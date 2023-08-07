Кубок лиг. «Интер Майами» в гостях у «Далласа» в 1/8 финала. Месси открыл счет на 6-й минуте с передачи Альбы

Теги МЛС ФК Даллас Лионель Месси результаты Интер Майами Футбол

«Интер Майами» играет в гостях с «Далласом» в 1/8 финала Кубка лиг.

Игроки «Интер Майами» Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба вышли на поле с первых минут.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Кубок лиг

1/8 финала

«Даллас» США – «Интер Майами» США – 0:1 (идет 1-й тайм)

Гол: 0:1 – Месси (Альба, 6).

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10 комментариев

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Смотрим топ лигу МЛС, игру великого
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Легендарнейшая связка
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Верблюды плачут, ГОАТ опять забил 😂😂
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Ответ Shadow1882
Разумеется, спортс остальные матчи освещать не станет
зачем?
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Месси лучший игрок этого лета 💯
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Не левая пенка в пустыне, но всё же
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Даллас крепкий орешек
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Ответ Shadow1882
Разумеется, спортс остальные матчи освещать не станет
Что-то до перехода Месси, ты не задавал такие вопросы.
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Ответ Shadow1882
Разумеется, спортс остальные матчи освещать не станет
Финал можеть, если интер там
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