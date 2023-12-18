«Интер» увеличил отрыв от «Юве» до 4 очков и лидирует в Серии А после 16-го тура. «Милан» – 3-й, «Болонья» – 4-я
«Интер» увеличил отрыв от «Ювентуса» до четырех очков в Серии А.
Команда тренера Симоне Индзаги победила «Лацио» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Миланский клуб укрепил лидерство в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на четыре очка от «Ювентуса», который сыграл вничью с «Дженоа» (1:1).
«Интер» набрал 41 балл в 16 матчах, «Ювентус» – 37 очков.
На третьей позиции в чемпионате находится «Милан», который имеет в активе 32 балла. На 4-е место вышла «Болонья» (28), победившая «Рому» (2:0), «Наполи» (27) – 5-й.
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