Советник Мане заявил, что Сане оскорбил Садьо на почве расизма: «Он перешел грань. Если цвет кожи Мане беспокоил Лероя, то он беспокоил и боссов «Баварии»

Советник Садьо Мане заявил, что у его клиента был конфликт с Лероем Сане на почве расизма.

Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке. После этого в СМИ появилась информация о том, что Лерой назвал Садьо «черным дерьмом». Мюнхенский клуб опровергал эти слухи.

– Любой, кто знаком с европейским футболом, знает, что – очень высокомерный парень. В то время как никогда не создавал проблем. Лерой Сане перешел грань.

Через 30 минут [после конфликта] Сане отправил сообщение Мане с извинениями. Он понял, что облажался. Садьо принял его извинения, сказав: «Я надеюсь, что это больше не повторится, потому что я очень горжусь тем, кто я есть».

– Поступали сообщения о стычке, вызванной расистскими оскорблениями со стороны Сане в адрес Мане. Это действительно произошло?

– Именно. Вот почему я говорю, что «Бавария» поступила неблагодарно. Это более чем безумно. Лерой Сане отрицал свои слова. Затем «Бавария» отстранила Садьо на одну игру. Но, учитывая серьезность проблемы, если бы Садьо был неправ, он был бы наказан серьезнее.

Если цвет кожи Садьо Мане беспокоил Лероя Сане, то он также беспокоил руководство мюнхенской «Баварии», – сказал Бакари Сиссе.

Советник Мане также опроверг, что « » оштрафовала Садьо на 500 тысяч евро. «Мы не видели в платежных ведомостях вычета на сумму 500 000 евро. Был вычет на 50 000 евро», – сказал Сиссе.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER