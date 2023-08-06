«Барса» не отправляет «ПСЖ» документы для подтверждения трансфера Дембеле и вызвала его на тренировку. Парижане уверены, что подпишут вингера

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

Трансфер Усмана Дембеле в «ПСЖ» откладывается.

Напомним, парижский клуб согласовал с вингером «Барселоны» контракт на 5 лет. За трансфер игрока парижане должны заплатить 50 миллионов евро, половина этой суммы может достаться игроку и его агенту. Сообщалось, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер в понедельник. 

Однако, как сообщает RMC Sport, «Барселона» не спешит отправлять документы в «ПСЖ» для подтверждения трансфера. Каталонский клуб вызвал игрока на сегодняшнюю тренировку, которая начнется в 18:30. 

Несмотря на это, источники в парижском клубе уверяют, что «ПСЖ» спокоен и уверен в осуществлении трансфера. Французы считают, что таким образом «Барселона» пытается получить более крупную сумму за продажу игрока. 

«Барса» считает, что условия выплаты Дембеле половины из 50 млн евро отступных не выполнены. Переход в «ПСЖ» могут задержать, если с игроком не договорятся

В «Барсе» рассчитывают, что заменой проблемному рычагу станут 65 млн евро от продажи Дембеле и Кессиэ. Деньги нужны для регистрации новичков

«Барса» считает несправедливой передачу Дембеле 25 из 50 млн от «ПСЖ». Вингер был готов снизить свою долю, но передумал

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барселона штрафами за неявки на тренировку, хочет забрать вторую половину денег от трансфера. Семья так сказать ))
+68
-18
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ вашарагена
Это правильно по отношению ПСЖ.
А что ПСЖ сделали? Воспользовались идиотским контрактом и забрали официально игрока, а Барселона не исполняет юридические требования сейчас и плюют на мнение игрока. Извините, что Барселона не привыкла, когда против неё играют её методами.
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барса это как тот самый маленький мальчик цыган, который рад что ему дали деньги но все равно просит еще.
+32
-12
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барселона нарушает договор. Походу хотят трансферный бан
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
до чего же жалкий клуб!
просто скотское отношение к свои же игрокам.
+20
-12
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Streetbor
Барселона штрафами за неявки на тренировку, хочет забрать вторую половину денег от трансфера. Семья так сказать ))
сам придумал, сам посмеялся
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Leo_89
При чем тут, когда он играл последний раз, если ПСЖ его отступные активировал? Игрок сразу переходит в таком случае.
В юрисдикции - это важно.
Есть закон и его нужно соблюдать.
То, что агент Усмана жадный - это факт.
Но также его агент малограмотный. Если ПСЖ активировали опцию отступных - Барса не смогла бы его взять в турне и тем более что бы он сидел на скамейке спустя 3 дня.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну правильно надо до конца в отказ идти 😁
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Leo_89
А что ПСЖ сделали? Воспользовались идиотским контрактом и забрали официально игрока, а Барселона не исполняет юридические требования сейчас и плюют на мнение игрока. Извините, что Барселона не привыкла, когда против неё играют её методами.
Игрок клянется в верности.
Как ПСЖ может купить игрока до августа - если этот игрок был в товарищеской игре 2 августа???
Не неси чушь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
интересный сценарий, это как в сериалах умирает главный герой, а на следующей серии появляется😂😂
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бюрофакс: возвращение
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ MESSIya
Все просто, Барса получила предложение от Саудитов и тянет время, в надежде, что арабы убедят Усмана
то есть поркелона в прошлом году убеждая игрока продлить контракт на конкретных условиях, в этом году включила режим алчность и желает его кинуть?
хм, вот это да
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Born is the King
Барселона нарушает договор. Походу хотят трансферный бан
Куда там юристам Барселоны, до хейтера со спортса.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Inside 88 LW
Игрок клянется в верности. Как ПСЖ может купить игрока до августа - если этот игрок был в товарищеской игре 2 августа??? Не неси чушь.
При чем тут, когда он играл последний раз, если ПСЖ его отступные активировал? Игрок сразу переходит в таком случае.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Leo_89
Семья семьёй, а в вопросе денег чисто финансовый расчёт.
ну с финансами тоже всё очень плохо в последние годы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Born is the King
Барселона нарушает договор. Походу хотят трансферный бан
Срочно надо звонить Барселоне и сказать, что Born is the King со спортса выявил нарушения со стороны клуба, которые угрожают трансферным баном))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бьют псж своим же оружием?!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Себе же худе делают и игроку, в итоге останется и получат недовольное нечто, абсолютно не мотивированное к игре
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Все просто, Барса получила предложение от Саудитов и тянет время, в надежде, что арабы убедят Усмана
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Streetbor
Барселона штрафами за неявки на тренировку, хочет забрать вторую половину денег от трансфера. Семья так сказать ))
Самое главное,что не модридский отстой!...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Born is the King
Барселона нарушает договор. Походу хотят трансферный бан
Как Челси?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Streetbor
Барселона штрафами за неявки на тренировку, хочет забрать вторую половину денег от трансфера. Семья так сказать ))
ему цена даже не 50, 25 вообще смех
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вот этот легендарный и благородный клуб. Держать слово , не ,не слышали..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уголь профессионально просаботирует все потуги Барсы. Он в этом деле лучший в мире.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Усатая Козляра
до чего же жалкий клуб! просто скотское отношение к свои же игрокам.
так Семья же. а по факту - Мем
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий