Зарема Салихова: «Интересно наблюдать за «Зенитом», который видит наглый «Спартак». Абаскаль явно говорит питерцам: «Шах!»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова оценила главных претендентов на чемпионство в Мир РПЛ.

«Армейцы распродают лидеров, это правильно. Для их исторического пути это грамотно: они были вторыми, взяли Кубок России. Ну, станут еще раз вторыми, радости на два дня, а затраты большие.

Окупятся? Никогда. Евгений Гинер умел продавать игроков. Сейчас же внешнего трансферного бизнеса нет. Им можно спокойно дрейфовать пару лет и смотреть, как будут развиваться события, не вкладываясь в новую команду.

«Ростова» сейчас просто нет. Есть объективные причины. Такие переезды умотают кого угодно, особенно когда нет понимания, когда все нормализуется и когда можно будет покупать молодых талантливых футболистов, используя скаутский отдел, а не переплачивая в два-три раза за любого, кто готов приехать.

Интересно наблюдать за «Зенитом», который видит наглый «Спартак».

Абаскаль явно говорит питерцам: «Шах!» – заявила жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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132 комментария

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Прошло лишь три тура, только три тура, не двадцать пять. Зато Зарема расдухарилась. Посмотрим, что будет после двадцати пяти туров, к примеру.
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Спартак все лучше и лучше. В прошлом году были чемпионами после 5 туров, а в этом после 3 уже чемпионы.
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+123
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Прикольный такой шах - из побед над командами, поднявшимися из ФНЛ и Оренбургом. Победа над Уралом уже будет означать мат?)
+73
-7
+66
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Ответ Алексей Кузнецов
Прошло лишь три тура, только три тура, не двадцать пять. Зато Зарема расдухарилась. Посмотрим, что будет после двадцати пяти туров, к примеру.
А то ты не догадываешься. что будет после 25. Клятый Газпром не так Спартак судит.
+67
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Она бухает в жару?????
+35
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Главное пусть пока никто перчатку не бросает - как бы потом снова подбирать не пришлось
+34
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когда Спартак перестанет смешить всю страну?
+34
-8
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Интересно,когда Салихова придет к логическому выводу,что Спартак ожил после того,как из клуба ее турнули с федуном))))Надеюсь,когнитивного диссонанса не будет)
+25
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+21
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Ответ Мелехов
да,просто на нормальные команды пока не нарвались...
Но Федун уже на судейство жалуется
+21
-2
+19
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Ответ Volgogradets
когда Спартак перестанет смешить всю страну?
Если перестанет, то это будет не Спартак.
+25
-6
+19
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То перчатки кидают, то шах ставят...
+22
-5
+17
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Интереснее наблюдать за Краснодаром, ЦСКА, Крыльями Советов, но никак не за спартак, у которого каждый год - как год сурка))
+18
-2
+16
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Ответ Катя_СПб
Спартак все лучше и лучше. В прошлом году были чемпионами после 5 туров, а в этом после 3 уже чемпионы.
да,просто на нормальные команды пока не нарвались...
+14
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Ответ Алексей Кузнецов
Прошло лишь три тура, только три тура, не двадцать пять. Зато Зарема расдухарилась. Посмотрим, что будет после двадцати пяти туров, к примеру.
Три тура даже ещё не закончились, ващет)
+12
-1
+11
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Зарема должна обновить статью в википедии. А то какое-то старье там было - чемпионы после 5 тура.
+11
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Зарема Зениту за 27 ходов вперёд шах поставила, а у Зенита впереди 28 ходов.
+10
0
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Зарема: Ну не бомбит меня от Зенита, неее бомбииит!!! А кто не верит, прокляну...
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Ответ Алексей Кузнецов
Прошло лишь три тура, только три тура, не двадцать пять. Зато Зарема расдухарилась. Посмотрим, что будет после двадцати пяти туров, к примеру.
ради интереса глянул что писали спартаковцы восемь лет назад, суть не изменилась))

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Интересно наблюдать за ежегодными сеансами раздувания ноздрей, битием копытцами Спартака и последующими всепропальными соплями. Ничего не меняется.
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Ну вот теперь это полноценная Зарема, а то после предыдущей новости я было подумал, что упомянуть Зенит вскользь для неё как-то нетипично)
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Ответ MAXIMum1
То перчатки кидают, то шах ставят...
Главное об свои фигуры не споткнуться)
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Сколько же свободного времени у матери 5 детей, каждый день на связи с репортёрами и раздаёт интервью
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Ответ T622222
Она бухает в жару?????
Она всегда бухает. Похоже, даже ночью через капельницу догоняется. Ведь в любое время дня или ночи может что-нибудь забористое выдать.
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Ответ Pigmalion
У Салиховой кроме Зенита в голове, что-нибудь есть?
Есть. Газпром.
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Заткнись уже пожалуйста. Прошу тебя от лица всех болел Спартака!!!
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