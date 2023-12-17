«Арсенал» – лидер АПЛ после 17-го тура. «Ливерпуль» и «Астон Вилла» отстают на 1 очко, «Ман Сити» – на 5, «МЮ» – на 11

«Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ.

Команда тренера Микеля Артеты набрала 39 очков и находится на первой позиции чемпионата Англии по итогам 17 матчей.

« » сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) и, имея в активе 38 баллов, расположился на второй позиции в .

Третье место занимает « », которая также набрала 38 очков.

На четвертой строчке в турнирной таблице находится « » – команда записала имеет 34 балла.

Таблица АПЛ

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