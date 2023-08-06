Советник Мане заявил, что Сане оскорбил Садьо на почве расизма: «Он перешел грань. Если цвет кожи Мане беспокоил Лероя, то он беспокоил и боссов «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Лерой Сане дискриминация Футбол

Советник Садьо Мане заявил, что у его клиента был конфликт с Лероем Сане на почве расизма.

Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке. После этого в СМИ появилась информация о том, что Лерой назвал Садьо «черным дерьмом». Мюнхенский клуб опровергал эти слухи.

– Любой, кто знаком с европейским футболом, знает, что Лерой Сане – очень высокомерный парень. В то время как Садьо Мане никогда не создавал проблем. Лерой Сане перешел грань. 

Через 30 минут [после конфликта] Сане отправил сообщение Мане с извинениями. Он понял, что облажался. Садьо принял его извинения, сказав: «Я надеюсь, что это больше не повторится, потому что я очень горжусь тем, кто я есть».

– Поступали сообщения о стычке, вызванной расистскими оскорблениями со стороны Сане в адрес Мане. Это действительно произошло?

– Именно. Вот почему я говорю, что «Бавария» поступила неблагодарно. Это более чем безумно. Лерой Сане отрицал свои слова. Затем «Бавария» отстранила Садьо на одну игру. Но, учитывая серьезность проблемы, если бы Садьо был неправ, он был бы наказан серьезнее.

Если цвет кожи Садьо Мане беспокоил Лероя Сане, то он также беспокоил руководство мюнхенской «Баварии», – сказал Бакари Сиссе. 

Советник Мане также опроверг, что «Бавария» оштрафовала Садьо на 500 тысяч евро. «Мы не видели в платежных ведомостях вычета на сумму 500 000 евро. Был вычет на 50 000 евро», – сказал Сиссе. 

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86 комментариев

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Сане: «Я недостаточно черный и недостаточно белый, тогда кто я?»
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Сане назвал Мане слишком черным?🤡
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Ох уж этот белый расист Сане:)
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Ответ Сергей Воловик
Сане: «Я недостаточно черный и недостаточно белый, тогда кто я?»
Ты дивергент. (с)
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Ответ раскаявшийся жиробас
Советник Садьо Мане оправдывает своего клиента и очерняет Сане)
Обеляет Мане и очерняет Сане
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А когда он бросался на Нагельсманна и оскорблял его за не попадание в старт, тот его тоже оскорблял на расовой почве? И из Баварии он ушел прежде всего пр причине отвратительной игры. Не подошли игрок и клуб друг другу, бывает
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Я поломался....а Сане разве белый?или у них уже раскол по цветовой гамме? тут поможет только RAL
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Сане видимо чисто по братски сказал "йоу, нигга", но Мане был не в курсе, что чёрный чёрного может так назвать, вот и прилетел лещь в ответ )
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негр назвал негра негром и негр обиделся на негра за то что негр назвал его негром?!
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Советник Садьо Мане оправдывает своего клиента и очерняет Сане)
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полунегр назвал негра негром
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Ответ Сергей Воловик
Сане: «Я недостаточно черный и недостаточно белый, тогда кто я?»
Medium rare
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Вселенная блмщиков схлопнулась
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50 оттенков черного
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50 оттенков черного)
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Обеляет Мане и очерняет Сане
Пока не выравниваются 😁
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Ответ rigobersong
Метис:) https://youtu.be/CUp7Vo5UPks
Мулат, а не метис. Метис это уже про смешение европоидов с многолоидами, а также европейцев с коренными жителей Южной и центральной Америки.
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Темная история
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Типичная универсальная отмазка нашего времени.... Зачем одному африканцу обижать второго африканца на расовой почве? Да и как это вообще возможно?
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Ответ Сергей Воловик
Сане: «Я недостаточно черный и недостаточно белый, тогда кто я?»
Панда
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Они оба черные по моему ?
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Лерой, это который голубоглазый блондин из скандинавии?
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Фига, расизм уже даже когда менее черный оскорбляет более черного.
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Ответ молодой сутенер
Только уголёк может назвать угольком другого, запомни
Оказалось, что не всегда
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Смешно, но Лерой корнями тоже из Сенегала так то..
Земляки
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