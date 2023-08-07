Кубок лиг. «Интер Майами» в гостях у «Далласа» в 1/8 финала. Месси открыл счет на 6-й минуте с передачи Альбы
«Интер Майами» играет в гостях с «Далласом» в 1/8 финала Кубка лиг.
Игроки «Интер Майами» Лионель Месси, Серджи Бускетс и Жорди Альба вышли на поле с первых минут.
Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Кубок лиг
1/8 финала
«Даллас» США – «Интер Майами» США – 0:1 (идет 1-й тайм)
Гол: 0:1 – Месси (Альба, 6).
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