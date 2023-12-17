«Реал» – «Вильярреал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига онлайны Футбол

«Реал» примет «Вильярреал» в 17-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Окко.

Реал Мадрид – Вильярреал
Дата проведения
17 декабря, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
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4 комментария
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Удачи Королевскому клубу, нужно пользоваться осечками конкурентов, уходить в отрыв и продолжать оказывать давление на Жирону.
+2
0
+2
Страшно представить, но, если не ошибаюсь, последний раз мы обыгрывали «Вильярреал» в рамках Ла Лиги аж в сезоне 2020/21, когда в параллельном матче «Атлетико» оформлял чемпионство. Сейчас у субмарины классный тренер Марселино, и его прагматичные 4-4-2.
Ожидаю трудный матч, но тем не менее, мадридскому «Реалу» - только удачи, победы, и без травм! Нужно делать +7 от «Барсы» и не отпускать «Жирону»
+2
-1
+1
Спокойно, на классе нужно победить соперника.
0
0
0
Пока конкуренты теряют очки необходимо, следует, надо, требуется, потребно вырваться вперёд, уходить в отрыв.

Успехов Мадрид!
0
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