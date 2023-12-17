НХЛ. «Чикаго» примет «Ванкувер», «Каролина» против «Вашингтона», «Вегас» – «Оттава»
«Вашингтон» на выезде встретится с «Каролиной» в рамках НХЛ.
«Чикаго» примет «Ванкувер», «Нью-Джерси» против «Анахайма», «Вегас» встретится с «Оттавой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 декабря, 23.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 18 декабря, 02.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 18 декабря, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 18 декабря, 04.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 18 декабря, 04.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Джерси vs Анахайм и Вашингтон vs Каролина
Анахайм хорош, но не настолько, чтобы остановить Хьюза.. Здесь будет скорее всего без сюрпризов..
А вот Вашингтон vs Каролина поинтереснее - Перспективный Лысый Тренер против схем БриндАмора.. Орлов против Овечкина..) Всё это хорошо и замечательно - лишь бы закончилось это действо в основное время..)
Аминь!