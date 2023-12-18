«Интер» увеличил отрыв от «Юве» до 4 очков и лидирует в Серии А после 16-го тура. «Милан» – 3-й, «Болонья» – 4-я

«Интер» увеличил отрыв от «Ювентуса» до четырех очков в Серии А.

Команда тренера победила «Лацио» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

Миланский клуб укрепил лидерство в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на четыре очка от «Ювентуса», который сыграл вничью с «Дженоа» (1:1).

« » набрал 41 балл в 16 матчах, « » – 37 очков.

На третьей позиции в чемпионате находится « », который имеет в активе 32 балла. На 4-е место вышла « » (28), победившая «Рому» (2:0), « » (27) – 5-й.

Таблица Серии А

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