Сборная России по пляжному футболу разгромила команду Узбекистана со счетом 15:0 на Играх стран СНГ. Это крупнейшая победа в истории РФ

Сборная России по пляжному футболу одержала крупнейшую победу в своей истории.

В матче второго тура группового этапа на Играх стран СНГ россияне разгромили команду Узбекистана со счетом 15:0.

Четыре мяча забил Федор Земсков, по два мяча – Станислав Кошарный, Амадиус Виноградов, Денис Пархоменко, Егор Ремизов и Кирилл Романов. Еще один гол в активе Андрея Котенева.

В третьем туре сборная России, лидирующая в турнирной таблице группы, сыграет против команды Омана. Матч пройдет 7 августа.

Женская юношеская сборная России по гандболу разгромила команду Киргизии со счетом 76:1 на Играх стран СНГ