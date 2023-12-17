Беллингем забил 17 голов в 20 матчах за «Реал». Он лучший бомбардир Ла Лиги
Джуд Беллингем забил 17-й гол в составе «Реала».
Английский футболист отличился за мадридский клуб в матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала».
Это 17-й гол Джуда Беллингема в 20 встречах в составе «Реала».
Также 20-летний полузащитник лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, имея в активе 13 мячей в рамках турнира. Его ближайшие преследователи – Борха Майораль (10 голов) и Антуан Гризманн (9 голов).
Подробную статистику Беллингема можно изучить здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Вильярреал».
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Вполне могут растерять очки
Вопрос лишь в том что будет ли барса осечками Реала пользоваться в свою пользу
Ну из плюсов радует что со всеми топами уже сыграли на выезде
Бетис,Севилья,Атлетико,Барселона,Бильбао,Жирона
Ну разве что с Сосьедадом еще предстоит
И Алабе здоровья, потому что теперь Реал вообще без защитников остаётся.
Просто интересно. Я не в курсе.