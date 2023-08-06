Зарема Салихова: «Интересно наблюдать за «Зенитом», который видит наглый «Спартак». Абаскаль явно говорит питерцам: «Шах!»
Зарема Салихова оценила главных претендентов на чемпионство в Мир РПЛ.
«Армейцы распродают лидеров, это правильно. Для их исторического пути это грамотно: они были вторыми, взяли Кубок России. Ну, станут еще раз вторыми, радости на два дня, а затраты большие.
Окупятся? Никогда. Евгений Гинер умел продавать игроков. Сейчас же внешнего трансферного бизнеса нет. Им можно спокойно дрейфовать пару лет и смотреть, как будут развиваться события, не вкладываясь в новую команду.
«Ростова» сейчас просто нет. Есть объективные причины. Такие переезды умотают кого угодно, особенно когда нет понимания, когда все нормализуется и когда можно будет покупать молодых талантливых футболистов, используя скаутский отдел, а не переплачивая в два-три раза за любого, кто готов приехать.
Интересно наблюдать за «Зенитом», который видит наглый «Спартак».
Абаскаль явно говорит питерцам: «Шах!» – заявила жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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