарь не дадут
0
0
0
Вроде и за Азара 100 миллионов , и за Беллингема 100 миллионов, а какая разница...
+3
-3
0
Ответ Вальдано
Чё то сливочные разболтались.. Прям как Геша перед ЧМ в интервью Моргану.. 😀.. Негоро ещё ничего не выиграл, а ему ЗМ уже выдают.. Хе..Впереди КА.. Хлопцы, стоит Реалу не выиграть ЛЧ, пролететь Англии, как всегда, на ЧЕ, получить там лучшего условному Доннаруме - и забудьте про ЗМ.. А-ха-ха-ха.. 🤭
Геша это твоя мама?
0
0
0
А кстати, Роналду сказал что-нибудь по поводу Беллингема? Хотя бы раз.
Просто интересно. Я не в курсе.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий