Беллингем забил 17 голов в 20 матчах за «Реал». Он лучший бомбардир Ла Лиги

Джуд Беллингем забил 17-й гол в составе «Реала».

Английский футболист отличился за мадридский клуб в матче 17-го тура против « ».

Это 17-й гол в 20 встречах в составе « ».

Также 20-летний полузащитник лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, имея в активе 13 мячей в рамках турнира. Его ближайшие преследователи – Борха Майораль (10 голов) и Антуан Гризманн (9 голов).

Подробную статистику Беллингема можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Вильярреал».

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