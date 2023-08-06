Мбаппе будет тренироваться с «нежелательными» игроками «ПСЖ» на следующей неделе. Участие форварда в матче с «Лорьяном» в Лиге 1 маловероятно

Килиан Мбаппе продолжит тренироваться в группе для нежелательных игроков «ПСЖ».

Как сообщает испанский комментатор Лиги 1 Андрес Онрубия со ссылкой на Le Parisien, Мбаппе будет работать в таком режиме как минимум до конца следующей недели.

Отмечается, что Мбаппе по-прежнему намерен остаться в «ПСЖ» до конца контракта, истекающего в 2024 году. «ПСЖ» и президент клуба продолжают настаивать на продаже Мбаппе, если он не согласится продлить контракт, и готовы оставить вне состава, если он не изменит свое решение. На данный момент стороны остаются непримиримы в этом вопросе.

RMC Sport подтверждает, что в ближайший понедельник Мбаппе будет тренироваться отдельно от основной команды. Его участие в первом матче «ПСЖ» в Лиге 1 против « », который пройдет в следующую субботу, 12 августа, в данный момент представляется маловероятным.

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