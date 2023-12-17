«Арсенал» – лидер АПЛ после 17-го тура. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают на 1 очко, «Ман Сити» – на 5, «МЮ» – на 11

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ.

Команда тренера Микеля Артеты набрала 39 очков и находится на первой позиции чемпионата Англии по итогам 17 матчей.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) и, имея в активе 38 баллов, расположился на второй позиции в АПЛ.

Третье место занимает «Астон Вилла», которая также набрала 38 очков.

На четвертой строчке в турнирной таблице находится «Манчестер Сити» – команда записала имеет 34 балла.

Таблица АПЛ

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49 комментариев
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Если в следующем туре «Ливерпуль» сыграет вничью с «Арсеналом», а «Астон Вилла» выиграет у «Шеффилд Юнайтед», то «вилланы» выходят на 1-е место)
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-8
+67
Ответ Gunner_14
Если в следующем туре «Ливерпуль» сыграет вничью с «Арсеналом», а «Астон Вилла» выиграет у «Шеффилд Юнайтед», то «вилланы» выходят на 1-е место)
серёзна?
+51
-9
+42
Нужен еще пункт: Артета лидер апл по желтым карточкам
+32
-1
+31
Ответ Adamdfdgds
Нужен еще пункт: Артета лидер апл по желтым карточкам
Доминируем и на поле, и на бровке💪
+23
-2
+21
Мерсисайдцам с такими хавбеками не светит чемпионство, максимум 3 место. Если ключевые игроки канониров обойдутся без травм чемпионство гарантировано. Лысый походу в этом сезоне побудет шарлатаном)
+16
-4
+12
Ответ Gunner_14
Если в следующем туре «Ливерпуль» сыграет вничью с «Арсеналом», а «Астон Вилла» выиграет у «Шеффилд Юнайтед», то «вилланы» выходят на 1-е место)
С детства за Виллу!
+12
-2
+10
Артетим !!!!
+13
-5
+8
Ответ gninnur esrever*
Всё опять будет решаться на Энфилде, как в прошлом году. Чемпиоский матч. Тогда скатали дурную ничейку, профукав 2-0 к 30-й минуте. И поплыли. Надеюсь, в этот раз либо наконец-то победят, либо не поплывут.
Решаться будет на Энфилде за 18 туров до конца?
+9
-2
+7
Хорошая таблица, вот бы такую и на 38-й тур)
+11
-5
+6
Я если честно не верил, что Ливерпуль удержится на вершине долго, слишком сырая команда, много пассажиров в ней
+6
0
+6
Всё опять будет решаться на Энфилде, как в прошлом году.
Чемпиоский матч.
Тогда скатали дурную ничейку, профукав 2-0 к 30-й минуте.
И поплыли.
Надеюсь, в этот раз либо наконец-то победят, либо не поплывут.
+6
-2
+4
Очень радостно за Астон Виллу, заслуженно в топ 4
+6
-2
+4
Ответ Никита Game
а Челси?
Челси от зоны вылета теперь считают
+5
-1
+4
Ответ Wekil Halylow
ухухухххухххахахахэааахэ
Не обращай внимания. Это болельщик Ливерпуля 😃
+5
-2
+3
Ответ 4akyr
Мерсисайдцам с такими хавбеками не светит чемпионство, максимум 3 место. Если ключевые игроки канониров обойдутся без травм чемпионство гарантировано. Лысый походу в этом сезоне побудет шарлатаном)
Так Клопп на днях заявил, что счастлив что подписали именно таких игроков, мол пронесло, что не взяли Кайседо.
Надеюсь потом плакать не будет, какие все мешки, как он это любит.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Поплачь🤣🤣
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по командной игре Арсенал силен, думаю сейчас лучшие, прям дикий прессинг по всему полю весь матч, при этом Райс король мидфилда, а Габриел и Салиба хороши в защите, но атаки вот надо лучше использовать, никому не проигрывая по игре - голов должны больше забивать
+3
-1
+2
Ответ 4akyr
Мерсисайдцам с такими хавбеками не светит чемпионство, максимум 3 место. Если ключевые игроки канониров обойдутся без травм чемпионство гарантировано. Лысый походу в этом сезоне побудет шарлатаном)
Эндо это очевидно уровень запасного на последние минуты счёт подержать, в соперников поврезаться, - не тянет он для чемпионской основы.

На прогресс Собослаи, МакАллистера, Эллиота и Гравенберха все рассчитывают
+2
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+2
Ответ Proper Chels
Так Клопп на днях заявил, что счастлив что подписали именно таких игроков, мол пронесло, что не взяли Кайседо. Надеюсь потом плакать не будет, какие все мешки, как он это любит.
Так и правда все счастливы что кайседо синий мешок выбрал)
Абсолютный середняк, ещё и хрусталь походу 5 матчей за 100 лямов, Ливерпуль себе не может позволить таких покупать
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
этот фрукт давно болен отсутствием воды в Каталонии
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"МС" отстаёт только на 5 очков. Чтобы их реально обыграть, оставшись первыми после 38 туров, нужно оторваться от них минимум на 15 очков.
+3
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+2
концовка этого сезона будет жаркой как никогда
+1
0
+1
Про отставание МЮ сильно, конечно..
+1
0
+1
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
ухухухххухххахахахэааахэ
+4
-3
+1
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Отлично, такой теории заговора я еще не слышал
+3
-2
+1
Единственный претендент, если Сити не оклемается.
Арсенал лучше всех из грандов играет первую половину сезона. Крутая команда.

Ливерпуль же это совершеннейший колхоз и такая говносрань, дно и отстой, что топ-4 будет им подарком как бы Клопп не шаманил. Салах, еще полтора футболиста и беспросветный лес. Несерьезно. Калище натуральное, сейчас чуть не проблевался с них. Посыпятся во время Кубка Африка так, что дым столбом будет стоять над Мерсисайдом.
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Ответ serginn
Ничего, скоро Кевин вернётся и покажет кто дома хозяин)
Артета?
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Астон Вилла чемпик.
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Ответ sema mixajlov
Решаться будет на Энфилде за 18 туров до конца?
Конечно. В Англии благодаря сэру Алексу есть поверье, что тот кто выигрывает на Энфилде достоин/может/выиграет чемпионат.

Как-то так. В плане психологии решается многое.
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Ответ Красный МАНЧЕСТЕР голубоватенький.
Артета?
Давно Артета Кевином стал?
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