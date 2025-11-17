  • Спортс
«Ливерпуль» сделал последнее предложение Конате. Если защитник согласится, то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды (Саша Тавольери)

«Ливерпуль» сделал последнее предложение Конате и ждет ответа.

«Ливерпуль» сделал защитнику сборной Франции Ибраима Конате последнее предложение о продлении контракта, рассчитанного до лета 2026 года.

В клубе полагают, что озвучили щедрые финансовые условия и ждут ответа от 26-летнего француза в ближайшие недели.

Как сообщает журналист Саша Тавольери для Sky Sport Switzerland, если Ибраима примет предложение «Ливерпуля», то он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Пока Конате не принял решения относительно будущего, он не определился, будет ли дальше выступать за «красных» или попробует перейти в «Реал» на правах свободного агента.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sport Switzerland
