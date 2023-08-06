Артета выиграл 3-й трофей в карьере тренера – все с «Арсеналом». Два из них – Суперкубки Англии
Микель Артета во второй раз в карьере тренера выиграл Суперкубок Англии.
«Арсенал» по пенальти одолел «Манчестер Сити» (1:1 в игровое время). В предыдущий раз ему это удалось в 2020 году.
Всего у Артеты три трофея во главе «канониров». В сезоне-2019/20 он завоевал Кубок Англии.
Испанец тренирует «Арсенал» с декабря 2019 года.
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P.s.: надеюсь Артета не будет использовать опцию Хаверца как форварда, ну вообще не его это позиция+реализация очень хромает... Поттер подкинул дурную идею, которую все за ним зачем то донашивают ИМХО
Но всё таки,позитивного настроя добавит команде.
Всех болельщиков Арсенала,с победой 🥳
Ждём начала нового сезона!!!
Тимбер и Райс отлично дебютировали. Я вообще не понял, зачем Артета убрал Юрриена, тем более, сразу же пустили после этого. Так же очень понравились Сака и Салиба (ну это всегда). И Рамсдейл. Не только в серии, Сити мог смело 2-0 делать в основное время.
Хаверц тоже отыграл неплохо, хорошо боролся за мячи, но реализация... Это его бич.
Почему Троссар сидит? На предсезонке он был чуть ли не лучшим, Мартинелли не в лучших кондициях, а Лео всегда приносит пользу, вот и счас затащил. Да фактор везения есть – рикошет от Аканжи, но везёт сильнейшим.
Хорошее начало сезона, есть позитивные моменты, но и есть над чем работать. Всех болельщиков Арсенала с победой!🔴
Не особо ценный трофей конечно, но очень позитивный старт сезона
Тут-то соперник не самый слабый был..
Но преувеличивать не стоит 🙂