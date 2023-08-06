Сборная России по пляжному футболу разгромила команду Узбекистана со счетом 15:0 на Играх стран СНГ. Это крупнейшая победа в истории РФ

Теги сборная России Игры стран СНГ Мини-футбол

Сборная России по пляжному футболу одержала крупнейшую победу в своей истории.

В матче второго тура группового этапа на Играх стран СНГ россияне разгромили команду Узбекистана со счетом 15:0. 

Четыре мяча забил Федор Земсков, по два мяча – Станислав Кошарный, Амадиус Виноградов, Денис Пархоменко, Егор Ремизов и Кирилл Романов. Еще один гол в активе Андрея Котенева.

В третьем туре сборная России, лидирующая в турнирной таблице группы, сыграет против команды Омана. Матч пройдет 7 августа. 

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21 комментарий

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Я что-то не понял, а когда Оман успел попасть в СНГ.
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Все на Никольскую!
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Похоже, что Игры стран СНГ станут рекордными по рекордам для единственной страны, которой они нужны.
+18
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Ответ Виталий ВВАЙ
Я что-то не понял, а когда Оман успел попасть в СНГ.
Все страны входят в СНГ. Просто пока не все об этом знают...
+9
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Завидуй, загнивающая Европа! Кому нужны ваши Олимпийские игры, когда у нас такие победы!
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Ответ Виталий ВВАЙ
Я что-то не понял, а когда Оман успел попасть в СНГ.
Игры открытые, приехать могут все желающие
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Ответ заблокированному пользователю
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А тут не смеятся собрались. А широко распахнув полы границ не стыдясь продемонстрировать всем свое огромное величие...
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Ответ Atsuktuvas
Похоже, что Игры стран СНГ станут рекордными по рекордам для единственной страны, которой они нужны.
Для белорусов? Игры проходят у них. На следующие уже подписалися Азербайджан.
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Интересные соревнования, сразу спортивным духом несёт)
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Ответ Atsuktuvas
Все страны входят в СНГ. Просто пока не все об этом знают...
Ор🤣
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Ответ Sanan1908
Совсем не гостеприимные ((
А причём тут гостеприимство? Игры в Белоруссии проходят.
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наконец-то мы осознаем своё реальное величие.
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Скоро с Абхазиями будем играть, и не такие рекорды не устоят!
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Ответ Александр Сачков
Для белорусов? Игры проходят у них. На следующие уже подписалися Азербайджан.
За деньги России и Вануту подпишется. Но как только этот проект станет не интересен в РФ - он схлопнется на следующий день.
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красная машина,ага
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Ответ Виталий ВВАЙ
Я что-то не понял, а когда Оман успел попасть в СНГ.
Неплохо каражатся.
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Ответ Александр Сачков
А причём тут гостеприимство? Игры в Белоруссии проходят.
Это сарказм было)
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Эх, не помогли узбекистанцам тренировки в песках Кызылкумов
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Совсем не гостеприимные ((
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Ну такое.
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Нормальные игры, где из 2000 участников 400 из России.
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