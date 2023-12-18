«Интер» увеличил отрыв от «Юве» до 4 очков и лидирует в Серии А после 16-го тура. «Милан» – 3-й, «Болонья» – 4-я

Теги Интер Милан Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Наполи Болонья Футбол

«Интер» увеличил отрыв от «Ювентуса» до четырех очков в Серии А.

Команда тренера Симоне Индзаги победила «Лацио» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

Миланский клуб укрепил лидерство в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на четыре очка от «Ювентуса», который сыграл вничью с «Дженоа» (1:1).

«Интер» набрал 41 балл в 16 матчах, «Ювентус» – 37 очков.

На третьей позиции в чемпионате находится «Милан», который имеет в активе 32 балла. На 4-е место вышла «Болонья» (28), победившая «Рому» (2:0), «Наполи» (27) – 5-й.

Таблица Серии А

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13 комментариев
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Гранде Интер 🖤💙
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Forza INTER! ⭐⭐
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Какой кретин составляет заголовки? Что с деепричастными оборотами? Не проходили ещё? Ил уже безвозвратно упущено?
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Аккуратнее надо новогодние праздники отмечать, а то при Манчини тоже зимними чемпионами были.
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Если так продолжат, точно выиграют скудетто.
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исправьте с Милана на Интер набрал 41 балл
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ну, если без спадов и травм, то похоже, что Интер станет чемпионом.
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Это финалист ЛЧ, между прочим.
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ну надеюсь так и будет до конца сезона)
Всех с победой!!)
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маэстро Индзаги хорош
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Все по плану братья Интеристи!
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Ответ Nerazzurri-88
Какой кретин составляет заголовки? Что с деепричастными оборотами? Не проходили ещё? Ил уже безвозвратно упущено?
для него эта фраза звучала очень круто, представляя себя Достоевским (на его языке)))))
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