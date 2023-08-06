Мбаппе будет тренироваться с «нежелательными» игроками «ПСЖ» на следующей неделе. Участие форварда в матче с «Лорьяном» в Лиге 1 маловероятно

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лорьян Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе продолжит тренироваться в группе для нежелательных игроков «ПСЖ».

Как сообщает испанский комментатор Лиги 1 Андрес Онрубия со ссылкой на Le Parisien, Мбаппе будет работать в таком режиме как минимум до конца следующей недели.

Отмечается, что Мбаппе по-прежнему намерен остаться в «ПСЖ» до конца контракта, истекающего в 2024 году. «ПСЖ» и президент клуба Нассер Аль-Хелайфи продолжают настаивать на продаже Мбаппе, если он не согласится продлить контракт, и готовы оставить Килиана вне состава, если он не изменит свое решение. На данный момент стороны остаются непримиримы в этом вопросе.

RMC Sport подтверждает, что в ближайший понедельник Мбаппе будет тренироваться отдельно от основной команды. Его участие в первом матче «ПСЖ» в Лиге 1 против «Лорьяна», который пройдет в следующую субботу, 12 августа, в данный момент представляется маловероятным.

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23 комментария

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В ПСЖ пора вводить понятие ’иноагент’, закрепив его юридически
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Мбаппе признан нежелательным на территории ПСЖ....
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Самый высоко оплачиваемый даже не лавочник…
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ПСЖ это что-ли тюрьма со своими кастами? Мбаппе попал к опущенным?
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Как долго? По его поведению чувствуется, что парень твердо решил не переходить этим летом никуда (даже в Реал, хотя и мадридцы не особенно настаивают). Тогда маринуют в "дубле" до конца ТО, а что потом? Оставить на лавке до конца сезона? Не представляю, как это получится у шейхов по целому ряду причин. Моё мнение - вернут в команду в сентябре
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Ответ museum
Мбаппе признан "нежелательным" игроком за то, что намерен честно отработать контракт, рассчитанный до лета 24 года. Когда кажется, что ПСЖ достиг дна - шейхи пробивают очередное.
Так шейхи тоже честны: если Мбаппе не видит себя после 2024 года игроком ПСЖ, то на его позиции нужно наигрывать других игроков. А Мбаппе пусть морально готовится к переходу в Реал.
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Не будет играть, пока есть шанс продать в Реал, а то сломается ещё
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"Иноагенты ПСЖ - качественное усиление за разумные деньги!"
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Ответ Бродяга-симпатяга
Щас самое время что-нибудь себе сломать. Судьба любит наказывать таких хитрожопых живчиков
В чём хитрожопость ? Он от контракта не отказывается , но он и не клялся за ПСЖ играть вечно , он даже не их воспитанник
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Вообще, сам по себе факт того, что в клубе есть целая группа для тренировок, состоящая из "нежелательных игроков" - не здоровая.
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а всего-то Парижу нужно было хотя бы дать ответ на предложения которые им Мадрида высылал в 21 году. тогда бы и денег получили (200м давал Перес) и репутацию свою хоть как бы сохранили.
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Ответ Бродяга-симпатяга
Щас самое время что-нибудь себе сломать. Судьба любит наказывать таких хитрожопых живчиков
В чем проявляется его хитрость? У него есть контракт с опцией продления, он заранее уведомил клуб, что продлевать его не намерен - все в рамках контракта.
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Ответ savik-A.M.
В чём хитрожопость ? Он от контракта не отказывается , но он и не клялся за ПСЖ играть вечно , он даже не их воспитанник
По сути он хочет уйти бесплатно. Хитрожопый и есть, и это после всех бонусов что ему надавал шейх
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Ответ OldRedWhite
Лишь бы без рачлененки обошлось ! Француз все же . Не должны применить саудовский последний аргумент !
Он же не из Петербурга...
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Ответ Леван Мкртчян
В ПСЖ пора вводить понятие ’иноагент’, закрепив его юридически
Актуально для французской команды с катарскими владельцами. С другой стороны, у нас ведь тоже граждане США и Финляндии определяют, кто иноагент, а кто патриот.
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Ответ Сергей Перевалов
Как долго? По его поведению чувствуется, что парень твердо решил не переходить этим летом никуда (даже в Реал, хотя и мадридцы не особенно настаивают). Тогда маринуют в "дубле" до конца ТО, а что потом? Оставить на лавке до конца сезона? Не представляю, как это получится у шейхов по целому ряду причин. Моё мнение - вернут в команду в сентябре
По его поведению было видно что в 22 должен перейти в реал, а он просто зарплату больше запрашивал таким образом! Никто не знает какая водичка ему в голову ударит
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