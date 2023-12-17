«Арсенал» – лидер АПЛ после 17-го тура. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают на 1 очко, «Ман Сити» – на 5, «МЮ» – на 11
«Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ.
Команда тренера Микеля Артеты набрала 39 очков и находится на первой позиции чемпионата Англии по итогам 17 матчей.
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) и, имея в активе 38 баллов, расположился на второй позиции в АПЛ.
Третье место занимает «Астон Вилла», которая также набрала 38 очков.
На четвертой строчке в турнирной таблице находится «Манчестер Сити» – команда записала имеет 34 балла.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Чемпиоский матч.
Тогда скатали дурную ничейку, профукав 2-0 к 30-й минуте.
И поплыли.
Надеюсь, в этот раз либо наконец-то победят, либо не поплывут.
Надеюсь потом плакать не будет, какие все мешки, как он это любит.
На прогресс Собослаи, МакАллистера, Эллиота и Гравенберха все рассчитывают
Абсолютный середняк, ещё и хрусталь походу 5 матчей за 100 лямов, Ливерпуль себе не может позволить таких покупать
Арсенал лучше всех из грандов играет первую половину сезона. Крутая команда.
Ливерпуль же это совершеннейший колхоз и такая говносрань, дно и отстой, что топ-4 будет им подарком как бы Клопп не шаманил. Салах, еще полтора футболиста и беспросветный лес. Несерьезно. Калище натуральное, сейчас чуть не проблевался с них. Посыпятся во время Кубка Африка так, что дым столбом будет стоять над Мерсисайдом.
Как-то так. В плане психологии решается многое.