НХЛ. «Чикаго» примет «Ванкувер», «Каролина» против «Вашингтона», «Вегас» – «Оттава»

Теги результаты матчей Нью-Джерси Оттава Каролина Вашингтон Чикаго Ванкувер Колорадо Анахайм Сан-Хосе НХЛ Вегас Хоккей

«Вашингтон» на выезде встретится с «Каролиной» в рамках НХЛ.

«Чикаго» примет «Ванкувер», «Нью-Джерси» против «Анахайма», «Вегас» встретится с «Оттавой».

Регулярный чемпионат

Чикаго – Ванкувер
Дата проведения
17 декабря, 23.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Вашингтон
Дата проведения
18 декабря, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Анахайм
Дата проведения
18 декабря, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Оттава
Дата проведения
18 декабря, 04.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Сан-Хосе
Дата проведения
18 декабря, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев
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По классике загрузил квартиру на «Овечкин не забьёт»
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По закону подлости Овечкин прервёт свою серию именно на Кочеткове
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Для тех, кто следит за Метро - интересны результаты 2 игр:

Джерси vs Анахайм и Вашингтон vs Каролина

Анахайм хорош, но не настолько, чтобы остановить Хьюза.. Здесь будет скорее всего без сюрпризов..

А вот Вашингтон vs Каролина поинтереснее - Перспективный Лысый Тренер против схем БриндАмора.. Орлов против Овечкина..) Всё это хорошо и замечательно - лишь бы закончилось это действо в основное время..)

Аминь!
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