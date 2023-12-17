НХЛ. «Чикаго» примет «Ванкувер», «Каролина» против «Вашингтона», «Вегас» – «Оттава»

«Вашингтон» на выезде встретится с «Каролиной» в рамках НХЛ.

« » примет « », « » против « », « » встретится с «Оттавой».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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