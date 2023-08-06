Артета выиграл 3-й трофей в карьере тренера – все с «Арсеналом». Два из них – Суперкубки Англии

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Суперкубок Англии Футбол

Микель Артета во второй раз в карьере тренера выиграл Суперкубок Англии.

«Арсенал» по пенальти одолел «Манчестер Сити» (1:1 в игровое время). В предыдущий раз ему это удалось в 2020 году.

Всего у Артеты три трофея во главе «канониров». В сезоне-2019/20 он завоевал Кубок Англии.

Испанец тренирует «Арсенал» с декабря 2019 года.

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62 комментария

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А я напомню. Идея добавлять столько минут , принадлежит Арсену Венгеру 😁
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Артета конечно топ тренер, и очень рад победе, его заслуга Колоссальная! Я так болельщик Арсенала с 2002 года очень рад, что он сейчас у руля команды!) Но в выборе замен (как тайминг так и персоналии) думаю пока один из самых слабых среди топов, если не самый слабый. Хаверц на протяжении всего матча выглядел практически инородным телом на поле(хоть и старался), но был наверное худшим игроком не реализовавшим два отличных момента созданных партнёрами, вечно тормозил контратаки, не мог убежать вообще ни от кого. И вместо откровенно напрашивающейся замены на Троссарда/Нкетиа, он на 75 убирает лучшего на поле игрока(на мой взгляд) Тимбера, выпускает Тирни, через которого спустя минуту Сити организовывает гол. Хаверц доигрывает аж до 87 минуты. Логика необъяснима. Надеюсь Артетыч в скором времени прибавит в этом компоненте🙏
P.s.: надеюсь Артета не будет использовать опцию Хаверца как форварда, ну вообще не его это позиция+реализация очень хромает... Поттер подкинул дурную идею, которую все за ним зачем то донашивают ИМХО
+41
-6
+35
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Матч за Суперкубок ничего не значит.
Но всё таки,позитивного настроя добавит команде.
Всех болельщиков Арсенала,с победой 🥳
Ждём начала нового сезона!!!
+23
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Почему Тросарда держат на банке, он вообще красавчик!
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Ответ Доминатор3000
Матч за Суперкубок ничего не значит. Но всё таки,позитивного настроя добавит команде. Всех болельщиков Арсенала,с победой 🥳 Ждём начала нового сезона!!!
Я тоже так считаю, бро, но ты посмотри как тренеры обеих команд радовались голам. Значит, что для них и команд это важно) а это главное
+11
-1
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Понравилась игра. Очень хорошо играли против Сити. Возможно, эта игра для них не приоритет, но тем не менее.

Тимбер и Райс отлично дебютировали. Я вообще не понял, зачем Артета убрал Юрриена, тем более, сразу же пустили после этого. Так же очень понравились Сака и Салиба (ну это всегда). И Рамсдейл. Не только в серии, Сити мог смело 2-0 делать в основное время.

Хаверц тоже отыграл неплохо, хорошо боролся за мячи, но реализация... Это его бич.

Почему Троссар сидит? На предсезонке он был чуть ли не лучшим, Мартинелли не в лучших кондициях, а Лео всегда приносит пользу, вот и счас затащил. Да фактор везения есть – рикошет от Аканжи, но везёт сильнейшим.

Хорошее начало сезона, есть позитивные моменты, но и есть над чем работать. Всех болельщиков Арсенала с победой!🔴
+7
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Ответ Доминатор3000
Матч за Суперкубок ничего не значит. Но всё таки,позитивного настроя добавит команде. Всех болельщиков Арсенала,с победой 🥳 Ждём начала нового сезона!!!
Почему это? Суперкубок тоже трофей. Это конечно не ЛЧ или кубок за победу в чемпионате, но тоже ценный приз, потому что нужно еще заслужить попасть в финальный матч за него. Не болельщик Арсенала, но все равно за них рад, как и за фанатов. С победой!
+6
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+6
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Ответ Король Предголевых
Артета конечно топ тренер, и очень рад победе, его заслуга Колоссальная! Я так болельщик Арсенала с 2002 года очень рад, что он сейчас у руля команды!) Но в выборе замен (как тайминг так и персоналии) думаю пока один из самых слабых среди топов, если не самый слабый. Хаверц на протяжении всего матча выглядел практически инородным телом на поле(хоть и старался), но был наверное худшим игроком не реализовавшим два отличных момента созданных партнёрами, вечно тормозил контратаки, не мог убежать вообще ни от кого. И вместо откровенно напрашивающейся замены на Троссарда/Нкетиа, он на 75 убирает лучшего на поле игрока(на мой взгляд) Тимбера, выпускает Тирни, через которого спустя минуту Сити организовывает гол. Хаверц доигрывает аж до 87 минуты. Логика необъяснима. Надеюсь Артетыч в скором времени прибавит в этом компоненте🙏 P.s.: надеюсь Артета не будет использовать опцию Хаверца как форварда, ну вообще не его это позиция+реализация очень хромает... Поттер подкинул дурную идею, которую все за ним зачем то донашивают ИМХО
Хаверца нападающим начал использовать ещё Тухель
+6
-1
+5
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Ответ Злой Руся
А я напомню. Идея добавлять столько минут , принадлежит Арсену Венгеру 😁
Получается не зря статую ему поставили))
Не особо ценный трофей конечно, но очень позитивный старт сезона
+4
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+4
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Ответ CriminalJoint62
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"сдержанный пеп" скакал как чирлидерша после гола воспитанника сити, если что. наверное так выражал свою сдержанность
+12
-8
+4
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Ответ DolJun
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Уж не фанату Челси болтать про квадрупл)
+5
-2
+3
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Ответ Оригинальный Ник
До чего довели некогда великий клуб, уже тарелке радуются
А есть примеры, когда команда выигрывает самый задрипанный кубок и не радуется, а просто уходит с поля?
Тут-то соперник не самый слабый был..
+2
0
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Ответ markoolio
12
8. 2 сыграли, потом 4-5 минут валялись игроки. До 97ой почти. Поэтому это доиграли.
+2
0
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Как Артета радовался голу Троссара хаха) Арсенал молодчики!
+3
-1
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Ответ Aslan Aslan
Хаверца нападающим начал использовать ещё Тухель
И очень зря, под нападающими его место!
+1
0
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Ответ Король Предголевых
Артета конечно топ тренер, и очень рад победе, его заслуга Колоссальная! Я так болельщик Арсенала с 2002 года очень рад, что он сейчас у руля команды!) Но в выборе замен (как тайминг так и персоналии) думаю пока один из самых слабых среди топов, если не самый слабый. Хаверц на протяжении всего матча выглядел практически инородным телом на поле(хоть и старался), но был наверное худшим игроком не реализовавшим два отличных момента созданных партнёрами, вечно тормозил контратаки, не мог убежать вообще ни от кого. И вместо откровенно напрашивающейся замены на Троссарда/Нкетиа, он на 75 убирает лучшего на поле игрока(на мой взгляд) Тимбера, выпускает Тирни, через которого спустя минуту Сити организовывает гол. Хаверц доигрывает аж до 87 минуты. Логика необъяснима. Надеюсь Артетыч в скором времени прибавит в этом компоненте🙏 P.s.: надеюсь Артета не будет использовать опцию Хаверца как форварда, ну вообще не его это позиция+реализация очень хромает... Поттер подкинул дурную идею, которую все за ним зачем то донашивают ИМХО
Тухель его еще использовал в качестве центрофорварда. Он отлично сыграл, держал мяч, отдавал, мог забить, просто не повезло
+3
-2
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Ответ Оригинальный Ник
До чего довели некогда великий клуб, уже тарелке радуются
Точно не до такого состояния как у МЮ, которые говну в форме кубка радуются
+1
0
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Угораю с хейтеров)) Весь день орали про ненужную чашку, товарняк и прочую ерунду, но, всё равно сидели и внимательно смотрели матч)) А тут ещё Арсенал победил и окончательно поджог бедняжек))))
+3
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Арсенал молодцы, вот что значит не сдаваться до последнего, а Сити как обычно постепенно вкатывается в сезон
+1
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Ответ Злой Руся
А я напомню. Идея добавлять столько минут , принадлежит Арсену Венгеру 😁
вспомнился мем с его ехидной улыбкой😁
+1
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Ответ markoolio
12
не 12, а 8 добавили. это сыграли 12
+1
0
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Комментарий удален модератором
Ты про рейнбоу дьяволы? Или про ливер? Они то почему сегодня в трауре? Они даже не играли в суперкубке
+1
0
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С трофеем, пушкари! Хорошего и удачного сезона нам!
+4
-3
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Ответ ML26
Я тоже так считаю, бро, но ты посмотри как тренеры обеих команд радовались голам. Значит, что для них и команд это важно) а это главное
Важно конечно 😌
Но преувеличивать не стоит 🙂
+2
-1
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Ответ Король Предголевых
Артета конечно топ тренер, и очень рад победе, его заслуга Колоссальная! Я так болельщик Арсенала с 2002 года очень рад, что он сейчас у руля команды!) Но в выборе замен (как тайминг так и персоналии) думаю пока один из самых слабых среди топов, если не самый слабый. Хаверц на протяжении всего матча выглядел практически инородным телом на поле(хоть и старался), но был наверное худшим игроком не реализовавшим два отличных момента созданных партнёрами, вечно тормозил контратаки, не мог убежать вообще ни от кого. И вместо откровенно напрашивающейся замены на Троссарда/Нкетиа, он на 75 убирает лучшего на поле игрока(на мой взгляд) Тимбера, выпускает Тирни, через которого спустя минуту Сити организовывает гол. Хаверц доигрывает аж до 87 минуты. Логика необъяснима. Надеюсь Артетыч в скором времени прибавит в этом компоненте🙏 P.s.: надеюсь Артета не будет использовать опцию Хаверца как форварда, ну вообще не его это позиция+реализация очень хромает... Поттер подкинул дурную идею, которую все за ним зачем то донашивают ИМХО
Справедливости ради, вины Тирни в голе нет
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