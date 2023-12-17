«Реал» – «Вильярреал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Реал» примет «Вильярреал» в 17-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Окко.
- Дата проведения
- 17 декабря, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Ожидаю трудный матч, но тем не менее, мадридскому «Реалу» - только удачи, победы, и без травм! Нужно делать +7 от «Барсы» и не отпускать «Жирону»
Успехов Мадрид!