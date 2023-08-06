«Барса» не отправляет «ПСЖ» документы для подтверждения трансфера Дембеле и вызвала его на тренировку. Парижане уверены, что подпишут вингера

Трансфер Усмана Дембеле в «ПСЖ» откладывается.

Напомним, парижский клуб согласовал с вингером «Барселоны» контракт на 5 лет. За трансфер игрока парижане должны заплатить 50 миллионов евро, половина этой суммы может достаться игроку и его агенту. Сообщалось, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер в понедельник.

Однако, как сообщает RMC Sport, «Барселона» не спешит отправлять документы в «ПСЖ» для подтверждения трансфера. Каталонский клуб вызвал игрока на сегодняшнюю тренировку, которая начнется в 18:30.

Несмотря на это, источники в парижском клубе уверяют, что «ПСЖ» спокоен и уверен в осуществлении трансфера. Французы считают, что таким образом «Барселона» пытается получить более крупную сумму за продажу игрока.

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