Дубль Месси, «Зенит» уступил «Динамо», «Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, Карлссон в «Питтсбурге», умер Мандрыкин, Криштиану продолжает забивать, «Авангард» продлил Ткачева и другие новости

1. «Зенит» впервые проиграл в этом сезоне РПЛ, уступив «Динамо» дома – 2:3. Тюкавин сделал дубль, Сергеев забил на 90-й и, казалось, спас для Питера ничью, но Грулев на 96-й вырвал победу. Команда Сергея Семака заканчивала вдесятером: на 94-й удалили Барриоса.

«Зенит» выдал худший старт в РПЛ с 2013 года и отстает на 5 очков от лидирующего «Спартака» по итогам трех туров.

Также в воскресенье «Балтика» выиграла первый матч в этой РПЛ, победив «Факел» (2:1), а «Ахмат» после трех поражений выиграл 1-й матч в сезоне, одержав волевую победу над «Сочи» (2:1).

2. «Арсенал» победил «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии, сравняв на 101-й и выиграв серию пенальти. Кевин де Брюйне пробил в перекладину, а удар Родри отразил Аарон Рэмсдейл. Микель Артета выиграл 3-й трофей в карьере тренера, «Сити» проиграл третий Суперкубок Англии подряд, а Эрлинг Холанд не забивает за «Сити» уже 6 матчей.

3. «Интер Майами» одолел «Даллас» (4:4, 5:3 по пен.) в 1/8 финала Кубка лиг благодаря дублю Лионеля Месси. У аргентинца также гол в серии послематчевых пенальти, на счету Жорди Альбы две голевые передачи.

4. Защитник Эрик Карлссон перешел в «Питтсбург», «Сан-Хосе» удержал 1,5 млн зарплаты игрока. «Монреаль» получил выбор на драфте и трех хоккеистов.

5. Умер Вениамин Мандрыкин – у него случился инфаркт. Экс-вратарю ЦСКА был 41 год.

6. «Авангард» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды в прошло сезоне Владимиром Ткачевым до 2026-го. Он станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ с зарплатой 100 млн рублей за сезон. Кроме того, омичи подписали форварда Райана Спунера после ухода Найта. Канадец набрал 162 очка в 194 матчах КХЛ.

7. Криштиану Роналду забил в 3-м матче подряд за «Аль-Нарс» – «Радже» в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов. Команда португальца вышла в следующий раунд.

8. «Барселона» считает, что условия выплаты Усману Дембеле половины из 50 млн евро отступных не выполнены. Переход в «ПСЖ» могут задержать, если с игроком не договорятся. Каталонцы не отправляют «ПСЖ» документы для подтверждения трансфера и вызвали его на тренировку. Парижане уверены, что подпишут вингера.

9. Советник Мане заявил, что Лерой Сане оскорбил Садьо на почве расизма в «Баварии», упрекнув в нетерпимости и немецкий клуб. «Бавария» опровергла эти обвинения.

10. Килиан Мбаппе будет тренироваться с «нежелательными» игроками «ПСЖ» на следующей неделе. Участие форварда в матче с «Лорьяном» в Лиге 1 маловероятно.

11. 57 триатлонистов пожаловались на недомогание и диарею после турнира в Великобритании.

12. Непомнящий, Свидлер, Есипенко, Со и Витюгов свели к ничьим вторые партии в 1/32 финала Кубка мира по шахматам, Дубов выбыл, Карлсен вышел в 1/16 финала.

13. Вратарь «Реала» Тибо Куртуа создаст команду «Формулы-4».

14. Сборная России по пляжному футболу разгромила команду Узбекистана со счетом 15:0 на Играх стран СНГ. Это крупнейшая победа в истории РФ.

15. 18-летний россиянин M0nesy выиграл крупный турнир по CS:GO с европейским клубом G2, заработав 400 тысяч долларов.

Цитаты дня.

Ван Перси о Модриче: «Он как Моцарт, человек искусства. Сколько ему, 37, 38? Он по-прежнему доминирует, у него глаза на затылке»

Маскерано о Месси: «Величайший игрок, которого я видел. На ЧМ-2022 он закрыл последние споры»

Гвардиола о календаре «Ман Сити»: «С каждым годом все хуже и хуже, я не знаю, чем это закончится. Игроки измождены, получают травмы уже на предсезонке»

Советник Мане: «Немецких игроков «Баварии» раздражала зарплата Садьо. Они не понимали, как африканец стал получать больше всех, поэтому от него хотели избавиться»

Зарема Салихова: «Интересно наблюдать за «Зенитом», который видит наглый «Спартак». Абаскаль явно говорит питерцам: «Шах!»

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