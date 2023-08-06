Артета выиграл 3-й трофей в карьере тренера – все с «Арсеналом». Два из них – Суперкубки Англии

Микель Артета во второй раз в карьере тренера выиграл Суперкубок Англии.

«Арсенал» по пенальти одолел « » (1:1 в игровое время). В предыдущий раз ему это удалось в 2020 году.

Всего у три трофея во главе «канониров». В сезоне-2019/20 он завоевал .

Испанец тренирует « » с декабря 2019 года.

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